Eddie Howe impute l'effondrement face à Barcelone à des « erreurs individuelles » et estime que Newcastle aurait dû mener à la mi-temps

Howe a attribué la défaite en Catalogne, qui a permis à Barcelone de se qualifier sans peine pour les quarts de finale, à un manque de concentration. Après un match nul 1-1 à St James' Park, Raphinha a été impliqué dans six buts lors du match retour, tandis que Robert Lewandowski, Marc Bernal, Lamine Yamal et Fermin Lopez ont tous trouvé le chemin des filets.

« La défense n'était pas au même niveau qu'il y a quelques jours à Chelsea. À commencer par le premier but, où deux joueurs ont glissé, puis nous avons encaissé un but sur un coup de pied arrêté, et le plus grave a sans doute été le penalty », a admis Howe.