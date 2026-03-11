Eddie Howe fait l'éloge d'une équipe de Newcastle « exceptionnelle » alors qu'un penalty « léger » accordé à Barcelone dans les dernières secondes laisse le match de Ligue des champions dans une situation délicate

S'adressant à TNT Sports après le coup de sifflet final, Howe n'a pas tari d'éloges à l'égard de ses joueurs, déclarant : « Je pense que nous avons été exceptionnels, nous avons vraiment très bien joué. Nous avons maintenu l'intensité. La fin du match jette un éclairage négatif sur cette performance, mais c'est l'une de nos meilleures. Je pense que nous avions les moyens de marquer avant de le faire. Ce match a montré que nous en sommes capables, mais nous savons que nous devrons probablement faire mieux sur leur terrain. Nous en sommes capables, mais nous devrons être au meilleur de notre forme. »

Au sujet du penalty accordé à Barcelone, Howe a déclaré : « Je pense qu'il est léger, mais Malik a commis une faute. Nous étions bien en place, nous n'aurions jamais dû concéder ce but. Nous allons l'analyser, mais je ne veux pas que cela occulte les 93 minutes précédentes, pendant lesquelles nous avons été excellents. C'est mon travail d'essayer de les remonter le moral. Nous avons malheureusement dû le faire plusieurs fois cette saison, mais notre force de caractère ne doit jamais être remise en question. Nous serons prêts pour le prochain match. Nous croyons en nous et en nos capacités, et nous l'avons prouvé aujourd'hui. »