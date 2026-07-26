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Eddie Howe sort du silence au sujet des rumeurs de transfert de Bruno Guimaraes vers Arsenal, alors que l’entraîneur de Newcastle traverse « un nouvel été difficile »
L’avenir de Guimaraes demeure incertain.
Les spéculations vont bon train concernant un départ éventuel de Bruno Guimaraes de St James' Park. Arsenal manifeste un intérêt croissant pour le milieu de terrain brésilien, mais la négociation du montant du transfert constitue pour l'instant un obstacle majeur.
Après le match nul 1-1 en match de pré-saison contre Gateshead samedi, l’entraîneur de Newcastle, Eddie Howe, a commenté ces rumeurs. Interrogé par Sky Sports, il a reconnu ne pas disposer de tous les éléments : « Je ne sais pas ce qu’il va advenir de Bruno. C’est aux autres de spéculer, mais il s’agit aussi de discussions auxquelles je ne participe pas », a-t-il déclaré.
- (C)Getty Images
Entretiens privés avec le capitaine
Malgré les rumeurs persistantes associant Guimaraes à Arsenal, Howe entretient une relation personnelle solide avec l'international brésilien.
« Nous avons eu de très bonnes discussions, avant la Coupe du monde, pendant la Coupe du monde et après la Coupe du monde », a déclaré Howe. « Ce dont nous parlons doit évidemment rester privé, mais c'est tout simplement un grand joueur, une personne formidable. »
Gérer les départs douloureux
L'incertitude qui entoure Bruno Guimaraes accentue encore les difficultés de Newcastle sur ce mercato estival. Après le départ d'Alexander Isak vers Liverpool en septembre dernier, le club a déjà vu Sandro Tonali et Anthony Gordon rejoindre respectivement Tottenham Hotspur et le FC Barcelone cet été.
Interrogé sur les conséquences majeures de ces départs, Howe a exprimé sa frustration : « Nous ne voulons pas perdre nos meilleurs joueurs. C’est une évidence. La perte de ces deux grands joueurs est donc douloureuse et difficile à accepter », a déploré Howe. « Pour moi, cet été s’est encore avéré difficile jusqu’à présent, mais nous faisons tout pour le club, à court et à long terme, et pour mettre l’effectif dans les meilleures conditions possibles. »
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Quelle sera la suite pour Newcastle ?
Arsenal devrait formuler une offre concrète pour Guimaraes dans les semaines à venir afin de tester la détermination de Newcastle. D’ici là, Howe et son staff technique doivent rapidement recentrer leur effectif alors que la préparation d’avant-saison s’intensifie.
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