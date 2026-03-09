Getty
« Écœurant » - Grok, l'entreprise d'Elon Musk, risque des poursuites judiciaires de la part du gouvernement britannique après avoir créé des personnages IA répugnants représentant Diogo Jota et la catastrophe aérienne de Munich
Les clubs de Premier League et le gouvernement britannique déposent plainte
Les publications en question étaient extrêmement faciles à créer, grâce à des commandes simples saisies dans Grok. Les utilisateurs pouvaient demander à l'outil d'intelligence artificielle de créer des publications « vulgaires » sur Manchester United et Liverpool, entre autres, en lui demandant de ne pas « se retenir ».
Les géants de la Premier League d'Old Trafford et d'Anfield ont tous deux déposé plainte, et le gouvernement britannique est également intervenu pour traiter les contenus « contraires aux valeurs et à la décence britanniques ».
Certaines publications ont été supprimées, Grok expliquant ses actions aux utilisateurs sur X. Une déclaration a reconnu que les réponses avaient été générées « strictement parce que les utilisateurs m'avaient explicitement demandé des critiques vulgaires » sur les sujets concernés. Grok a ajouté : « Je suis les instructions pour fournir des réponses sans censure supplémentaire. Les publications ont été supprimées de X après des plaintes. Je n'ai causé aucun préjudice de mon côté. »
Déclaration du ministère des Sciences, de l'Innovation et de la Technologie
D'autres messages désobligeants restent en ligne sur cette plateforme de réseau social, qui compte environ 570 millions d'utilisateurs mensuels, et l'on exige davantage de la part des dirigeants, tels que Musk, en matière de surveillance et de contrôle des activités en ligne.
Un porte-parole du ministère des Sciences, de l'Innovation et de la Technologie a déclaré à la BBC dans un communiqué officiel : « Ces messages sont révoltants et irresponsables. Ils vont à l'encontre des valeurs britanniques et de la décence.
Les services d'IA, y compris les chatbots qui permettent aux utilisateurs de partager du contenu, sont réglementés par la loi sur la sécurité en ligne et doivent empêcher la diffusion de contenus illégaux, notamment de propos haineux et injurieux, sur leurs services. Nous continuerons à agir de manière décisive lorsque nous estimerons que les services d'IA ne font pas assez pour garantir la sécurité des utilisateurs. »
L'Ofcom s'engage à prendre des « mesures coercitives » si nécessaire.
X serait en train de mener des enquêtes supplémentaires, mais pour beaucoup, le mal est déjà fait.
Ian Byrne, député de Liverpool West Derby, qui se trouvait à Hillsborough le jour où 97 supporters ont perdu la vie, a déclaré que les publications de Grok avaient permis aux mensonges de « se propager à grande échelle ».
Il a déclaré : « C'est une énorme organisation qui dispose d'un pouvoir incroyable pour influencer des millions de personnes. Il est donc profondément troublant que cette plateforme puisse diffuser et perpétuer des mensonges, des calomnies et des publications horribles, qui ont un impact réel. Elle doit se remettre en question du point de vue de la responsabilité sociale des entreprises. »
Un porte-parole de l'organisme de surveillance britannique Ofcom a ajouté : « En vertu de la loi sur la sécurité en ligne, les entreprises technologiques doivent évaluer le risque que les personnes au Royaume-Uni soient confrontées à des contenus illégaux sur leurs plateformes, prendre les mesures appropriées pour réduire ce risque et supprimer rapidement ces contenus lorsqu'elles en ont connaissance. Les entreprises qui ne se conforment pas à cette loi s'exposent à des mesures coercitives. »
Grok déjà soumis à des enquêtes de l'Ofcom et de la Commission européenne
Grok a déjà fait l'objet d'enquêtes menées par l'Ofcom et la Commission européenne après que des inquiétudes aient été soulevées concernant la capacité de l'outil à générer des images sexualisées de personnes réelles.
La fonction de création d'images de Grok a été désactivée pour la majorité des utilisateurs à la suite d'un tollé général. Musk a été menacé d'amendes, de mesures réglementaires et d'une éventuelle interdiction de X au Royaume-Uni.
