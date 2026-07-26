Eddie Howe sort du silence au sujet des rumeurs de transfert de Bruno Guimaraes vers Arsenal, alors que l’entraîneur de Newcastle traverse « un nouvel été difficile »

Les spéculations vont bon train concernant un départ éventuel de Bruno Guimaraes de St James' Park. Arsenal manifeste un intérêt croissant pour le milieu de terrain brésilien, mais la négociation du montant du transfert constitue pour l'instant un obstacle majeur.

Après le match nul 1-1 en match de pré-saison contre Gateshead samedi, l’entraîneur de Newcastle, Eddie Howe, a commenté ces rumeurs. Interrogé par Sky Sports, il a reconnu ne pas disposer de tous les éléments : « Je ne sais pas ce qu’il va advenir de Bruno. C’est aux autres de spéculer, mais il s’agit aussi de discussions auxquelles je ne participe pas », a-t-il déclaré.







