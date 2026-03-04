Goal.com
EA Sports FC 26 best young players wonderkids Lamine Yamal EndrickEA Sports/GOAL composite
Ryan Kelly

Traduit par

EA Sports FC 26 : les meilleurs jeunes joueurs : les attaquants, milieux de terrain, défenseurs et gardiens de but les plus prometteurs en mode Carrière

Si vous êtes en train de bâtir une dynastie dans EA Sports FC 26, vous devrez investir dans de jeunes talents. GOAL est là pour vous aider.

Si vous démarrez une nouvelle partie dans le mode Carrière d'EA Sports FC 26, vous devez simplement garder un œil sur l'avenir, ce qui signifie recruter les meilleurs jeunes joueurs disponibles. Que vous soyez un grand club cherchant à s'assurer les services du prochain Lionel Messi ou une petite équipe cherchant à faire des profits en servant de tremplin, l'achat de jeunes joueurs à fort potentiel est un aspect essentiel du jeu.

GOAL vous présente ici les meilleurs jeunes joueurs à recruter à chaque poste, des attaquants aux milieux de terrain en passant par les défenseurs et les gardiens de but, afin de vous aider à prendre un bon départ dans le mode Carrière.

LÉGENDE :POS = Position | CR = Note actuelle | PR = Note potentielle

  • endrickGetty Images

    Les meilleurs jeunes attaquants et avant-centres dans EA Sports FC 26 : les jeunes prodiges CF et ST

    JoueurClubÂgePOSCRPR
    EndrickReal Madrid19ST7791
    Francesco CamardaLecce17ST6587
    Mathys TelTottenham20ST7786
    Eli Junior KroupiBournemouth19ST7485
    Conrad HarderRB Leipzig20ST7485
    Charalampos KostoulasBrighton18ST7285
    Chido ObiMan Utd17ST6584
    Christian KofaneBayer Leverkusen19ST6884
    Marc GuiuChelsea19ST7184
    Francesco Pio EspositoLombardie20ST7284
    Jeronimo DominaUnion Santa Fe19ST7084
    Nelson WeiperMayence20ST7084
    Santiago CastroBologne20ST7684
    Kaye FuroClub Bruges18ST6383
    Kaua EliasShakhtar Donetsk19ST7183

    L'attaquant brésilien du Real Madrid, Endrick, reste le meilleur jeune attaquant dans EA Sports FC 26, après avoir également été considéré comme l'attaquant le plus prometteur dans FC 25. Sa note au début du jeu est de 77, mais il a un plafond exceptionnellement élevé de 91, une note qui, s'il l'atteignait, le placerait au même niveau que des joueurs tels que Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé.

    Le jeune joueur de l'AC Milan Francesco Camarda, prêté au Lecce dans le jeu, suit Endrick en termes de potentiel, avec une note possible de 87, ce qui le place légèrement devant Mathys Tel de Tottenham, dont le potentiel est de 86. Les fans de Manchester United seront impatients de voir comment Chido Obi évoluera, le jeune joueur affichant une note potentielle de 84 dans le jeu.

  • Lamine Yamal Barcelona 2025-26Getty

    Les meilleurs jeunes milieux de terrain dans EA Sports FC 26 : jeunes prodiges CAM, RW, LW, CM et CDM

    JoueurClubÂgePOSCRPR
    Lamine YamalBarcelone18RM8995
    Désir DouéPSG20RW8591
    Joao NevesPSG20CM8590
    EstevaoChelsea18RM7889
    Jorthy MokioAjax17CDM7089
    Kenan YildizJuventus20CAM7989
    Arda GulerReal Madrid20RM8189
    Rodrigo MoraPorto18CAM7689
    Rio NgumohaLiverpool17LM6888
    Franco MastantuonoReal Madrid18CAM7788
    Geovany QuendaSporting18RM7688
    Antonio NusaRB Leipzig20LM7688
    Pablo GarciaReal Betis19RM6887
    Assane Diao DiaouneComo20LM7687
    Lucas BergvallTottenham19CM7787
    Ethan NwaneriArsenal18RW7687
    Warren Zaire-EmeryPSG19CM8087
    Arthur VermeerenMarseille20CM7787
    Julien DuranvilleBorussia Dortmund19RM7287
    Kees SmitAZ19CAM7287
    Lennart KarlBayern Munich17CAM6386
    Ayyoub BouaddiLOSC Lille17CM7586
    Konstantinos KaretsasGenk17CAM7086
    Maher CarizzoVelez19RM7286
    Joao CostaAl Ettifaq20RM7186

    Il n'est guère surprenant d'apprendre que Lamine Yamal est le meilleur jeune milieu de terrain dans EA Sports FC 26 et, étant donné qu'il n'a que 18 ans, il le restera probablement pendant les prochaines années. Le jeune prodige du FC Barcelone est déjà l'un des meilleurs joueurs du jeu et affiche une note potentielle de 95, ce qui signifie qu'il est capable d'égaler des talents tels que Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo.

    Le duo du Paris Saint-Germain, Desire Doue et Joao Neves, suit Yamal, avec des notes potentielles de 91 et 90 respectivement, tandis que des joueurs comme Estevao (PR : 89) de Chelsea et le milieu défensif de l'Ajax Jorthy Mokio (PR : 89) seront des talents très recherchés, surtout si vous êtes à la tête d'un grand club. L'ailier prometteur de Liverpool, Rio Ngumoha, est en tête de notre liste des talents âgés de 17 ans, avec une note potentielle de 88.

    Parmi les autres talents intrigants de cette cohorte de 17 ans, citons Lennart Karl (PRL 86), le jeune joueur du Bayern Munich, Ayyoub Bouaddi (PR : 86), le milieu de terrain central de Lille, et Konstantinos Karetsas (PR : 86), le milieu offensif grec de Genk.

  • Real Madrid C.F. v Olympique de Marseille - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD1Getty Images Sport

    Les meilleurs jeunes défenseurs dans EA Sports FC 26 : les jeunes prodiges CB, LB et RB

    JoueurClubÂgePOSCRPR
    Dean HuijsenReal Madrid20CB8289
    Jorrel HatoChelsea19LB7889
    Pau CubarsiBarcelone18CB8288
    Givairo ReadFeyenoord19RB7588
    Finn JeltschStuttgart19CB7287
    Myles Lewis-SkellyArsenal18LB7887
    Luka VuskovicHambourg18CB7287
    El Chadaille BitshiabuRB Leipzig20CB7587
    Pietro ComuzzoFiorentina20CB7486
    Leny YoroManchester United19CB7886
    Joaquin SeysClub Bruges20RB7386
    Joane GadouRB Salzbourg18CB6685
    YarekPSV20CB7385
    Pau NavarroVillarreal20CB7085
    Jan-Carlo SimicAl-Ittihad20CB7085
    Diego LeonManchester United18LB6485
    Martim FernandesPorto19RB7585
    Josh AcheampongChelsea19RB7085
    Tobias PalacioArgentinos Juniors18CB6985
    Ayden HeavenManchester United18CB6984

    Les deux meilleurs jeunes défenseurs centraux d'EA Sports FC 26 jouent tous deux pour l'Espagne, mais dans des camps opposés lors du Clásico. Dean Huijsen (PR : 89) du Real Madrid et Pau Cubarsi (PR : 88) de Barcelone semblent prêts à former la base défensive de la Roja pour les années à venir. Le jeune Allemand Finn Jeltsch et le défenseur central croate Jusko Vuskovic ne sont pas loin derrière, avec une note potentielle de 87 chacun.

    Jorrel Hato, de Chelsea, est le meilleur jeune arrière gauche du jeu, tandis que le meilleur jeune arrière droit est Givairo Read, qui joue pour Feyenoord. Manchester United devrait être bien armé pour l'avenir, avec Leny Yoro, Diego Leon et Ayden Heaven, qui comptent parmi les jeunes talents défensifs les plus prometteurs du jeu.

  • Les meilleurs jeunes gardiens de but dans EA Sports FC 25 : les gardiens prodiges

    JoueurClubÂgePOSCRPR
    Guillaume RestesToulouse20GK7886
    Matthieu EpoloStandard de Liège20Gardien7385
    Dennis SeimenPaderborn19Gardien6684
    Mike PendersStrasbourg20GK7384
    Lucca BrughmansGenk17Gardien5982
    Tiago Pereira CardosoBorussia Mönchengladbach19Gardien6782
    Robin RisserLens20GK7282
    Ewen JaouenReims19Gardien6882
    Mathys NifloreDunkerque18GK6381
    Joeri HeerkensAjax19Gardien6480

    Bien qu'il approche de la fin de sa carrière de jeune prodige, Guillaume Restes reste le meilleur jeune gardien de but du jeu. Cependant, le potentiel du gardien de Toulouse est passé de 88 à 86 dans EA Sports FC 26. Matthieu Epolo a un plafond similaire (PR : 85), tandis que le gardien allemand Dennis Seimen figure toujours parmi les meilleurs jeunes gardiens de but.

    La France semble être un terrain fertile pour les talents de gardien de but, avec des joueurs tels que Robin Risser, Ewen Jaouen et Mathys Niflore qui exercent tous leur métier dans le pays.

