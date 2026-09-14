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Écartés ! Les officiels de la VAR retirés de la prochaine journée de Premier League après que Pro Ref a reconnu une erreur de jugement sur le but controversé d’Erling Haaland dans le derby de Manchester
Des officiels retirés de la feuille de match
Matt Donohue, l’arbitre assistant vidéo principal qui a supervisé le processus ayant incorrectement validé le but victorieux de Haaland dans le derby de Manchester, n’a pas été désigné pour officier en Premier League le week-end prochain, et il ne sera pas non plus impliqué dans cette série de matches de Carabao Cup en milieu de semaine. L’assistant VAR Blake Antrobus ne sera pas non plus impliqué, ce qui marque une mesure disciplinaire significative de la part de l’instance arbitrale après un week-end dominé par les débats sur l’arbitrage.
Après le match, Pro Ref a confirmé qu’une « erreur de jugement » s’était produite lors de la révision VAR du but décisif dans la victoire de Manchester City contre Manchester United. Donohue, 37 ans, était une présence constante dans le centre VAR cette saison, après avoir auparavant dirigé les révisions vidéo de la victoire de Brighton lors de la première journée contre Aston Villa et du match nul de Newcastle contre Bournemouth.
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La Professional Game Match Officials Board admet une erreur sur le but controversé de Haaland
La décision d’écarter les deux officiels a été prise directement par le directeur de l’arbitrage de Pro Ref, Howard Webb, avec son équipe dirigeante, garantissant qu’aucun des deux n’officiera dans l’élite avant la prochaine trêve internationale. La colère porte sur un moment crucial à Old Trafford, où le but de Haaland avait d’abord été refusé sur le terrain pour hors-jeu, le Norvégien étant positionné devant Patrick Dorgu tandis qu’Enzo Fernandez se jetait vers le centre depuis une position de hors-jeu.
Cependant, l’unité VAR a choisi d’annuler le drapeau du juge de touche et de valider le but. L’erreur a ensuite été reconnue par un porte-parole de Pro Ref dimanche soir, qui a concédé que l’arbitre vidéo « n’a pas reconnu l’impact probable de sa position (celle de Fernandez) et aurait dû recommander un visionnage au bord du terrain ».
Communication directe avec Manchester United
Dans un souci de transparence, l’instance arbitrale a directement contacté Manchester United afin d’évoquer cette erreur coûteuse. Pro Ref a confirmé : « Un contact a été établi avec Manchester United pour reconnaître ce que nous estimons être une erreur de jugement. Un examen de l’incident aura lieu. »
Selon le règlement de la Premier League, « un joueur sera sanctionné s’il tente clairement de jouer un ballon proche lorsque cette action a un impact sur un adversaire ». En l’espèce, Fernandez était marqué par Lisandro Martinez, qui avait décroché pour couvrir le danger, laissant finalement Haaland complètement seul au second poteau.
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Divergence dans les communications du Match Centre
La confusion a été amplifiée par les explications fournies en temps réel par la ligue pendant la rencontre. Pendant le match, le centre des matchs de la Premier League a déclaré : « La VAR a vérifié la décision de l’arbitre de ne pas accorder le but pour hors-jeu et a déterminé que Haaland était en position licite, recommandant ainsi que le but soit accordé. La VAR a également estimé que, bien qu’en position de hors-jeu, Fernandez n’avait pas joué le ballon. »
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