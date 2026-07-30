Howe s’apprête à quitter son poste d’entraîneur de Newcastle, mettant fin à son règne de cinq ans sur les bords de la Tyne, selon The Athletic. Après avoir initialement décidé de rester en poste à la fin de la saison dernière, le technicien de 48 ans a changé d’avis et a informé le conseil d’administration du club qu’il souhaitait faire une pause dans le football.

La séparation se fait à l’amiable, et les dirigeants de Newcastle sont déjà bien préparés à son départ. Des discussions avancées sont actuellement en cours pour nommer l’entraîneur d’Al Ahli, Jaissle, comme successeur de Howe à St James’ Park.