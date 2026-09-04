À noter que la FIFA a publié en avril le règlement de la Coupe du monde féminine 2027 et qu’il y a été annoncé que la taille des effectifs avait été portée à 26 joueuses. Cela est courant depuis un moment déjà dans les grands tournois du football masculin, mais cela ne s’était pas encore généralisé dans le football féminin, Wiegman étant limitée à 23 joueuses pour la Coupe du monde féminine 2023 et l’Euro 2025. Elle pourra toutefois choisir trois noms supplémentaires si l’Angleterre se qualifie pour le tournoi au Brésil.

Parmi les décisions à prendre concernant les toutes dernières places figure le choix des deux gardiennes qui seront les doublures de Hampton. Les options de Wiegman dans ce secteur ont eu du mal à enchaîner du temps de jeu de manière régulière ces derniers mois, et cela fera probablement la différence au final. Les transferts estivaux de Khiara Keating, à Liverpool, et de Sophie Baggaley, à Birmingham City, augmentent leurs chances, mais Ellie Roebuck semble avoir une vraie concurrence pour sa place à Aston Villa. De son côté, Anna Moorhouse s’était détachée de ce groupe en jouant semaine après semaine avec l’Orlando Pride, mais un prêt à Manchester City, où elle semble destinée à être remplaçante, la fait entrer dans cette catégorie.

En défense, en raison de la polyvalence de nombreuses joueuses parmi les membres les plus probables de cette sélection projetée pour la Coupe du monde féminine 2027, il est toujours difficile d’évaluer sur quel groupe Wiegman finira par s’appuyer. De manière réaliste, tous les postes de la ligne défensive sont couverts avec les six noms mentionnés précédemment, donc tout dépend simplement des autres qualités ou de la profondeur supplémentaire à certains postes qu’elle veut avoir à sa disposition.

Niamh Charles, Anouk Denton et Taylor Hinds peuvent toutes jouer à droite comme à gauche, tandis que Poppy Pattinson s’est aussi récemment imposée comme une option naturelle pour ce poste problématique d’arrière gauche. La défenseure centrale Lotte Wubben-Moy, elle, faisait partie des groupes à l’Euro 2022, à la Coupe du monde féminine 2023 et à l’Euro 2025, et cela pourrait clairement jouer en sa faveur, même si son temps de jeu avec Arsenal sera aussi un facteur.

Au milieu de terrain, Grace Clinton a eu du mal à obtenir des minutes, et a eu quelques pépins, depuis son arrivée à Manchester City, et cela nuit à ses ambitions avec l’Angleterre, tandis que sa coéquipière en club Laura Blindkilde Brown brille avec le leader de la Women's Super League et a vu cela se traduire par davantage d’opportunités avec l’Angleterre. Erica Parkinson, la joueuse de 17 ans qui a reçu sa première convocation en A pour la trêve internationale d’avril en raison des blessures de Toone et Clinton, est elle aussi désormais entrée dans la discussion à ce poste.

Puis il y a Freya Godfrey, la joueuse de 21 ans régulièrement impliquée dans les sélections de l’Angleterre au cours de la dernière année, et Keira Barry, l’ailière de Bay FC qui a remplacé Godfrey lorsque celle-ci a quitté le rassemblement en avril. Les secteurs offensifs sont très fournis dans cette équipe, si bien qu’il se peut que seules des absences permettent à l’une ou l’autre d’intégrer le groupe l’été prochain, mais beaucoup de choses peuvent aussi changer d’ici là en termes de temps de jeu et de forme.

Total de joueuses : 32