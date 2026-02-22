Getty Images Sport
Eberechi Eze rejoint Thierry Henry et Robin van Persie dans les annales d'Arsenal après avoir encore une fois brillé lors du derby du nord de Londres contre Tottenham
La brillante performance d'Eze lors du derby
Après avoir inscrit un triplé contre les rivaux locaux d'Arsenal à l'Emirates Stadium, lors d'une victoire 4-1, Eze a marqué deux buts dimanche contre les Spurs en difficulté. Grâce à ce dernier doublé, il a égalé les records de buts marqués par Henry et Van Persie dans ce match emblématique, selon Opta. Il n'est désormais devancé que par le meilleur buteur d'Arsenal dans ce derby, Robert Pires, qui compte sept buts à son actif, et Emmanuel Adebayor.
De retour après avoir affronté le froid
Eze n'a disputé que 14 matches cette saison et n'avait plus joué 90 minutes pour Arsenal depuis le 23 novembre. Il était naturellement ravi de revenir sous les feux de la rampe avec l'équipe de Mikel Arteta, qui a repris cinq points d'avance en tête du classement de la Premier League.
Après le match, le meneur de jeu a déclaré à Sky Sports : « J'essaie toujours de me mettre en position pour être prêt, de trouver des espaces et de travailler dur pour saisir ces occasions. Il faut beaucoup d'efforts pour y parvenir, mais aujourd'hui, ça a marché. Nous avons réalisé une bonne performance. Nous avons fait ce que nous devions faire aujourd'hui, et c'est le plus important. »
Interrogé sur l'importance de réagir après le match nul décevant contre les Wolves en milieu de semaine, il a répondu : « Oui, c'est sûr, c'est l'essentiel. Nous savons de quoi nous sommes capables. Nous devons jouer pour dominer et gagner, et nous avons les joueurs qu'il faut dans l'équipe pour y parvenir. C'est une victoire importante pour nous et nous continuons sur notre lancée. »
À propos de Viktor Gyokeres, qui a également marqué deux buts, il a ajouté : « Vik espérait cela pendant tout le match. On voit à quel point il aide l'équipe. Pas seulement avec ses buts, mais aussi avec les efforts qu'il fournit et le fait qu'il place des joueurs comme moi dans de bonnes positions, ce qui aide beaucoup. Il a marqué deux buts aujourd'hui, qu'il mérite sans aucun doute. »
Les Spurs glissent vers la zone de relégation
Les Spurs languissent à la 16e place et risquent fortement d'être relégués. Le club du nord de Londres n'a que quatre points d'avance sur West Ham United, 18e au classement, et n'a remporté que sept de ses 27 matchs.
Selon la BBC, Arsenal a enregistré sa plus grande victoire à l'extérieur contre Tottenham en championnat depuis un 5-0 en décembre 1978, tandis que c'est la deuxième saison consécutive où les Gunners remportent leurs deux rencontres de championnat contre les Spurs par trois buts d'écart ou plus, après la saison 1934-35.
Le défenseur Micky van de Ven a déclaré : «Arsenal était la meilleure équipe. Nous étions encore dans le match à 1-1, mais après la deuxième mi-temps, ils ont marqué tout de suite et cela a été très difficile.
Nous aurions pu mieux presser. Nous avons pressé haut, mais Arsenal s'en est sorti. C'est quelque chose sur lequel nous devons travailler. Ils étaient la meilleure équipe aujourd'hui.
C'est risqué de jouer en marquant un joueur de près, car si un joueur est en retard, on se retrouve exposés, mais quand on récupère le ballon haut, on a beaucoup d'options. À l'inverse, quand ils sortent, c'est très risqué. »
À propos de l'entraîneur intérimaire Igor Tudor, qui a dirigé son premier match contre les Gunners, Van der Ven a ajouté : « Il est avec nous toute la semaine. Nous avons travaillé dessus tous les jours. C'est sa première semaine et il veut nous aider de toutes les manières possibles. Nous avons toute la semaine pour nous préparer pour Fulham. Nous devons gagner les matchs. Pas à pas. Nous jouons contre Fulham maintenant. »
Et ensuite ?
Arsenal affrontera Chelsea dimanche prochain dans un autre derby londonien, tandis que les Spurs affronteront Fulham dans leur propre clash capital.
