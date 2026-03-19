Eddie Howe exhorte les joueurs de Newcastle à « se remettre rapidement » de leur défaite cuisante face à Barcelone, après que l'entraîneur a égalé le triste record de Gary Neville

Howe a insisté sur le fait que son équipe avait montré son vrai visage pendant certaines phases du match, mais s'est dit frustré par la manière dont les buts ont été encaissés. Il a mis en avant des erreurs individuelles inhabituelles et une mauvaise organisation sur les coups de pied arrêtés, qui ont permis à Barcelone de faire un malheur en fin de match.

« Nous leur avons livré un très bon match pendant 90 minutes à St James’ Park et pendant la moitié du match aujourd’hui. Il ne faut pas oublier tout cela, même si le score est difficile à accepter. Il ne reflète pas le déroulement réel du match », a ajouté Howe.

« Notre défense n’était pas au niveau qu’elle avait été contre Chelsea. Sur le premier but, deux joueurs ont glissé. Puis il y a eu un coup de pied arrêté. Et ensuite, le moment décisif a été le penalty. Même si nous avons bien joué en première mi-temps – et je trouvais que nous étions exceptionnels, c’était une belle illustration de ce que nous voulons être –, nous avons commis trop d’erreurs.

« Si nous avions défendu comme nous en sommes capables, nous ne serions pas rentrés au vestiaire menés à la mi-temps. Puis nous avons encaissé un autre but sur un coup de pied arrêté. Les quatre premiers buts étaient étranges de notre part : on ne peut pas encaisser des buts comme ça. Les deux buts sur coup de pied arrêté sont impardonnables dans la mesure où ils sont tout à fait réglementaires. Cela ne peut pas arriver. Je ne pense pas que nous nous soyons remis psychologiquement [du penalty de Lamine Yamal]. »