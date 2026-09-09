Né à Londres, le joueur, qui est toujours éligible pour représenter le Nigeria sur la scène internationale, avait réalisé un prêt prometteur sous les ordres de Steven Gerrard aux Rangers lors de la saison 2018-2019 avant d’y mettre fin prématurément. Ejaria avait choisi d’écourter son prêt d’une saison complète et de retourner à Liverpool en décembre 2018, laissant la direction d’Ibrox frustrée par ce départ soudain. Revenant sur le départ du milieu de terrain à l’époque, Gerrard avait déclaré au Glasgow Times : « Suis-je déçu qu’il soit parti ? Oui. Est-ce que je pense que c’est la bonne décision ? Non, parce que je pense qu’il avait une incroyable opportunité ici. »

Avant ce départ brutal, Gerrard n’avait pas caché son admiration pour le meneur de jeu, notamment lors du barrage tendu de Ligue Europa des Rangers contre le FC Ufa en août 2018. Après qu’une tête de Connor Goldson a assuré une victoire 1-0 au match aller à Ibrox, Ejaria a livré une prestation décisive en Russie une semaine plus tard, en inscrivant l’ouverture du score très tôt lors d’un match nul 1-1 âprement disputé au Neftyanik Stadium, validant ainsi la qualification pour la phase de groupes.

Louant le sang-froid du milieu de terrain sous une intense pression continentale, Gerrard avait déclaré à Rangers TV : « J’ai pensé qu’il avait été magnifique et je pense que ce sont ses 90 minutes les plus solides depuis qu’il joue pour nous. »

Soulignant à quel point cette performance représentait un bond important, passant de brefs éclairs prometteurs à une prestation autoritaire et complète, l’ancien entraîneur des Rangers avait ajouté : « Je pense que nous avons vu beaucoup d’éclairs et beaucoup de mi-temps, quelques bonnes performances, mais je pense que c’est sa première vraie excellente performance, celle par laquelle il s’est annoncé contre une bonne équipe. J’ai trouvé qu’il avait été excellent du début à la fin. »



