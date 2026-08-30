Tottenham et Everton finalisent un important jeu de chaises musicales sur le marché des transferts. Selon The Athletic, Tottenham a trouvé un accord de principe pour recruter Ndiaye, tandis que Richarlison devrait faire le chemin inverse et revenir sur le Merseyside.

Malgré ce calendrier qui se chevauche, le média indique que ces transferts sont deux opérations totalement distinctes. Ces accords restent soumis aux visites médicales et à un accord sur les conditions personnelles. Le transfert de l'international sénégalais vers le nord de Londres intervient après son refus de plusieurs offres de prolongation de contrat d'Everton la saison dernière.

L'arrivée imminente de Ndiaye atténue la déception liée à l'échec sur le dossier Cody Gakpo, l'attaquant de Liverpool. Tottenham suivait le Néerlandais de 27 ans, mais il a choisi de privilégier un transfert vers le Manchester City d'Enzo Maresca à la place.



