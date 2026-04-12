Howe a tenté de provoquer une réaction de son équipe en opérant six changements dans le onze de départ, laissant sur le banc les cadres Dan Burn et Kieran Trippier.

Plus surprenant encore, l’entraîneur des Magpies a titularisé William Osula plutôt que le duo d’attaquants Nick Woltemade et Yoane Wissa, recrutés pour 124 millions de livres sterling. « Je ne compose pas l’équipe en fonction des montants des transferts », a expliqué Howe lorsqu’on lui a demandé pourquoi il avait écarté les coûteuses recrues estivales. « Je compose l’équipe en fonction de ce que je vois ».

Le coup de poker semblait réussir quand Osula a ouvert le score, mais l’incapacité des Magpies à conserver leur avantage demeure préoccupante.

Newcastle est désormais l’équipe de Premier League qui a perdu le plus de points après avoir mené au score cette saison. Si le club avait conservé seulement la moitié de ces points gaspillés, il serait aujourd’hui à égalité avec Manchester United et Aston Villa dans la course au top 4.



