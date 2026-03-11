AFP
Eddie Howe fait l'éloge d'une équipe de Newcastle « exceptionnelle » alors qu'un penalty « léger » accordé à Barcelone dans les dernières secondes laisse le match de Ligue des champions dans une situation délicate
Newcastle fait match nul après un penalty tardif
Le scénario semblait prêt pour une histoire légendaire à Tyneside lorsque Harvey Barnes a surgi au second poteau pour ouvrir le score à seulement cinq minutes de la fin du temps réglementaire. Cependant, les écarts sont notoirement minces au plus haut niveau, et la pression incessante de Barcelone a fini par provoquer une erreur décisive de la défense de Newcastle. L'atmosphère a basculé en un clin d'œil dans les dernières secondes du temps additionnel. Le remplaçant Dani Olmo a fait preuve d'une ruse digne d'un vétéran pour provoquer une faute de Malick Thiaw, qui a laissé traîner une jambe fatiguée dans la surface. Lamine Yamal, l'adolescent qui continue de défier son âge, s'est présenté pour transformer le penalty avec un sang-froid à toute épreuve.
Howe salue la « performance exceptionnelle » des Magpies
S'adressant à TNT Sports après le coup de sifflet final, Howe n'a pas tari d'éloges à l'égard de ses joueurs, déclarant : « Je pense que nous avons été exceptionnels, nous avons vraiment très bien joué. Nous avons maintenu l'intensité. La fin du match jette un éclairage négatif sur cette performance, mais c'est l'une de nos meilleures. Je pense que nous avions les moyens de marquer avant de le faire. Ce match a montré que nous en sommes capables, mais nous savons que nous devrons probablement faire mieux sur leur terrain. Nous en sommes capables, mais nous devrons être au meilleur de notre forme. »
Au sujet du penalty accordé à Barcelone, Howe a déclaré : « Je pense qu'il est léger, mais Malik a commis une faute. Nous étions bien en place, nous n'aurions jamais dû concéder ce but. Nous allons l'analyser, mais je ne veux pas que cela occulte les 93 minutes précédentes, pendant lesquelles nous avons été excellents. C'est mon travail d'essayer de les remonter le moral. Nous avons malheureusement dû le faire plusieurs fois cette saison, mais notre force de caractère ne doit jamais être remise en question. Nous serons prêts pour le prochain match. Nous croyons en nous et en nos capacités, et nous l'avons prouvé aujourd'hui. »
Barnes réfléchit à cette atmosphère « étrange »
Barnes, qui a joué un rôle clé dans l'attaque de Newcastle tout au long de la soirée, a fait écho aux sentiments de son entraîneur concernant la performance. L'ailier a admis que le vestiaire était déçu, étant donné qu'ils avaient réussi à neutraliser le talent offensif de classe mondiale de Barcelone pendant la majeure partie du match à St James' Park.
Barnes a déclaré à TNT Sports : « C'est un sentiment un peu étrange, nous ne sommes qu'à mi-chemin de la rencontre, nous avons très bien joué ce soir, nous avons neutralisé leurs joueurs dangereux. Nous avons pris l'avantage grâce à un beau but, mais la façon dont cela s'est terminé est difficile à accepter. Cependant, nous devons nous rappeler que nous ne sommes qu'à mi-chemin de la rencontre. Nous avons très bien joué pendant le match. Nous avons dominé pendant une grande partie de la rencontre. Ce sera un match différent chez eux, mais nous savons ce dont nous sommes capables et nous savons que lorsque nous sommes à notre niveau, nous pouvons très bien jouer. »
Tout reste à jouer lors du match retour
Ce match nul signifie que Barcelone rentrera au Camp Nou en tant que favori, mais Newcastle a prouvé qu'il était loin d'être une proie facile. En vue du match décisif, Barnes a ajouté : « Quelle sensation cela aurait été d'y aller avec un avantage de 1-0, mais nous sommes à égalité dans la série et tout reste à jouer. C'est un match à l'extérieur où nous pouvons montrer ce dont nous sommes capables. Ce sera un match passionnant pour nous. » Newcastle se concentrera d'abord sur son match de Premier League contre Chelsea samedi, le match retour contre le Barça étant prévu quatre jours plus tard.
