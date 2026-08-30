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Échange retentissant ! Tottenham trouve un accord pour Iliman Ndiaye alors que Richarlison prépare un retour émouvant à Everton
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Accords séparés conclus pour Ndiaye et Richarlison
Tottenham et Everton finalisent un important jeu de chaises musicales sur le marché des transferts. Selon The Athletic, Tottenham a trouvé un accord de principe pour recruter Ndiaye, tandis que Richarlison devrait faire le chemin inverse et revenir sur le Merseyside.
Malgré ce calendrier qui se chevauche, le média indique que ces transferts sont deux opérations totalement distinctes. Ces accords restent soumis aux visites médicales et à un accord sur les conditions personnelles. Le transfert de l'international sénégalais vers le nord de Londres intervient après son refus de plusieurs offres de prolongation de contrat d'Everton la saison dernière.
L'arrivée imminente de Ndiaye atténue la déception liée à l'échec sur le dossier Cody Gakpo, l'attaquant de Liverpool. Tottenham suivait le Néerlandais de 27 ans, mais il a choisi de privilégier un transfert vers le Manchester City d'Enzo Maresca à la place.
- AFP
De Zerbi révèle les exigences de Richarlison pour son transfert dans un contexte de chaos dans l’effectif
Cette avancée dans le transfert fait suite à quelques jours chaotiques pour Tottenham. De Zerbi a révélé que Richarlison, ainsi que Kevin Danso et Pape Matar Sarr, avaient officiellement demandé à quitter le club avant la date limite de mardi.
Le technicien italien a écarté le trio lors de la défaite 2-0 à domicile contre Newcastle United samedi. En expliquant ces absences, De Zerbi a admis sa frustration face au désir persistant de l'attaquant brésilien de partir.
« Richarlison, je ne sais pas. Il a dit trop de fois qu'il voulait partir, a déclaré De Zerbi aux journalistes. Danso est venu me voir il y a deux jours et il m'a dit qu'il voulait partir. Pape Sarr, c'est la même chose, mais il a subi une petite blessure et il est presque prêt à reprendre l'entraînement. »
Malgré cette situation perturbatrice, l'entraîneur de Tottenham a insisté sur le fait qu'il n'y avait pas d'animosité persistante. « J'aime ces joueurs, et ce sont de très bons gars. J'entretiens de très bonnes relations, a-t-il ajouté. Mais s'ils veulent partir, ils doivent apporter la solution économique au club, et ils peuvent partir et nous trouverons d'autres joueurs. »
Richarlison marque de la tête alors que la coûteuse reconstruction de Tottenham s’essouffle
Richarlison quitte le nord de Londres après avoir inscrit 32 buts en 134 apparitions à la suite de son arrivée à 60 millions de livres sterling en 2022. Il retourne dans une équipe d’Everton où il s’était auparavant imposé comme l’un des chouchous des supporters, avec 53 buts en 152 matches.
Pour Tottenham, la reconstruction estivale à 350 millions de livres sterling se délite rapidement. Des recrues très médiatisées comme le milieu de terrain à 100 millions de livres sterling Sandro Tonali et les anciens attaquants de City Omar Marmoush et Savinho n’ont pas réussi à avoir un impact immédiat. Tottenham a échappé de justesse à la relégation la saison dernière et semble tout aussi vulnérable aujourd’hui.
Les hommes de De Zerbi occupent la dernière place du classement après un début de saison calamiteux. La défaite du week-end contre le Newcastle de Matthias Jaissle, marquée par des buts en seconde période d’Anthony Elanga et de Yoane Wissa, a suivi une lourde défaite 3-0 à Brentford. C’est la première fois depuis la saison 1974-1975 que Tottenham perd ses deux premiers matches de championnat sans marquer.
- AFP
Un deadline day frénétique se profile pour Tottenham en difficulté
Tottenham et Everton font face à une course contre la montre pour boucler les visites médicales et finaliser les documents administratifs de Ndiaye et Richarlison avant la date limite du mercato, mardi. Les Spurs doivent aussi se démener pour s’assurer des remplaçants adéquats à Danso et Sarr s’ils finalisent des départs tardifs.
Sur le terrain, De Zerbi a désespérément besoin d’une réaction immédiate de son effectif en difficulté. L’intégration rapide de Ndiaye sera cruciale alors que Tottenham cherche à enrayer sa série alarmante et à inscrire ses premiers buts de la nouvelle campagne de Premier League.
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