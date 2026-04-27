Malgré la défaite, Nick Woltemade a rappelé pourquoi Newcastle a investi lourdement pour le recruter. Entré en fin de match, il a créé un éclair de génie qui a failli offrir l’égalisation. Eddie Howe a aussitôt défendu ses choix de composition en saluant la performance de son jeune attaquant.

« Je trouve que Nick (Woltemade) a vraiment bien joué aujourd’hui. Yoane (Wissa) et Nick ont tous deux bien joué lorsqu’ils sont entrés en jeu. Je trouve que nos deux remplaçants ont livré une belle performance. La créativité de Nick sur l’occasion de Yoane, c’est exactement ce dont il est capable. C’est un talent très particulier à cet égard », a déclaré Howe aux journalistes.