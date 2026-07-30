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Eddie Howe va quitter Newcastle alors que l’entraîneur d’Al-Ahli se prépare à prendre les commandes à St James’ Park
Howe met fin à son passage à Tyneside
Howe s’apprête à quitter son poste d’entraîneur de Newcastle, mettant fin à son règne de cinq ans sur les bords de la Tyne, selon The Athletic. Après avoir initialement décidé de rester en poste à la fin de la saison dernière, le technicien de 48 ans a changé d’avis et a informé le conseil d’administration du club qu’il souhaitait faire une pause dans le football.
La séparation se fait à l’amiable, et les dirigeants de Newcastle sont déjà bien préparés à son départ. Des discussions avancées sont actuellement en cours pour nommer l’entraîneur d’Al Ahli, Jaissle, comme successeur de Howe à St James’ Park.
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Jaissle se positionne comme le principal successeur
Selon le même rapport, Jaissle s'est imposé comme le grand favori pour prendre les rênes de l'équipe. Le technicien allemand entretient un lien fort avec les propriétaires majoritaires de Newcastle, le Fonds d'investissement public d'Arabie saoudite (PIF), qui supervise également Al Ahli.
L'entraîneur de 38 ans s'est bâti une solide réputation au Red Bull Salzbourg, en remportant deux titres consécutifs de Bundesliga autrichienne ainsi que la Coupe d'Autriche grâce à un football offensif, agressif et de haute intensité. Depuis son arrivée à Al Ahli en 2023, il a confirmé sa stature d'entraîneur en guidant le club saoudien vers deux titres consécutifs en Ligue des champions de l'AFC, en 2025 et 2026.
Transformer Newcastle et mettre fin à la disette de trophées
Howe laisse derrière lui un héritage important à St James' Park après avoir succédé à Steve Bruce en novembre 2021, alors que le club végétait à la 19e place. Il a rapidement conduit Newcastle au maintien dans l'élite avant de décrocher une qualification pour la Ligue des champions lors d'une historique saison 2022-2023.
Son accomplissement majeur est arrivé en 2025, lorsqu'il a mené Newcastle au sacre en Carabao Cup face à Liverpool, mettant fin à l'agonisante attente de 70 ans du club pour un trophée majeur. Cependant, une difficile saison 2025-2026 a vu Newcastle glisser jusqu'à une 12e place en Premier League et subir une lourde élimination en huitièmes de finale de la Ligue des champions contre Barcelone.
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Reconstruction en pleine agitation du mercato estival
Malgré le soutien total reçu de la part des représentants du PIF lors des réunions de fin de saison à Matfen Hall, le départ soudain de Howe laisse Newcastle face à un nouvel été de transition majeure. L'effectif fait l'objet d'une profonde restructuration après des ventes de joueurs très médiatisées sur le marché des transferts.
Newcastle a déjà validé les départs de Anthony Gordon au FC Barcelone pour 69,3 millions de livres sterling et de Sandro Tonali à Tottenham Hotspur dans le cadre d'un transfert à 100 millions de livres sterling. Alors qu'Arsenal poursuit activement le milieu vedette Bruno Guimaraes, Jaissle fait face à un test immédiat pour remodeler l'effectif une fois sa nomination officialisée.
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