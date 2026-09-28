La renaissance de Joao Felix. Il n’exclut pas un retour en Europe et définit le Barcelone comme son rêve. Mais en attendant, il fait rêver les supporters d’Al Nassr : le talent portugais ex-Milan, après son expérience décevante à l’AC Milan, a rejoint l’Arabie saoudite pour jouer avec Cristiano Ronaldo. Mais en ce moment, le CR7 de la sélection lusitanienne, c’est lui. Le championnat saoudien lui a rendu de la continuité et de la confiance, mais le joueur né en 1999 passé par Benfica, l’Atlético de Madrid et Chelsea ne considère absolument pas son aventure dans le football européen comme terminée, à seulement 26 ans : l’objectif est de porter à nouveau le maillot blaugrana, avec lequel il a inscrit 7 buts lors de la saison 2023/2024.
Échec à l’AC Milan, relancé à Al-Nassr : Joao Felix est le CR7 du Portugal. Et il veut le Barça
L’échec à l’AC Milan, la renaissance avec Al-Nassr
Transféré à Riyad depuis Chelsea, pour 50 millions d’euros, à l’été 2025, après l’échec de ses six mois en Serie A sous le maillot de l’AC Milan, avec seulement 2 buts en 15 apparitions sous les ordres de son compatriote Sergio Conceicao, il a été le grand artisan, avec Ronaldo, du sacre d’Al Nassr en Saudi Pro League, avec 20 buts, dont trois triplés et deux doublés en 33 matches de championnat. Cette année, il a démarré en trombe, comme la saison dernière : 4 buts en championnat, 2 avec la sélection portugaise en deux matches, contre le pays de Galles et la Norvège, tous deux décisifs dans les deux victoires des Lusitaniens.
Mieux que CR7
Désormais, la déclaration d’intention est claire : rejouer en Europe, rejouer la Ligue des champions, peut-être dès la saison prochaine, se mesurer aux meilleurs clubs du monde, après avoir beaucoup mûri, sur le terrain comme en dehors, par rapport à ce gamin qui avait stupéfié le monde en 2019 avec son transfert à l’Atlético de Madrid, contre le paiement de la clause libératoire de 120 millions d’euros plus 6 autres millions pour les coûts financiers liés à l’opération, le transfert le plus coûteux de l’histoire de l’Atlético de Madrid ainsi que l’un des transferts les plus coûteux de l’histoire du football. Un transfert qui a fait de lui le footballeur portugais le plus cher de tous les temps devant Cristiano Ronaldo.
LE RÊVE BARCELONE
Fondamentale aussi, la possibilité de partager un club et la sélection avec Cristiano Ronaldo, son idole et son modèle, avec l’objectif de lui offrir une passe décisive pour son millième but. Quel club lui manque ? Le Barça : « Le seul fait de jouer pour eux m’a rendu très heureux. C’était un rêve d’enfance pour moi, pour mon père et pour mon frère. » Et le Milan ? Des difficultés d’adaptation, aussi en raison de son statut de prêté et du fait d’être arrivé lors d’une saison compliquée pour l’AC Milan.
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles