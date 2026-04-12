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Eddie Howe reconnaît qu’il « doit se remettre en question » après l’effondrement tardif de Newcastle à Crystal Palace, et justifie son choix d’avoir laissé sur le banc le duo Nick Woltemade et Yoane Wissa, acquis pour 124 millions de livres sterling
La pression s'intensifie sur Howe
Ce n’était certainement pas la réaction retentissante dont Howe avait besoin après cette défaite cuisante face à Sunderland lors du derby Tyne-Wear, alors que son avenir fait l’objet d’une attention croissante. Newcastle a désormais chuté à la 14^e place du classement de la Premier League, ce qui a suscité une frustration palpable chez les supporters qui avaient fait le déplacement. « Je comprends qu’il y ait de la colère et de la frustration », a déclaré Howe lors de son bilan d’après-match. « Je ne suis pas aveugle à ce qui se passe. »
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Howe assume l’entière responsabilité des récents résultats décevants des Magpies.
Malgré trois semaines de trêve pour peaufiner sa préparation, Newcastle n’a pas su maintenir son intensité au moment crucial. « Je dois toujours commencer par me remettre en question », a admis Howe lorsqu’on l’a interrogé sur l’orientation de l’équipe. « Je le dis toujours. C’est moi le premier responsable. »
D’autant plus cuisante que Palace, qui avait disputé un match européen jeudi et laissé sur le banc des cadres comme Jean-Philippe Mateta, a finalement inversé la tendance grâce à l’entrée en jeu du Français, auteur d’un doublé dans les 14 dernières minutes.
Un pari risqué qui se retourne contre lui
Howe a tenté de provoquer une réaction de son équipe en opérant six changements dans le onze de départ, laissant sur le banc les cadres Dan Burn et Kieran Trippier.
Plus surprenant encore, l’entraîneur des Magpies a titularisé William Osula plutôt que le duo d’attaquants Nick Woltemade et Yoane Wissa, recrutés pour 124 millions de livres sterling. « Je ne compose pas l’équipe en fonction des montants des transferts », a expliqué Howe lorsqu’on lui a demandé pourquoi il avait écarté les coûteuses recrues estivales. « Je compose l’équipe en fonction de ce que je vois ».
Le coup de poker semblait réussir quand Osula a ouvert le score, mais l’incapacité des Magpies à conserver leur avantage demeure préoccupante.
Newcastle est désormais l’équipe de Premier League qui a perdu le plus de points après avoir mené au score cette saison. Si le club avait conservé seulement la moitié de ces points gaspillés, il serait aujourd’hui à égalité avec Manchester United et Aston Villa dans la course au top 4.
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Un véritable tournant s’annonce à St James’ Park.
Face à un calendrier périlleux, avec des confrontations contre Arsenal, leader de la Premier League, et un Bournemouth revigoré, Eddie Howe doit impérativement ignorer les spéculations sur son avenir. « Il y a quelques matchs, nous avons battu Chelsea à l’extérieur et Manchester United, et voilà qu’après une série de résultats décevants, on nous demande de tout changer », a-t-il déclaré. « Parfois, il faut croire en ce que l’on fait, mais, bien sûr, nous devons mieux le mettre en pratique. »