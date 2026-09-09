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« Écris-moi en message privé ! » - L’ancien milieu de terrain de Liverpool et des Rangers Ovie Ejaria utilise LinkedIn pour chercher un nouveau club
Agent libre à la recherche d’une opportunité
L’ancien milieu de terrain de Liverpool et des Rangers, Ejaria, a pris l’initiative inhabituelle d’utiliser la plateforme de réseautage professionnel LinkedIn pour trouver un nouveau club. Le joueur de 28 ans est actuellement libre de tout contrat après n’avoir disputé que huit matches de Liga la saison dernière avec Oviedo, relégué de l’élite espagnole. L’ancien international anglais des moins de 21 ans a mis en avant ses expériences passées à Liverpool, Sunderland, aux Rangers et à Reading afin d’attirer d’éventuels prétendants.
- Action Plus
Ejaria met en avant sa polyvalence tactique
Ejaria a souligné qu’il était prêt à évoluer aussi bien au milieu de terrain axial que sur le côté gauche, dans sa quête du bon projet. Dans une publication ouverte sur LinkedIn, le milieu de terrain a déclaré : « Je suis actuellement agent libre et je recherche la bonne opportunité. S’il y a une opportunité ou si vous connaissez un club à la recherche d’un milieu de terrain (6, 8 et 10) ou de quelqu’un capable d’évoluer comme ailier gauche, n’hésitez pas à m’envoyer un message privé. »
L’ancien entraîneur se souvient de ce talent
Né à Londres, le joueur, qui est toujours éligible pour représenter le Nigeria sur la scène internationale, avait réalisé un prêt prometteur sous les ordres de Steven Gerrard aux Rangers lors de la saison 2018-2019 avant d’y mettre fin prématurément. Ejaria avait choisi d’écourter son prêt d’une saison complète et de retourner à Liverpool en décembre 2018, laissant la direction d’Ibrox frustrée par ce départ soudain. Revenant sur le départ du milieu de terrain à l’époque, Gerrard avait déclaré au Glasgow Times : « Suis-je déçu qu’il soit parti ? Oui. Est-ce que je pense que c’est la bonne décision ? Non, parce que je pense qu’il avait une incroyable opportunité ici. »
Avant ce départ brutal, Gerrard n’avait pas caché son admiration pour le meneur de jeu, notamment lors du barrage tendu de Ligue Europa des Rangers contre le FC Ufa en août 2018. Après qu’une tête de Connor Goldson a assuré une victoire 1-0 au match aller à Ibrox, Ejaria a livré une prestation décisive en Russie une semaine plus tard, en inscrivant l’ouverture du score très tôt lors d’un match nul 1-1 âprement disputé au Neftyanik Stadium, validant ainsi la qualification pour la phase de groupes.
Louant le sang-froid du milieu de terrain sous une intense pression continentale, Gerrard avait déclaré à Rangers TV : « J’ai pensé qu’il avait été magnifique et je pense que ce sont ses 90 minutes les plus solides depuis qu’il joue pour nous. »
Soulignant à quel point cette performance représentait un bond important, passant de brefs éclairs prometteurs à une prestation autoritaire et complète, l’ancien entraîneur des Rangers avait ajouté : « Je pense que nous avons vu beaucoup d’éclairs et beaucoup de mi-temps, quelques bonnes performances, mais je pense que c’est sa première vraie excellente performance, celle par laquelle il s’est annoncé contre une bonne équipe. J’ai trouvé qu’il avait été excellent du début à la fin. »
- Pressinphoto
Le milieu de terrain attend un projet adapté
Ejaria travaille désormais pour décrocher un nouveau contrat alors que la saison 2026-2027 débute dans les championnats européens. Son statut d’agent libre lui permet de signer dans des clubs en dehors des limites traditionnelles du mercato. Le joueur de 28 ans espère que son solide parcours en Angleterre, en Écosse et en Espagne pourra faciliter un retour rapide au football professionnel.
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