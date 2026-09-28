La renaissance de Joao Felix. Il n’exclut pas un retour en Europe et définit le Barcelone comme son rêve. Mais en attendant, il fait rêver les supporters d’Al Nassr : le talent portugais ex-Milan, après son expérience décevante à l’AC Milan, a rejoint l’Arabie saoudite pour jouer avec Cristiano Ronaldo. Mais en ce moment, le CR7 de la sélection lusitanienne, c’est lui. Le championnat saoudien lui a rendu de la continuité et de la confiance, mais le joueur né en 1999 passé par Benfica, l’Atlético de Madrid et Chelsea ne considère absolument pas son aventure dans le football européen comme terminée, à seulement 26 ans : l’objectif est de porter à nouveau le maillot blaugrana, avec lequel il a inscrit 7 buts lors de la saison 2023/2024.