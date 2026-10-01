Dans un message intime, empreint de gratitude et d’émotion, le Cygne de Sarajevo a confié sur les réseaux sociaux les mots de son adieu :« Parfois, je me demandais quand ce moment arriverait... Mais je n’ai jamais imaginé à quel point je serais ému en écrivant ces mots. Le 2 octobre, contre la Suède, je jouerai mon dernier match pour notre équipe nationale. Rien dans ma carrière n’a jamais égalé la fierté que j’ai ressentie chaque fois que j’ai porté ce maillot. Rien. C’était mon rêve d’enfant, un rêve que j’ai emporté avec moi à chacune des 151 occasions où j’ai eu l’honneur de représenter mon pays sur un terrain de football. J’ai toujours été fier de le faire, comme je l’ai été la première fois. Cela fait presque vingt ans depuis ce match contre la Turquie. Beaucoup de choses ont changé, et moi aussi j’ai changé, mais mon amour pour ce maillot, lui, n’a jamais changé. Maintenant, je sens que le moment est venu de faire un pas de côté. Si je suis arrivé à 40 ans avec l’équipe nationale, c’est parce que j’ai vraiment donné tout ce que j’avais. À chaque fois. Tout. Jouer pour ma nation a été l’opportunité la plus exaltante que le football m’ait jamais offerte. La sensation que j’ai ressentie ce soir-là contre le pays de Galles, puis à Zenica contre l’Italie en mars, restera à jamais dans mon cœur. Voir mon peuple célébrer dans les rues de nos villes a été un autre cadeau incroyable que le football m’a offert. Il sera temps de remercier tous ceux qui ont été à mes côtés et qui m’ont soutenu tout au long de ce merveilleux voyage. Pour l’instant, j’espère qu’ils seront là ce soir-là contre la Suède, afin que nous puissions partager une émotion de plus... Parce que chacune de ces expériences incroyables est quelque chose que nous avons vécu ensemble. Et c’est ainsi que je veux vivre ma dernière nuit en représentant mon pays : avec vous tous à mes côtés, en portant le maillot que j’aime depuis que je suis enfant - et le maillot que j’aimerai pour le reste de ma vie. »







