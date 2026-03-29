Il n'y a pas que Dzeko : tout ce qu'il faut savoir sur la Bosnie, dernier obstacle entre l'Italie et la Coupe du monde 2026

Mais il n'y a pas que Dzeko : ces dernières années ont vu naître les meilleurs footballeurs bosniaques de tous les temps, comme l'ancien joueur de la Juventus et de la Roma Miralem Pjanic, figure incontournable de l'équipe bianconera de Massimiliano Allegri, et l'ancien joueur de la Lazio Senad Lulic, auteur d'un but décisif lors de la victoire historique en finale de la Coupe d'Italie contre la Roma lors du derby de la saison 2012/2013. Parmi les meilleurs joueurs de Bosnie figure sans aucun doute l'actuel sélectionneur, Sergej Barbarez, 54 ans, né dans la magnifique ville de Mostar, principal centre historique, culturel et économique de l'Herzégovine, à l'extrémité sud de la Bosnie, entre la Croatie et le Monténégro. Ancien milieu de terrain ou attaquant, il a des origines bosniaques, serbes et croates, et avec 330 apparitions, il est le joueur étranger ayant disputé le plus grand nombre de matchs en Bundesliga, ce qui lui a valu qu'une statue lui soit dédiée dans sa ville. Bien qu'il ait commencé à jouer au Velez Mostar, il s'est installé en Allemagne à partir de 1992, où il se trouvait lorsque le conflit en Yougoslavie a éclaté, hébergé par son oncle Mujo, qui lui a trouvé un contrat à Hanovre. De là, il a enchaîné avec l'Union Berlin, Hansa Rostock, le Borussia Dortmund, Hambourg et le Bayer Leverkusen, pour 16 saisons consécutives dans l'élite du football allemand. Il figure parmi les joueurs ayant disputé le plus grand nombre de matches en équipe nationale, 47, et parmi ceux ayant marqué le plus de buts, 17 : il est entré dans la légende des Zmajevi lorsqu’il a fait interrompre le match à trois reprises lors d’une rencontre contre la Serbie, car les supporters bosniaques étaient pris pour cible par leurs rivaux. Il a débuté sa carrière d'entraîneur en 2024, précisément à la tête de la Bosnie, réclamé à grands cris par son peuple pour l'esprit nationaliste qui le caractérise : auparavant joueur de poker professionnel, il est désormais appelé à relever le premier grand défi de sa carrière de manager.







