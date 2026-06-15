Eberechi Eze assure qu’il conservera son élan saccadé pour les tirs au but, même s’il est chargé de tirer pour l’Angleterre lors de la Coupe du monde 2026, malgré son essai manqué en finale de la Ligue des champions

Eze a confirmé qu’il conserverait son style de tir au but cet été, malgré son échec lors de la séance de tirs au but sous haute pression en finale de la Ligue des champions contre le Paris Saint-Germain. Le joueur de 27 ans figure dans la liste des 26 sélectionnés de Thomas Tuchel, qui espère mettre fin à 60 ans d’attente pour l’Angleterre en remportant un trophée international majeur.

Interrogé sur l’éventualité de modifier sa technique après sa récente déception à Budapest, l’attaquant a affiché sa détermination : « Non, je tire des penalties depuis longtemps, c’est partie intégrante de mon parcours. Il faut continuer à progresser, trouver de nouvelles solutions. Je ne vais pas m’en faire outre mesure, car je sais pourquoi je suis là et grâce à tout le travail accompli. »