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Eberechi Eze assure qu’il conservera son élan saccadé pour les tirs au but, même s’il est chargé de tirer pour l’Angleterre lors de la Coupe du monde 2026, malgré son essai manqué en finale de la Ligue des champions
Refuse de changer de système
Eze a confirmé qu’il conserverait son style de tir au but cet été, malgré son échec lors de la séance de tirs au but sous haute pression en finale de la Ligue des champions contre le Paris Saint-Germain. Le joueur de 27 ans figure dans la liste des 26 sélectionnés de Thomas Tuchel, qui espère mettre fin à 60 ans d’attente pour l’Angleterre en remportant un trophée international majeur.
Interrogé sur l’éventualité de modifier sa technique après sa récente déception à Budapest, l’attaquant a affiché sa détermination : « Non, je tire des penalties depuis longtemps, c’est partie intégrante de mon parcours. Il faut continuer à progresser, trouver de nouvelles solutions. Je ne vais pas m’en faire outre mesure, car je sais pourquoi je suis là et grâce à tout le travail accompli. »
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Tout est prêt pour une nouvelle séance de tirs au but.
Les Three Lions entretiennent une relation complexe avec les tirs au but, mais Eze se dit prêt à assumer ses responsabilités si la situation se présente lors des phases à élimination directe aux États-Unis, au Mexique ou au Canada. Il affirme que sa confiance reste intacte et qu’il est prêt à retenter sa chance.
« Si on me le demande, bien sûr. Pourquoi je ne le ferais pas ? », a déclaré Eze. « Le football est un sport où tout peut arriver et il faut essayer d’accepter les choses telles qu’elles sont, pour en profiter autant que possible. Jouer une finale de Ligue des champions, c’est là où je veux être, c’est ce que je veux faire. On va tout donner la saison prochaine et s’il y a un penalty à tirer, je serai de nouveau là. »
Les enseignements à retenir de Saka et Rashford
Eze a sollicité les conseils de ses coéquipiers Bukayo Saka et Marcus Rashford, qui ont déjà surmonté une déception similaire lors de la finale de l’Euro 2020. L’attaquant d’Arsenal considère ces épreuves comme des étapes clés de sa progression et travaille désormais sa force mentale pour performer au plus haut niveau.
« Tous les grands joueurs ont manqué des penalties décisifs et ont connu ce genre de moments », rappelle l’attaquant. « J’ai reçu des messages de tout le monde à ce sujet. Je ne voudrais pas n’avoir jamais vécu cela ; je suis même reconnaissant que ça soit arrivé. Cela me servira pour progresser, en tirer des leçons et avancer. Avant même de leur parler, on voit comment les grands joueurs agissent : on avance, on fait ce qu’on a à faire. Si on rate, on rate ; si on marque, on marque. Il faut avoir la mentalité pour persévérer. C’est partie intégrante du parcours. »
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Un état d'esprit de gagnant au sein du groupe
Malgré la défaite en finale de la Ligue des champions, Eze a rejoint le groupe anglais avec le souvenir frais du premier titre d’Arsenal en Premier League depuis 2004. Il est convaincu que la culture de la gagne instaurée par Tuchel, avec des joueurs ayant brillé en club cette saison, sera un atout majeur pour la Coupe du monde.
Il conclut : « Je pense que c’est important pour la confiance d’un joueur d’avoir ça à son actif, de connaître la victoire, d’atteindre ses objectifs. Ça te donne un niveau de confiance différent, et le fait que beaucoup de joueurs aient vécu ça ne peut que nous aider ici. Chaque année, on accumule une expérience supplémentaire et on enrichit son palmarès d’éléments déterminants pour l’étape suivante. Gagner forge la conviction et la confiance nécessaires pour aller au bout. Nous allons tous puiser dans cette force, c’est certain. »