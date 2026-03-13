Eddie Howe prend la défense d'Anthony Gordon, la star de Newcastle, face aux critiques de Wayne Rooney, Roy Keane et Alan Shearer concernant son rôle de remplaçant contre Barcelone

Le joueur de 25 ans n'a pas été retenu dans le onze de départ pour le match nul 1-1 à St James' Park après avoir manqué la séance d'entraînement de mardi matin pour cause de maladie. Cela a suscité une réprimande de la part d'Alan Shearer, qui a estimé que l'importance du match aurait dû l'emporter sur un léger malaise physique, déclarant sur Amazon Prime : « Je sais qu'il ne se sent pas bien, mais c'est Barcelone à Newcastle pour une place en quarts de finale de la Ligue des champions. Il faudrait quelque chose d'extraordinaire pour que je ne joue pas ce match ce soir. »

Keane a fait écho à ce sentiment sur The Overlap, en posant la question suivante : « Comment peut-on être malade et entrer en jeu pendant une demi-heure ? »

Rooney, lui aussi, s'est montré sceptique face à ces excuses, déclarant : « Si tu es malade, tu es malade. Tu ne devrais pas être là. Il est passé devant nous avant le match et n'a pas voulu nous serrer la main. Il a dit qu'il ne voulait pas qu'on attrape quelque chose, mais ensuite il est allé dans les vestiaires avec ses coéquipiers. »