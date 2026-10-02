Avec un message intime, empreint de gratitude et d’émotion, le Cygne de Sarajevo a confié aux réseaux sociaux les mots de ses adieux :« Parfois, je me demandais quand ce moment arriverait... Mais je n’ai jamais imaginé à quel point j’allais être ému en écrivant ces mots. Le 2 octobre, contre la Suède, je jouerai mon dernier match pour notre équipe nationale. Rien dans ma carrière n’a jamais égalé la fierté que j’ai ressentie chaque fois que j’ai porté ce maillot. Rien. C’était mon rêve d’enfant, un rêve que j’ai emporté avec moi lors de chacune des 151 occasions où j’ai eu l’honneur de représenter mon pays sur un terrain de football. J’ai toujours été fier de le faire, comme je l’ai été la toute première fois. Près de vingt ans se sont écoulés depuis ce match contre la Turquie. Beaucoup de choses ont changé, et moi aussi j’ai changé, mais mon amour pour ce maillot, lui, n’a jamais changé. Je sens maintenant que le moment est venu de faire un pas en arrière. Si je suis arrivé à 40 ans avec l’équipe nationale, c’est parce que j’ai vraiment donné tout ce que j’avais. À chaque fois. Tout. Jouer pour ma nation a été l’opportunité la plus émouvante que le football m’ait jamais offerte. La sensation que j’ai ressentie ce soir-là contre le pays de Galles, puis à Zenica contre l’Italie en mars, restera à jamais dans mon cœur. Voir mon peuple célébrer dans les rues de nos villes a été un autre cadeau incroyable que le football m’a offert. Il sera temps de remercier tous ceux qui ont été à mes côtés et qui m’ont soutenu pendant ce merveilleux voyage. Pour l’instant, j’espère qu’ils seront là ce soir-là contre la Suède, pour que nous puissions partager une émotion supplémentaire... Parce que chacune de ces expériences incroyables est quelque chose que nous avons vécu ensemble. Et c’est ainsi que je veux vivre ma dernière nuit à représenter mon pays : avec vous tous à mes côtés, en portant le maillot que j’aime depuis que je suis enfant - et le maillot que j’aimerai pour le reste de ma vie ».







