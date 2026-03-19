AFP
Traduit par
Eddie Howe exhorte les joueurs de Newcastle à « se remettre rapidement » de leur défaite cuisante face à Barcelone, après que l'entraîneur a égalé le triste record de Gary Neville
Une soirée marquée par des records indésirables pour Howe
L'ampleur de la défaite en Catalogne a porté un coup dur aux ambitions européennes de Newcastle, mais elle a également permis à Howe d'entrer dans un club très fermé et peu enviable. En voyant son équipe encaisser sept buts, Howe est devenu le premier Anglais à entraîner dans ce stade emblématique depuis Neville en 2016.
Le mandat de Neville à Valence a été marqué par une défaite cuisante 7-0 en Copa del Rey face aux Blaugrana. Les Magpies se sont retrouvés tout aussi dépassés lors d'un effondrement défensif total, malgré une première mi-temps pleine d'énergie où Anthony Elanga a trouvé le chemin des filets à deux reprises pour maintenir le suspense avant la pause.
- Getty Images Sport
Howe exige de la résilience mentale
À l'issue du match, Howe n'a pas mâché ses mots quant à la nécessité pour son équipe de tourner la page, encourageant ses joueurs à se projeter vers le prochain match avec une motivation à toute épreuve.
« Je n'ai aucun mal à me remettre de mes déboires, c'est plutôt les joueurs qui ont du mal », a déclaré Howe, cité par The Guardian. « Je suis capable de passer assez rapidement à autre chose, de passer d'un match à l'autre et de faire le bilan. Maintenant, tout tourne autour de Sunderland. Il ne s'agit pas d'aujourd'hui, mais de nous assurer que nous sommes prêts mentalement et physiquement pour aborder un match crucial. Je pense que c'est un bon match pour nous.
« Dimanche, c’est énorme. C’est difficile pour moi d’en parler maintenant. Nous devons simplement jouer comme si notre vie en dépendait. C’est un match tellement important pour la ville, pour les supporters, pour les joueurs, pour tout le club. Nous devons digérer cela très rapidement et nous tourner vers dimanche. »
Des défaillances défensives qui ont coûté cher au Camp Nou de Spotify
Howe a insisté sur le fait que son équipe avait montré son vrai visage pendant certaines phases du match, mais s'est dit frustré par la manière dont les buts ont été encaissés. Il a mis en avant des erreurs individuelles inhabituelles et une mauvaise organisation sur les coups de pied arrêtés, qui ont permis à Barcelone de faire un malheur en fin de match.
« Nous leur avons livré un très bon match pendant 90 minutes à St James’ Park et pendant la moitié du match aujourd’hui. Il ne faut pas oublier tout cela, même si le score est difficile à accepter. Il ne reflète pas le déroulement réel du match », a ajouté Howe.
« Notre défense n’était pas au niveau qu’elle avait été contre Chelsea. Sur le premier but, deux joueurs ont glissé. Puis il y a eu un coup de pied arrêté. Et ensuite, le moment décisif a été le penalty. Même si nous avons bien joué en première mi-temps – et je trouvais que nous étions exceptionnels, c’était une belle illustration de ce que nous voulons être –, nous avons commis trop d’erreurs.
« Si nous avions défendu comme nous en sommes capables, nous ne serions pas rentrés au vestiaire menés à la mi-temps. Puis nous avons encaissé un autre but sur un coup de pied arrêté. Les quatre premiers buts étaient étranges de notre part : on ne peut pas encaisser des buts comme ça. Les deux buts sur coup de pied arrêté sont impardonnables dans la mesure où ils sont tout à fait réglementaires. Cela ne peut pas arriver. Je ne pense pas que nous nous soyons remis psychologiquement [du penalty de Lamine Yamal]. »
- Getty Images Sport
Et maintenant ?
Newcastle va désormais se préparer pour le derby Tyne-Wear contre Sunderland en Premier League. Les Magpies occupent la neuvième place du classement avec 42 points en 30 matches, à neuf points des places qualificatives pour la Ligue des champions. À huit journées de la fin de la Premier League, l'équipe de Howe va tout mettre en œuvre pour décrocher une place européenne la saison prochaine, très probablement en Ligue Europa ou en Ligue Europa Conférence.
Publicité