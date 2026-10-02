La fin d’une époque, d’un cycle irrépétible, d’une légende. Edin Dzeko l’avait annoncé et ce soir, lors du match contre la Suède, il a porté pour la dernière fois le maillot de la Bosnie-Herzégovine, au stade Bilino Polje de Zenica, fatal à l’Italie et décisif pour le plus grand footballeur bosnien de l’histoire dans la conquête de la deuxième et dernière Coupe du monde de sa carrière. Une décision douloureuse, prise à 40 ans et après 151 sélections.
Dzeko quitte la sélection et fait pleurer toute la Bosnie : l’adieu au plus grand de tous les temps, avec un but annulé par la VAR
LE SALUT
Avec un message intime, empreint de gratitude et d’émotion, le Cygne de Sarajevo a confié sur les réseaux sociaux les mots de ses adieux :« Parfois, je me demandais quand ce moment arriverait... Mais je n’ai jamais imaginé à quel point je serais ému en écrivant ces mots. Le 2 octobre, contre la Suède, je jouerai mon dernier match pour notre équipe nationale. Rien, dans ma carrière, n’a jamais égalé la fierté que j’ai ressentie chaque fois que j’ai porté ce maillot. Rien. C’était mon rêve d’enfant, un rêve que j’ai emporté avec moi lors de chacune des 151 occasions où j’ai eu l’honneur de représenter mon pays sur un terrain de football. J’ai toujours été fier de le faire, tout comme je l’ai été la première fois. Presque vingt ans se sont écoulés depuis ce match contre la Turquie. Beaucoup de choses ont changé, et moi aussi j’ai changé, mais mon amour pour ce maillot, lui, n’a jamais changé. Je sens désormais que le moment est venu de faire un pas de côté. Si je suis arrivé à 40 ans avec l’équipe nationale, c’est parce que j’ai vraiment donné tout ce que j’avais. À chaque fois. Tout. Jouer pour ma nation a été l’opportunité la plus émouvante que le football m’ait jamais offerte. La sensation que j’ai éprouvée ce soir-là contre le pays de Galles, puis à Zenica contre l’Italie en mars, restera à jamais dans mon cœur. Voir mon peuple célébrer dans les rues de nos villes a été un autre cadeau incroyable que le football m’a offert. Il sera temps de remercier tous ceux qui ont été à mes côtés et qui m’ont soutenu pendant ce merveilleux voyage. Pour l’instant, j’espère qu’ils seront là ce soir-là contre la Suède, afin que nous puissions partager une émotion supplémentaire... Parce que chacune de ces expériences incroyables a été quelque chose que nous avons vécu ensemble. Et c’est ainsi que je veux vivre ma dernière nuit à représenter mon pays : avec vous tous à mes côtés, en portant le maillot que j’ai aimé depuis que j’étais enfant - et le maillot que j’aimerai pour le reste de ma vie. »
LE SYMBOLE
Edin Dzeko, actuellement à Schalke 04 en Bundesliga, représente l’histoire de la Bosnie-Herzégovine. L’ancien de la Roma et de l’Inter n’a pas seulement été le buteur le plus prolifique, l’homme des buts décisifs ou le capitaine, il a été le visage de la rédemption de tout un peuple. Élevé au milieu des gravats et des sirènes dans le Sarajevo des années 90, son parcours humain et sportif a incarné la dignité et l’envie de renaissance d’une nation blessée. Quand la Bosnie a décroché sa qualification historique pour le Mondial 2014 au Brésil, le point culminant de l’histoire du football bosnien jusqu’en 2026, c’est lui qui menait l’attaque, comme encore en mars dernier, à Zenica contre l’Italie.
L’ADIEU ET LE BUT REFUSÉ
À la 11e minute du match contre la Suède, le groupe de supporters « BH Fanaticos » a réservé une ovation et un tifo chorégraphié en hommage au numéro 11 que Dzeko a porté durant toute sa carrière en sélection. Dommage pour le but annulé par la VAR en première période, qui aurait pu sceller ses adieux. La Fédération de football de Bosnie-Herzégovine a lancé un appel à tous les spectateurs pour qu’ils ne quittent pas le stade immédiatement après la fin du match : toute la cérémonie officielle, y compris une garde d’honneur, la remise de témoignages d’appréciation et quelques surprises, n’a eu lieu qu’après le coup de sifflet final. Une grande campagne humanitaire, organisée en collaboration avec l’association Pomozi.ba a également ajouté une touche particulière à la soirée. Les supporters ont été invités à apporter une peluche au stade : ce n’est qu’après la fin du match, lorsque le speaker du stade donnera le signal et que le capitaine entamera son tour d’honneur, que les peluches ont été lancées depuis les tribunes pendant qu’il salue le public ; elles seront ensuite offertes à des foyers pour enfants dans toute la Bosnie-Herzégovine
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