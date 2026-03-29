Il n'y a pas que Dzeko : tout ce qu'il faut savoir sur la Bosnie, dernier obstacle entre l'Italie et la Coupe du monde 2026

Edin Dzeko, le meilleur footballeur bosniaque de tous les temps, est à la tête d'un effectif de 120 millions d'euros pour 24 joueurs, soit la valeur attribuée par Transfermarkt aux deux footballeurs parmi les plus forts et les plus convoités, mais aussi les plus controversés des Azzurri, le duo de l'Inter composé d'Alessandro Bastoni et Federico Dimarco, qui, à eux deux, coûtent exactement autant que l'ensemble de la sélection entraînée par le sélectionneur Sergej Barbarez, soit 70 plus 50 millions.
Le dernier obstacle, mardi soir dans le stade-forteresse de Zenica, entre l'Italie de Gennaro Gattuso et la Coupe du monde 2026 aux États-Unis, le Canada et le Mexique, est toutefois une équipe nationale fière, tenace et représentative d'un peuple riche en histoire, même si ses débuts officiels dans les compétitions de la FIFA et de l'UEFA ne remontent qu'à 1995, après la dissolution de la Yougoslavie à la suite de la guerre des Balkans.
Découvrons ensemble tout ce qu'il faut savoir sur l'équipe nationale de football de Bosnie-Herzégovine, ou plutôt la Ногометна репрезентација Босне и Херцеговине