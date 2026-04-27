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Eddie Howe a clairement indiqué à Nick Woltemade ce qu’il doit faire pour obtenir « beaucoup plus de temps de jeu », tandis que la presse allemande pressait l’entraîneur de Newcastle sur le manque de opportunités du jeune attaquant
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Les médias allemands réclament des explications au sujet de Woltemade
Après la défaite 1-0 de Newcastle face à Arsenal à l'Emirates Stadium, Eddie Howe a dû répondre aux questions insistantes de la presse allemande. Les journalistes du pays natal de Woltemade tenaient à comprendre pourquoi ce joueur, recruté pour 69 millions de livres sterling, en était réduit à des apparitions sporadiques et à un rôle de milieu de terrain improvisé. L'attaquant de 1,98 m traverse actuellement une période difficile devant le but, ce qui inquiète le sélectionneur de l'équipe nationale allemande, Julian Nagelsmann, à l'approche de la Coupe du monde.
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Howe salue l'impact de ses remplaçants
Malgré la défaite, Nick Woltemade a rappelé pourquoi Newcastle a investi lourdement pour le recruter. Entré en fin de match, il a créé un éclair de génie qui a failli offrir l’égalisation. Eddie Howe a aussitôt défendu ses choix de composition en saluant la performance de son jeune attaquant.
« Je trouve que Nick (Woltemade) a vraiment bien joué aujourd’hui. Yoane (Wissa) et Nick ont tous deux bien joué lorsqu’ils sont entrés en jeu. Je trouve que nos deux remplaçants ont livré une belle performance. La créativité de Nick sur l’occasion de Yoane, c’est exactement ce dont il est capable. C’est un talent très particulier à cet égard », a déclaré Howe aux journalistes.
La voie vers davantage de temps de jeu en équipe première
Pour retrouver une place de titulaire, Woltemade doit avant tout faire preuve de régularité, a martelé Howe. L’entraîneur de Newcastle a toutefois ouvert la porte au jeune attaquant de 22 ans : si celui-ci confirme son niveau de performance face aux Gunners, il pourra prétendre à davantage de temps de jeu. Dans un secteur offensif très concurrentiel, c’est désormais au joueur de saisir sa chance et de convaincre.
Abordant les perspectives d’avenir de l’attaquant, Howe a ajouté : « Si Nick joue comme il l’a fait aujourd’hui, il aura beaucoup plus de temps de jeu et d’occasions de faire ses preuves. J’ai été très satisfait de lui. Nos numéros 9 ont marqué, donc malheureusement, il a dû attendre son heure. Mais comme je le dis, s’il joue comme il l’a fait aujourd’hui, j’ai été très, très satisfait de lui. »
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La saison de stagnation de Newcastle
Le débat sur le temps de jeu de Woltemade survient à un moment délicat pour Newcastle, 14e de Premier League. Si la qualification européenne reste mathématiquement accessible, le club se dirige vers un classement au milieu de tableau. Malgré la 16e défaite de la saison, Eddie Howe estime que la performance contre Arsenal montre que l’équipe « a passé un cap ». Toutefois, avec seulement quatre matchs à jouer et six points de retard sur le top 10, la pression s’intensifie sur les Magpies : ils doivent conclure une saison que nombre de supporters voudraient déjà oublier sur une note positive.