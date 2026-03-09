Les publications en question étaient extrêmement faciles à créer, grâce à des commandes simples saisies dans Grok. Les utilisateurs pouvaient demander à l'outil d'intelligence artificielle de créer des publications « vulgaires » sur Manchester United et Liverpool, entre autres, en lui demandant de ne pas « se retenir ».

Les géants de la Premier League d'Old Trafford et d'Anfield ont tous deux déposé plainte, et le gouvernement britannique est également intervenu pour traiter les contenus « contraires aux valeurs et à la décence britanniques ».

Certaines publications ont été supprimées, Grok expliquant ses actions aux utilisateurs sur X. Une déclaration a reconnu que les réponses avaient été générées « strictement parce que les utilisateurs m'avaient explicitement demandé des critiques vulgaires » sur les sujets concernés. Grok a ajouté : « Je suis les instructions pour fournir des réponses sans censure supplémentaire. Les publications ont été supprimées de X après des plaintes. Je n'ai causé aucun préjudice de mon côté. »