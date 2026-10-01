La fin d’une époque, d’un cycle irrépétible, d’une légende. Edin Dzeko l’avait annoncé et demain, lors du match contre la Suède, il portera pour la dernière fois le maillot de la Bosnie-Herzégovine, au stade Bilino Polje de Zenica, fatal à l’Italie et décisif pour le plus grand footballeur bosnien de l’histoire dans la conquête de la deuxième et dernière Coupe du monde de sa carrière. Une décision douloureuse, prise à 40 ans et après 151 sélections.
Dzeko quitte l’Italie et fait pleurer toute la Bosnie : les adieux au plus grand de tous les temps
LE SALUT
Avec un message intime, empreint de gratitude et d’émotion, le Cygne de Sarajevo a confié sur les réseaux sociaux les mots de ses adieux :« Parfois, je me demandais quand ce moment arriverait... Mais je n’ai jamais imaginé à quel point je serais ému en écrivant ces mots. Le 2 octobre, contre la Suède, je jouerai mon dernier match pour notre équipe nationale. Rien dans ma carrière n’a jamais égalé la fierté que j’ai ressentie chaque fois que j’ai porté ce maillot. Rien. C’était mon rêve d’enfant, un rêve que j’ai emporté avec moi à chacune des 151 occasions où j’ai eu l’honneur de représenter mon pays sur un terrain de football. J’ai toujours été fier de le faire, tout comme je l’ai été la première fois. Cela fait presque vingt ans depuis ce match contre la Turquie. Beaucoup de choses ont changé, et moi aussi j’ai changé, mais mon amour pour ce maillot, lui, ne l’a jamais fait. Je sens maintenant que le moment est venu de faire un pas de côté. Si j’en suis arrivé à 40 ans avec l’équipe nationale, c’est parce que j’ai vraiment tout donné. À chaque fois. Tout. Jouer pour ma nation a été l’opportunité la plus exaltante que le football m’ait jamais offerte. Le sentiment que j’ai ressenti ce soir-là contre le pays de Galles, puis à Zenica contre l’Italie en mars, restera à jamais dans mon cœur. Voir mon peuple célébrer dans les rues de nos villes a été un autre incroyable cadeau que le football m’a offert. Il sera temps de remercier tous ceux qui ont été à mes côtés et m’ont soutenu durant ce merveilleux voyage. Pour l’instant, j’espère qu’ils seront là ce soir-là contre la Suède, afin que nous puissions partager une émotion de plus... Parce que chacune de ces incroyables expériences a été quelque chose que nous avons vécu ensemble. Et c’est ainsi que je veux vivre ma dernière nuit en représentant mon pays : avec vous tous à mes côtés, en portant le maillot que j’aime depuis que je suis enfant - et le maillot que j’aimerai pour le reste de ma vie ».
LE SYMBOLE
Edin Dzeko, actuellement à Schalke 04 en Bundesliga, représente l’histoire de la Bosnie-Herzégovine. L’ancien de la Roma et de l’Inter n’a pas seulement été le buteur le plus prolifique, l’homme des buts qui comptent ou le capitaine, il a été le visage de la rédemption de tout un peuple. Ayant grandi au milieu des décombres et des sirènes du Sarajevo des années 1990, sa trajectoire humaine et sportive a incarné la dignité et la volonté de renaissance d’une nation blessée. Quand la Bosnie a décroché sa qualification historique pour la Coupe du monde 2014 au Brésil, le point culminant de l’histoire du football bosnien jusqu’en 2026, c’est lui qui menait l’attaque, comme encore en mars dernier, à Zenica contre l’Italie.
LE PROGRAMME DES ADIEUX
À la 11e minute du match contre la Tchéquie, le groupe de supporters « BH Fanaticos » a prévu une ovation et une chorégraphie en hommage au numéro 11 que Dzeko a porté tout au long de sa carrière en sélection. Il est prévu que le capitaine joue tout le temps que l’entraîneur, Sergej Barbarez, jugera approprié, et il est possible qu’il reste sur le terrain pendant les 90 minutes. La Fédération de football de Bosnie-Herzégovine a lancé un appel à tous les spectateurs pour qu’ils ne quittent pas le stade immédiatement après la fin du match : l’ensemble de la cérémonie officielle, y compris une haie d’honneur, la remise d’hommages de reconnaissance et quelques surprises, n’aura lieu qu’après le coup de sifflet final. Une grande campagne humanitaire, organisée en collaboration avec l’association « http://Pomozi.ba », ajoutera également une touche spéciale à la soirée. Les supporters ont été invités à apporter une peluche au stade : ce n’est qu’après la fin du match, lorsque le speaker du stade donnera le signal et que le capitaine entamera son tour d’honneur, que les peluches seront lancées depuis les tribunes pendant qu’il saluera le public ; elles seront ensuite offertes à des foyers pour enfants dans toute la Bosnie-Herzégovine
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