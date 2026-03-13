AFP
Traduit par
Eddie Howe prend la défense d'Anthony Gordon, la star de Newcastle, face aux critiques de Wayne Rooney, Roy Keane et Alan Shearer concernant son rôle de remplaçant contre Barcelone
Les grands noms des médias s'en prennent à la disponibilité de Gordon
Le joueur de 25 ans n'a pas été retenu dans le onze de départ pour le match nul 1-1 à St James' Park après avoir manqué la séance d'entraînement de mardi matin pour cause de maladie. Cela a suscité une réprimande de la part d'Alan Shearer, qui a estimé que l'importance du match aurait dû l'emporter sur un léger malaise physique, déclarant sur Amazon Prime : « Je sais qu'il ne se sent pas bien, mais c'est Barcelone à Newcastle pour une place en quarts de finale de la Ligue des champions. Il faudrait quelque chose d'extraordinaire pour que je ne joue pas ce match ce soir. »
Keane a fait écho à ce sentiment sur The Overlap, en posant la question suivante : « Comment peut-on être malade et entrer en jeu pendant une demi-heure ? »
Rooney, lui aussi, s'est montré sceptique face à ces excuses, déclarant : « Si tu es malade, tu es malade. Tu ne devrais pas être là. Il est passé devant nous avant le match et n'a pas voulu nous serrer la main. Il a dit qu'il ne voulait pas qu'on attrape quelque chose, mais ensuite il est allé dans les vestiaires avec ses coéquipiers. »
- AFP
Howe fait le point sur les protocoles médicaux
Lors de sa conférence de presse de vendredi, Howe a tenu à soulager la pression pesant sur son joueur en assumant l'entière responsabilité de la décision de sélection. « Je tiens à clarifier un point concernant Anthony Gordon. Il était tout à fait disposé à jouer le match contre Barcelone », a expliqué Howe. « Je sais que les commentaires vont bon train. C'est moi qui ai décidé de ne pas le titulariser, car il avait été malade ce matin-là et n'avait pas participé à la séance d'entraînement. Il était prêt à jouer, mais après avoir consulté l'équipe médicale, il ne se sentait pas en état de jouer. »
La « série de victoires » et la force mentale
Au-delà des préoccupations médicales immédiates, Howe a profité de l'occasion pour souligner l'importance de Gordon dans le projet à long terme des Magpies. L'ancien joueur d'Everton est en grande forme cette saison, avec 10 buts inscrits en compétitions européennes, et Howe n'a pas manqué de saluer son caractère. « Ant, je le qualifierais sans doute de gagnant », a déclaré Howe. « Il veut tout gagner ; c'est un vrai compétiteur. Il possède cette fibre dont, selon moi, tous les grands joueurs ont besoin : il est très déterminé et très concentré sur son développement et son jeu. Je ne peux que parler de lui en termes élogieux cette année. La saison n’a pas été facile pour lui. Il a dû relever de nombreux défis, comme tous les joueurs. Mais je pense qu’il traverse actuellement le meilleur moment de sa saison. Il joue vraiment très bien. »
- Getty Images Sport
Un casse-tête pour la composition de l'équipe avant le match au Camp Nou
Howe est confronté à un dilemme tactique alors que Newcastle se prépare pour un déplacement crucial en Premier League à Chelsea samedi, puis pour le match retour à Barcelone mercredi. Après le penalty de Lamine Yamal dans le temps additionnel lors du match aller, les espoirs des Magpies de se qualifier pour les quarts de finale sont compromis. Le manager doit décider s'il faut réintégrer Gordon dans le onze de départ en championnat pour lui permettre de retrouver son rythme de match ou s'il vaut mieux lui préserver son énergie pour l'atmosphère intimidante du Camp Nou. Howe gère un effectif au bord de l'épuisement et face à une opportunité historique, le capitaine Bruno Guimaraes espérant se rendre à Barcelone avec l'équipe après sa rééducation au Brésil.
Publicité