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Eddie Howe impute l'effondrement face à Barcelone à des « erreurs individuelles » et estime que Newcastle aurait dû mener à la mi-temps
Barcelone profite du manque de concentration de Newcastle
Howe a attribué la défaite en Catalogne, qui a permis à Barcelone de se qualifier sans peine pour les quarts de finale, à un manque de concentration. Après un match nul 1-1 à St James' Park, Raphinha a été impliqué dans six buts lors du match retour, tandis que Robert Lewandowski, Marc Bernal, Lamine Yamal et Fermin Lopez ont tous trouvé le chemin des filets.
« La défense n'était pas au même niveau qu'il y a quelques jours à Chelsea. À commencer par le premier but, où deux joueurs ont glissé, puis nous avons encaissé un but sur un coup de pied arrêté, et le plus grave a sans doute été le penalty », a admis Howe.
Un bon début de match laisse place à une offensive fulgurante en deuxième mi-temps
Barcelone a pris l'avantage dès le début du match grâce à Raphinha, mais Elanga a égalisé à deux reprises pour Newcastle, notamment sur une finition imparable suite à une erreur de Yamal. Malgré le doublé d'Elanga, les Blaugrana ont toujours su réagir grâce à Bernal et à un penalty de Yamal dans le temps additionnel – obtenu après une faute de Kieran Trippier sur l'omniprésent Raphinha – pour permettre aux locaux de conserver leur avance au terme d'une première mi-temps effrénée.
« Nous avons très bien joué en première mi-temps, et je pense que nous avons été exceptionnels à bien des égards. Cela reflétait vraiment la façon dont nous voulons jouer. Il y a eu trop d’erreurs individuelles pour que nous puissions maintenir ce niveau de jeu », a noté Howe. Malgré ces débuts prometteurs, la seconde mi-temps a vu les vannes s’ouvrir alors que Barcelone passait à la vitesse supérieure.
La défense des Magpies cède sous la pression
Howe était perplexe face à l'effondrement défensif de son équipe, les hommes de Hansi Flick ayant marqué trois buts en seulement 10 minutes après la pause. Les finitions impitoyables de Fermin et le doublé de Lewandowski ont mis à nu toutes les failles de la défense de Newcastle, avant que Raphinha n'ajoute un septième but à la suite d'une erreur de Jacob Ramsey. Cette démonstration impitoyable a complètement sapé la discipline tactique des Magpies, amenant l'entraîneur à s'interroger sur leur manque de concentration inhabituel.
Howe a expliqué : « En réalité, si nous avions joué ou défendu ne serait-ce qu'un peu à la hauteur de nos capacités, je pense que nous aurions mené à la mi-temps. Je ne voyais pas la nécessité de changer notre façon de jouer à la mi-temps. Je pensais que nous étions vraiment, vraiment solides. Mais ensuite, bien sûr, nous avons encaissé un autre but sur coup de pied arrêté. En repensant aux quatre premiers buts, en termes de notre façon de jouer, c'est une exécution étrange des buts encaissés. »
Les cours de l'énergie chutent dans le contexte du Brexit
Au coup de sifflet final, le score reflétait un écart de niveau flagrant. Howe a reconnu en toute franchise que son équipe n’avait pas réussi à maintenir son intensité physique ni à se remettre du coup dur moral.
«Je ne pense pas que l'on puisse dire que nous nous soyons remis psychologiquement de ce moment à la mi-temps. C'est l'impression que j'ai eue. En deuxième mi-temps, nous n'avions certainement pas la même énergie. Et lorsque le match était pratiquement terminé, nous n'avions pas non plus retrouvé ce niveau. Nous avons donc très bien démarré la deuxième mi-temps. Et même le fait de changer de tactique pour jouer plus bas, plus en retrait et de manière plus compacte ne nous a pas vraiment aidés », a conclu Howe.
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