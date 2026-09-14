Matt Donohue, l’arbitre assistant vidéo principal qui a supervisé le processus ayant incorrectement validé le but victorieux de Haaland dans le derby de Manchester, n’a pas été désigné pour officier en Premier League le week-end prochain, et il ne sera pas non plus impliqué dans cette série de matches de Carabao Cup en milieu de semaine. L’assistant VAR Blake Antrobus ne sera pas non plus impliqué, ce qui marque une mesure disciplinaire significative de la part de l’instance arbitrale après un week-end dominé par les débats sur l’arbitrage.

Après le match, Pro Ref a confirmé qu’une « erreur de jugement » s’était produite lors de la révision VAR du but décisif dans la victoire de Manchester City contre Manchester United. Donohue, 37 ans, était une présence constante dans le centre VAR cette saison, après avoir auparavant dirigé les révisions vidéo de la victoire de Brighton lors de la première journée contre Aston Villa et du match nul de Newcastle contre Bournemouth.