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Lionesses World Cup ladder GFXGetty/GOAL
Ameé Ruszkai

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Échelle des chances pour la sélection de l’Angleterre à la Coupe du monde féminine 2027 : qui fera partie de l’équipe de Sarina Wiegman l’été prochain ?

Analysis
Angleterre
Coupe du monde
WOMEN'S FOOTBALL
S. Wiegman
L. Williamson
A. Russo
C. Kelly
L. Bronze
L. James
E. Toone
L. Hemp
B. Mead
H. Hampton
G. Stanway
M. Agyemang
K. Walsh
L. Blindkilde
G. Clinton
E. Roebuck
T. Hinds
A. Beever-Jones
P. Pattinson
J. Carter
M. Le Tissier
A. Moorhouse
L. Wubben-Moy
J. Park
E. Morgan
A. Greenwood
L. Kendall
F. Godfrey
S. Baggaley
K. Keating
N. Charles
A. Denton
K. Reid
L. Parker
M. Turner
M. Kearns
M. Symonds
R. Mace
FEATURES
J. Naz
N. Parris
K. Robinson
K. Zelem
E. Salmon
B. England
G. George
L. Coombs
E. Parkinson

La campagne de qualification de l’Angleterre pour la Coupe du monde féminine 2027 est officiellement lancée. Elle ne s’est pas déroulée comme l’aurait espéré l’Angleterre jusqu’ici, une deuxième place dans le groupe condamnant l’équipe de Sarina Wiegman à passer par les barrages. Mais les finalistes de l’édition 2023 sont toujours censées se qualifier pour le tournoi de 2027, même si elles empruntent la voie la plus longue.

Alors, si l’Angleterre décroche bien son billet pour le Brésil, qui sera du voyage ? Bien sûr, plusieurs noms semblent d’ores et déjà assurés de figurer dans la liste finale en juin prochain. Après tout, Wiegman est à la tête de l’Angleterre depuis plus de quatre ans désormais, donc nous connaissons les joueuses auxquelles elle fait confiance, à quoi ressemblent généralement ses compositions de départ dans un contexte de tournoi et le profil des joueuses qu’elle souhaite avoir pour compléter son groupe, au-delà des évidences.

Cela ne veut toutefois pas dire qu’il est facile de prédire l’ensemble du groupe de l’Angleterre pour la Coupe du monde féminine 2027. Beaucoup de nouveaux noms ont émergé depuis la campagne triomphale de l’Euro 2025 et, malheureusement, plusieurs joueuses sont actuellement éloignées des terrains en raison de blessures de longue durée.

Ainsi, alors que la campagne de qualification de l’Angleterre approche de sa conclusion et que la nouvelle saison de Women’s Super League a débuté, qui semble assuré d’une place dans le groupe de Wiegman ? Qui a encore quelque chose à prouver dans ce processus ? Et qui pourrait être menacé de passer à côté ? GOAL vous fait le point sur l’état du vivier de joueuses de l’Angleterre à l’approche du tournoi de l’été prochain...

  • Leah Williamson England Women 2025Getty Images

    Des valeurs sûres incontestables

    En raison de la stabilité qui entoure l’Angleterre et de la longévité de Wiegman à sa tête, ainsi que des informations dont nous disposons grâce aux précédents grands tournois, il y a beaucoup de joueuses que l’on peut considérer avec confiance comme présentes dans l’avion pour le Brésil l’été prochain, à condition qu’aucune blessure ne vienne les frapper.

    La capitaine Leah Williamson en fait évidemment partie, à condition qu’elle soit apte, tout comme la gardienne titulaire Hannah Hampton. Parmi celles qui ont aussi consolidé leur place dans le XI de Wiegman au fil de son mandat figurent Lucy Bronze, Keira Walsh, Georgia Stanway, Lauren James, Lauren Hemp et Alessia Russo. Il serait absolument stupéfiant qu’aucune de ces six joueuses ne soit du voyage au Brésil.

    Nombre total de joueuses : 8

    • Publicité
  • Jess Carter England Euro 2025Getty

    Les autres leaders de Wiegman

    Il serait facile de plaider en faveur de plusieurs joueuses de ce groupe suivant pour les inclure parmi les incontournables ci-dessus, mais elles glissent simplement dans une catégorie inférieure parce qu’elles ne sont pas tout à fait des titulaires indiscutables comme les autres. Ce serait malgré tout une énorme surprise si l’une de ces joueuses n’était pas choisie par Wiegman pour représenter l’Angleterre au Brésil, tant elles se sont affirmées comme des joueuses de premier plan et des leaders importantes au cours de son mandat.

    Parmi elles figurent Jess Carter, Esme Morgan et Alex Greenwood, qui sont presque toujours assurées de faire partie des sélections de l’Angleterre à l’heure actuelle, même si elles peuvent entrer et sortir du onze selon la façon dont Wiegman compose sa défense. Toutes trois offrent une polyvalence précieuse en plus de leur qualité et de leur expérience, et semblent promises à jouer un rôle vital au sein du groupe de 2027.

    Ella Toone fait toujours face à une forte concurrence pour sa place en n°10, mais s’impose régulièrement comme le premier choix de Wiegman, tandis que Beth Mead et Chloe Kelly ont prouvé qu’elles étaient des membres extrêmement importantes de cette équipe, même si ce n’est pas en tant que titulaires à chaque match. Toutes trois ont offert des moments décisifs lors des précédents succès de l’Angleterre et devraient être du voyage pour le Brésil.

    Nombre total de joueuses : 14

  • Jess Park England Women 2025Getty Images

    En progression

    À partir de maintenant, le niveau de certitude baisse. Cela dit, les joueuses de cette catégorie suivent une dynamique positive avec l’Angleterre et ont de très fortes chances d’être impliquées l’été prochain pour cette raison.

    Aggie Beever-Jones fait partie depuis longtemps de ce groupe, après avoir passé la majeure partie des deux dernières années comme doublure de Russo au poste d’avant-centre. Cela a un peu changé récemment en raison de l’émergence de Michelle Agyemang, qui est entrée en jeu avant elle à plusieurs reprises à l’Euro 2025. Mais Beever-Jones reste très haut dans la hiérarchie globale de cette équipe d’Angleterre et a retrouvé sa place de doublure attitrée de Russo pendant l’absence sur blessure d’Agyemang.

    Jess Park, Maya Le Tissier et Lucia Kendall, quant à elles, sont des joueuses qui ont intégré ce groupe ces derniers mois, parce que leurs très impressionnantes performances en club se sont traduites par des opportunités avec l’Angleterre.

    Si les quatre joueuses de cette catégorie peuvent continuer de cette manière, elles devraient se rendre à la Coupe du monde féminine 2027 comme membres importantes du groupe, que ce soit en tant que doublures fiables ou remplaçantes capables d’avoir un impact.

    Nombre total de joueuses : 18

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  • Khiara Keating England Women 2025Getty Images

    Les dernières places restantes

    À noter que la FIFA a publié en avril le règlement de la Coupe du monde féminine 2027 et qu’il y a été annoncé que la taille des effectifs avait été portée à 26 joueuses. Cela est courant depuis un moment déjà dans les grands tournois du football masculin, mais cela ne s’était pas encore généralisé dans le football féminin, Wiegman étant limitée à 23 joueuses pour la Coupe du monde féminine 2023 et l’Euro 2025. Elle pourra toutefois choisir trois noms supplémentaires si l’Angleterre se qualifie pour le tournoi au Brésil.

    Parmi les décisions à prendre concernant les toutes dernières places figure le choix des deux gardiennes qui seront les doublures de Hampton. Les options de Wiegman dans ce secteur ont eu du mal à enchaîner du temps de jeu de manière régulière ces derniers mois, et cela fera probablement la différence au final. Les transferts estivaux de Khiara Keating, à Liverpool, et de Sophie Baggaley, à Birmingham City, augmentent leurs chances, mais Ellie Roebuck semble avoir une vraie concurrence pour sa place à Aston Villa. De son côté, Anna Moorhouse s’était détachée de ce groupe en jouant semaine après semaine avec l’Orlando Pride, mais un prêt à Manchester City, où elle semble destinée à être remplaçante, la fait entrer dans cette catégorie.

    En défense, en raison de la polyvalence de nombreuses joueuses parmi les membres les plus probables de cette sélection projetée pour la Coupe du monde féminine 2027, il est toujours difficile d’évaluer sur quel groupe Wiegman finira par s’appuyer. De manière réaliste, tous les postes de la ligne défensive sont couverts avec les six noms mentionnés précédemment, donc tout dépend simplement des autres qualités ou de la profondeur supplémentaire à certains postes qu’elle veut avoir à sa disposition.

    Niamh Charles, Anouk Denton et Taylor Hinds peuvent toutes jouer à droite comme à gauche, tandis que Poppy Pattinson s’est aussi récemment imposée comme une option naturelle pour ce poste problématique d’arrière gauche. La défenseure centrale Lotte Wubben-Moy, elle, faisait partie des groupes à l’Euro 2022, à la Coupe du monde féminine 2023 et à l’Euro 2025, et cela pourrait clairement jouer en sa faveur, même si son temps de jeu avec Arsenal sera aussi un facteur.

    Au milieu de terrain, Grace Clinton a eu du mal à obtenir des minutes, et a eu quelques pépins, depuis son arrivée à Manchester City, et cela nuit à ses ambitions avec l’Angleterre, tandis que sa coéquipière en club Laura Blindkilde Brown brille avec le leader de la Women's Super League et a vu cela se traduire par davantage d’opportunités avec l’Angleterre. Erica Parkinson, la joueuse de 17 ans qui a reçu sa première convocation en A pour la trêve internationale d’avril en raison des blessures de Toone et Clinton, est elle aussi désormais entrée dans la discussion à ce poste.

    Puis il y a Freya Godfrey, la joueuse de 21 ans régulièrement impliquée dans les sélections de l’Angleterre au cours de la dernière année, et Keira Barry, l’ailière de Bay FC qui a remplacé Godfrey lorsque celle-ci a quitté le rassemblement en avril. Les secteurs offensifs sont très fournis dans cette équipe, si bien qu’il se peut que seules des absences permettent à l’une ou l’autre d’intégrer le groupe l’été prochain, mais beaucoup de choses peuvent aussi changer d’ici là en termes de temps de jeu et de forme.

    Total de joueuses : 32

  • Ruby Mace England Women 2024Getty Images

    Outsiders

    D’autres pourraient-elles entrer dans l’équation ? Ce n’est pas impossible. Wiegman n’est pas étrangère au rappel de joueuses sorties de nulle part. Elle a emmené Laura Coombs à la Coupe du monde féminine 2023, mettant fin aux huit années d’absence de la star de Manchester City avec la sélection d’Angleterre, et elle a aussi rappelé Nikita Parris l’an dernier après que l’attaquante a passé plus de deux ans hors des plans, même si elle n’a finalement pas été retenue pour l’Euro 2025.

    Alors, qui pourrait suivre leurs traces et intégrer cette sélection d’Angleterre de manière assez inattendue, si besoin ?

    Millie Turner et Lucy Parker sont toutes deux des habituées de la WSL, qui ont gravité autour du groupe de l’Angleterre sous Wiegman, et pourraient probablement être les suivantes dans la hiérarchie si des blessures touchaient le groupe des défenseures centrales.

    Au milieu de terrain, Ruby Mace et Maisie Symonds sont deux jeunes espoirs qui ont déjà été appelées chez les A et qui jouent régulièrement, à la fois en club et avec les moins de 23 ans de l’Angleterre. Wiegman s’est régulièrement tournée vers les U23 pour compléter son groupe quand d’autres manquaient, mais aussi lorsque de jeunes joueuses méritaient l’opportunité de franchir un cap.

    Là encore, en l’état actuel des choses, il serait peu probable qu’aucune de ces quatre joueuses soit concernée en 2027. D’ailleurs, Parker et Symonds n’ont encore aucune sélection malgré leur présence dans des groupes seniors, tandis que Turner et Mace ne comptent qu’une sélection chacune. Mais toutes ont montré leurs qualités en WSL, elles connaissent déjà l’environnement, et les cas de Mace et Symonds pourraient notamment évoluer, étant donné qu’elles sont encore très jeunes toutes les deux et qu’elles pourraient énormément progresser d’ici à l’été prochain.

    Total de joueuses : 36

  • Katie Robinson England Women 2023Getty

    Femmes oubliées

    Au cours de ses quatre ans et demi à la tête de cette équipe, Wiegman a donné sa chance à 48 joueuses différentes en sélection. Six d’entre elles ont depuis pris leur retraite, mais il reste encore beaucoup de noms, toujours en activité, dont certains en deuxième division anglaise, que l’actuelle sélectionneuse de l’Angleterre avait à un moment ou à un autre dans ses plans.

    Beaucoup d’entre elles sont des joueuses plus âgées qui ont depuis été supplantées dans le groupe par de plus jeunes talents, comme Parris, Bethany England et Jordan Nobbs. Ailleurs, ni Katie Zelem ni Gabby George n’ont vraiment retenu l’attention de Wiegman lors des rassemblements, malgré le fait qu’elles évoluaient à des postes où l’effectif avait besoin de renforts.

    Il y a aussi quelques joueuses plus jeunes dans cette catégorie, qui n’ont pas vraiment confirmé après avoir intégré l’équipe d’Angleterre. Ebony Salmon n’a plus été appelée depuis février 2023, après avoir eu du mal à marquer avec régularité au fil des années. Katie Robinson, de son côté, semblait être l’une des grandes favorites de Wiegman et a même gagné une place dans le groupe pour la Coupe du monde féminine 2023, en partant pour l’Australie comme la plus jeune joueuse de l’Angleterre, à 20 ans. Cependant, elle n’a plus été impliquée avec les A depuis septembre de cette année-là, malgré une présence régulière avec les moins de 23 ans pendant longtemps après cela.

    Nombre total de joueuses : 43

  • Michelle Agyemang England Women 2025Getty Images

    Les absents de longue durée

    Un élément vient toutefois compliquer cette projection : une poignée d’absentes de longue durée feront leur retour à la compétition avant le coup d’envoi de la Coupe du monde 2027. Elles restent donc en lice pour une place dans l’avion, mais il est difficile de les situer à l’heure actuelle.

    Parmi elles, Agyemang est la plus susceptible d’intégrer le groupe l’été prochain. L’attaquante a été une révélation en 2025, se faisant remarquer avec un but inscrit seulement 41 secondes après ses débuts avec l’Angleterre, dans le cadre d’une arrivée tardive dans le groupe pour l’Euro. En Suisse, elle a marqué deux fois lors de la phase à élimination directe et a été désignée meilleure jeune joueuse du tournoi, avant de subir une blessure au ligament croisé antérieur en octobre. Elle sera toutefois bientôt de retour et espérera reprendre là où elle s’était arrêtée afin de renforcer les options de Wiegman dans l’axe de l’attaque.

    Trois autres joueuses en marge de ce groupe sont également sur la touche en raison de blessures au ligament croisé antérieur. Jessica Naz, l’attaquante de Tottenham absente depuis décembre 2025, compte six sélections ; l’adolescente Katie Reid n’a pas encore fait ses débuts en équipe nationale A, mais elle était l’une des défenseures centrales les plus en forme du pays lorsqu’elle a reçu sa première convocation avec l’Angleterre en novembre, quelques jours avant l’annonce de sa blessure ; et Ella Morris avait été appelée comme solution potentielle au manque de profondeur au poste d’arrière droite juste avant l’Euro 2025, avant de subir sa blessure au genou lors de ce même rassemblement. Morris a fait son retour à la compétition début avril et a largement le temps de se remettre en course.

    Missy Bo Kearns est une autre absente. Au départ, c’était pour des raisons bien plus heureuses. La milieu de terrain d’Aston Villa a annoncé en mars 2026 qu’elle était enceinte de son premier enfant, attendu pour septembre. Cependant, à la fin du mois de mars, elle a révélé qu’elle avait malheureusement perdu le bébé. Kearns était en réserve pour l’Euro 2025 et a disputé deux matches amicaux de l’Angleterre à la fin de l’année, obtenant des opportunités avant des joueuses comme Blindkilde Brown et Clinton.

    Total : 48