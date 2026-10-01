Avec un message intime, empreint de gratitude et d’émotion, le Cygne de Sarajevo a confié sur les réseaux sociaux les mots de ses adieux :« Parfois, je me demandais quand ce moment arriverait... Mais je n’ai jamais imaginé à quel point je serais ému en écrivant ces mots. Le 2 octobre, contre la Suède, je jouerai mon dernier match pour notre équipe nationale. Rien dans ma carrière n’a jamais égalé la fierté que j’ai ressentie chaque fois que j’ai porté ce maillot. Rien. C’était mon rêve d’enfant, un rêve que j’ai emporté avec moi à chacune des 151 occasions où j’ai eu l’honneur de représenter mon pays sur un terrain de football. J’ai toujours été fier de le faire, tout comme je l’ai été la première fois. Cela fait presque vingt ans depuis ce match contre la Turquie. Beaucoup de choses ont changé, et moi aussi j’ai changé, mais mon amour pour ce maillot, lui, ne l’a jamais fait. Je sens maintenant que le moment est venu de faire un pas de côté. Si j’en suis arrivé à 40 ans avec l’équipe nationale, c’est parce que j’ai vraiment tout donné. À chaque fois. Tout. Jouer pour ma nation a été l’opportunité la plus exaltante que le football m’ait jamais offerte. Le sentiment que j’ai ressenti ce soir-là contre le pays de Galles, puis à Zenica contre l’Italie en mars, restera à jamais dans mon cœur. Voir mon peuple célébrer dans les rues de nos villes a été un autre incroyable cadeau que le football m’a offert. Il sera temps de remercier tous ceux qui ont été à mes côtés et m’ont soutenu durant ce merveilleux voyage. Pour l’instant, j’espère qu’ils seront là ce soir-là contre la Suède, afin que nous puissions partager une émotion de plus... Parce que chacune de ces incroyables expériences a été quelque chose que nous avons vécu ensemble. Et c’est ainsi que je veux vivre ma dernière nuit en représentant mon pays : avec vous tous à mes côtés, en portant le maillot que j’aime depuis que je suis enfant - et le maillot que j’aimerai pour le reste de ma vie ».







