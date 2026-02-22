Eberechi Eze rejoint Thierry Henry et Robin van Persie dans les annales d'Arsenal après avoir encore une fois brillé lors du derby du nord de Londres contre Tottenham

Eze n'a disputé que 14 matches cette saison et n'avait plus joué 90 minutes pour Arsenal depuis le 23 novembre. Il était naturellement ravi de revenir sous les feux de la rampe avec l'équipe de Mikel Arteta, qui a repris cinq points d'avance en tête du classement de la Premier League.

Après le match, le meneur de jeu a déclaré à Sky Sports : « J'essaie toujours de me mettre en position pour être prêt, de trouver des espaces et de travailler dur pour saisir ces occasions. Il faut beaucoup d'efforts pour y parvenir, mais aujourd'hui, ça a marché. Nous avons réalisé une bonne performance. Nous avons fait ce que nous devions faire aujourd'hui, et c'est le plus important. »

Interrogé sur l'importance de réagir après le match nul décevant contre les Wolves en milieu de semaine, il a répondu : « Oui, c'est sûr, c'est l'essentiel. Nous savons de quoi nous sommes capables. Nous devons jouer pour dominer et gagner, et nous avons les joueurs qu'il faut dans l'équipe pour y parvenir. C'est une victoire importante pour nous et nous continuons sur notre lancée. »

À propos de Viktor Gyokeres, qui a également marqué deux buts, il a ajouté : « Vik espérait cela pendant tout le match. On voit à quel point il aide l'équipe. Pas seulement avec ses buts, mais aussi avec les efforts qu'il fournit et le fait qu'il place des joueurs comme moi dans de bonnes positions, ce qui aide beaucoup. Il a marqué deux buts aujourd'hui, qu'il mérite sans aucun doute. »