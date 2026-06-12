Dzeko écrit une lettre ouverte aux enfants de Bosnie-Herzégovine : « Ayant survécu à la guerre, j'adorais Sheva et j'aimais l'Italie, j'avais très peur de Donnarumma »

Voici le message rédigé par l’attaquant de 40 ans, ancien joueur de l’Inter et de la Roma :





Chers enfants de Bosnie-Herzégovine,

je n’ai qu’un seul message à vous transmettre.

Rien n’est impossible.

Absolument rien.





Nous avons la chance d’être Bosniaques. Je ne le dis pas seulement en tant qu’homme ayant réalisé son rêve, mais en tant que garçon qui a survécu à la guerre et aurait pu connaître un autre destin.





Je n’évoque guère volontiers le siège de Sarajevo, mais il est essentiel que vous compreniez sa réalité. J’avais six ans quand il a commencé. Je me souviens que, lorsque les premières sirènes ont retenti, ma mère m’a serré dans ses bras et nous nous sommes cachés derrière l’étagère à chaussures. Ce jour-là marquait le début de quatre années d’enfer. Nous ne comprenions pas tout à fait ce qui se passait, mais chaque jour, nous étions terrifiés. Lorsque notre maison est devenue trop dangereuse, nous avons emménagé dans l’appartement de mes grands-parents, d’environ 40 mètres carrés. Nous étions 15 – cousins, oncles, tantes – tous à dormir par terre.





Pour tromper la peur, nous jouions au Monopoly. Vous connaissez ? Sortir était trop risqué : des tireurs embusqués encerclaient la ville. Alors, avec mes cousins, nous nous installions sur le balcon et les parties s’éternisaient. Nous entendions les sirènes et les explosions ; parfois, la terre tremblait si fort que les pièces se dispersaient sur le sol.





Pourtant, dès que la partie commençait, nous nous perdions dans les règles et les échanges de rues, quelques minutes d’oubli précieux.





Nous oubliions que le monde s’effondrait autour de nous.





L’espace d’un instant, nous avions le droit d’être simplement des enfants.





L’envie de jouer au football dehors reste vive. Chaque jour, nous voyons des innocents évacués en ambulance. Mais comment retenir un enfant à la maison pendant quatre ans ? Impossible, et nos parents le savent. Parfois, quand le calme revient, ma mère ouvre la porte et je pars dribbler avec les copains du quartier.





Je n’oublierai jamais l’expression de son visage lorsqu’elle ouvrait la porte : un sourire timide, car elle était si heureuse de me voir jouer, mais son regard trahissait sa peur de ne pas me voir revenir.





L’eau venait à manquer ; il fallait donc descendre avec nos seaux, faire la queue dans la rue, puis remonter à pied, étage par étage, dans l’obscurité des paliers sans ascenseur. Même la nourriture se méritait. Nos parents risquaient leur vie pour nous en procurer. Mais parfois, des boîtes de rations militaires tombaient du ciel ; nous les appelions nos « boîtes à dîner », et leur goût était incroyable.





Avec le recul, je m’étonne de notre résilience. Nous n’étions que des enfants, et la guerre n’avait aucun sens. Tous ces innocents tués, et pour quoi ?





Pour l’argent, le pouvoir, l’ego.





Pour rien.





Quand je vois les images de conflits à la télévision, je suis révolté.





Je ne veux en voir nulle part.





Pourtant, les adultes ne semblent jamais apprendre.





J’avais presque dix ans lorsque le siège s’est terminé. Je ne pensais pas devenir footballeur.





Devenir footballeur professionnel ? L’idée ne m’avait même pas effleuré l’esprit : tout était en ruines, les terrains que vous connaissez aujourd’hui avaient été entièrement ravagés par les flammes. Je jouais simplement par passion. Mon père m’emmenait alors dans un gymnase scolaire où je m’entraînais pendant les premiers mois. Puis, une fois le terrain nettoyé et les lignes blanches tracées sur le sol brûlé, le jeu a pu reprendre.





À l’époque, mon père livrait des gâteaux et du pain, mais dès mon premier essai en club, il aménageait son emploi du temps pour m’emmener aux séances. Pendant le trajet, il me recommandait d’être aimable et de traiter chacun avec respect, quel que soit son origine ou son métier. Je n’ai jamais oublié cette leçon. Ancien joueur des divisions inférieures, il était – et reste – mon héros. À chaque arrivée, il me tendait une banane en ajoutant : « Bonne chance, mon garçon ».





Le week-end, nous regardions ensemble les matchs à la télévision (une pause bienvenue dans les telenovelas mexicaines que je suivais quotidiennement avec ma mère). À l’époque, la Serie A était le meilleur championnat. Connaissez-vous Shevchenko, l’attaquant du Milan ? J’adorais « Sheva ». J’aimais l’Italie. Pour moi, c’était un pays de conte de fées à l’autre bout du monde. Jouer au football là-bas semblait hors d’atteinte. Mon seul objectif était d’intégrer l’équipe première du Zeljeznicar. L’un de mes entraîneurs, impressionné par ma chevelure blonde et ma capacité à marquer, m’avait surnommé « Sheva ». Le pseudonyme me convenait parfaitement.





À 19 ans, un autre coach me propose de partir pour la République tchèque, assurant que ce départ multiplierait mes chances de réussir. Je ne voulais pas quitter la Bosnie, mais son argument faisait sens. Je ne savais même pas quel était mon rêve ; je voulais simplement progresser. Doté d’une grande confiance en moi, je savais que ma force résidait dans mon mental. À mon arrivée à Teplice, je me suis fait une promesse : « Edin, tu dois travailler plus dur qu’eux, sinon tu rentreras chez toi. »





Le club tchèque déboursa 25 000 euros pour m’engager.





Environ deux ans plus tard, il s’engage à Wolfsburg. Lors d’un match contre le Milan AC, il échange son maillot avec Sheva.





Ensuite, Manchester City a déboursé 37 millions pour s’attacher mes services.





Il rejoint ensuite la Roma.





Ayant grandi pendant la guerre, je me suis soudain retrouvé à vivre un véritable conte de fées.





Rien n’est jamais impossible.





Pas même de conduire la Bosnie à la Coupe du monde.





Souvenez-vous de 2014 : beaucoup d’entre vous n’étaient pas encore nés, mais le jour de notre qualification pour la première Coupe du monde de l’histoire de la Bosnie fut le plus beau de notre vie.





Je me souviens de la rencontre décisive disputée dans un vieux stade lituanien : au coup de sifflet final, un groupe de supporters bosniens a commencé à escalader les murs pour envahir la pelouse. Hauts d’environ deux mètres, ces murs n’ont pas freiné leur élan, et ils ont sauté sur le béton. Je me suis retourné et j’ai vu cette horde se diriger vers nous en me disant : « Mon Dieu, ils sont fous. »





J’aperçois alors un jeune homme qui boite vers moi, plus lentement que les autres, les yeux embués de larmes.





C’était mon père.





Je lui demande : « Papa, qu’est-ce qui s’est passé ? »





Il me répondit : « Je me suis blessé au pied en atterrissant, mais ne t’inquiète pas, la douleur a disparu. » Nous nous sommes serrés dans nos bras en pleurant.





Malheureusement, la chance nous a fui au Brésil : vous ne vous en souvenez peut-être pas, mais j’ai inscrit un but contre le Nigeria qui aurait dû être validé ; à l’époque, il n’y avait pas de VAR et nous avons été éliminés dès la phase de groupes. Pourtant, notre petit pays a eu l’honneur de fouler la pelouse du Maracanã, et nous avons révélé au monde notre identité.





Aujourd’hui, nous sommes de retour.





Vous savez ce qui est ironique ? J’ai fêté mes 40 ans en mars sans célébration. Je suis musulman, c’était le ramadan, et nous préparions des matchs cruciaux contre le Pays de Galles et l’Italie. J’ai alors décidé : ce match serait ma fête.





Je me souviens de ce moment où nous étions menés 1-0 par le Pays de Galles et où j’ai levé les yeux vers le tableau d’affichage.





85:00





Le temps pressait.





Sur le corner suivant, un jeune adversaire me marquait et je me suis dit : « Parfait ! ». J’ai dévié le ballon dans les filets, et en célébrant, je me suis souvenu de mes quatre précédentes séances de tirs au but : je les avais toutes manquées.





Heureusement, nos jeunes sont adroits face aux penaltys : ils ne se posent pas trop de questions, contrairement à nous, les vétérans.





Lors de Bosnie-Italie à Zenica, j’avais face à moi Donnarumma, un gardien imposant. Je ne sais pas si j’aurais pu le battre aux tirs au but, mais je me suis blessé à l’épaule droite dans les dernières secondes des prolongations et j’ai dû céder ma place. Je n’ai même pas vu le premier penalty de mon équipe, occupé que j’étais à me faire soigner par le kiné. Assis sur le banc, j’étais caché par les entraîneurs. Quand le ballon a franchi la ligne, j’ai entendu la foule rugir et j’ai compris…





Tu sais quoi ? C’est peut-être de la chance. Je ne vais pas regarder. Je ne peux pas regarder. Je veux juste écouter la foule. Je veux écouter mes supporters.





Puis l’Italie a manqué sa tentative et le bruit est devenu assourdissant.





Quand l’Italie a manqué une deuxième tentative, le bruit est devenu assourdissant ; je priais toujours, les yeux rivés sur le dos de nos entraîneurs.





Lorsque Esmir s’élance pour le penalty décisif, l’entraîneur se retourne et avoue : « Moi non plus, je n’arrive pas à regarder. »





Il m’a alors serré dans ses bras comme un ours, nous avons collé nos têtes, fermé les yeux et tendu l’oreille…





Soudain, un son étrange, presque irréel, parvint à nos oreilles.





Nous entendons Esmir frapper le ballon.





La foule retient son souffle, puis laisse échapper un « Ahhhhhhh… »





Gigi l’effleura du bout des doigts.





La foule a alors poussé un « Ohhhhhh… »





Le stade retient son souffle pendant une fraction de seconde, qui semble interminable.





Soudain, l’explosion.





Des cris, des fumigènes, de la fumée et des feux d’artifice éclatent. Les supporters bondissent. Tout le banc se précipite sur la pelouse. Je serre mon entraîneur plus fort dans mes bras, je lève les yeux au ciel, puis je pousse le cri le plus puissant de ma vie.





« AAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH





Vingt secondes durant, le temps suspend son vol.





Notre petit pays se qualifiait à nouveau pour la Coupe du monde.





Arriver jusqu’ici n’a jamais été facile. Et à 40 ans, le dos douloureux au réveil et la nécessité d’avaler des anti-douleurs rappellent que la quête reste exigeante. Pourtant, dès que mon corps proteste,

Je me souviens de toutes les fêtes que j’ai manquées, des mois passés loin de ma famille, des étés entiers consacrés aux tournois pendant que mes amis sirotaient des cocktails sur la plage. Mentalement, c’est rude, et les critiques piquent encore. Mais dès que je pose le pied sur la pelouse, je redeviens l’enfant d’autrefois, l’un d’entre vous, avec des papillons dans le ventre et des étoiles dans les yeux.





Et je reviens toujours à la même conclusion.





Ça en vaut la peine.





Tout cela.





Sans l’obstacle, point de victoire.





Le soir de la victoire contre l’Italie, j’ai d’abord serré dans mes bras les coéquipiers avec qui j’avais évolué en Serie A, puis j’ai rejoint ma famille en tribune. J’ai embrassé ma femme et j’ai pris mes parents dans mes bras : sans eux, rien de tout cela ne serait arrivé.





Ce soir-là, à Zenica, l’émotion était à son comble. Plus je m’éloigne de la Bosnie, plus je l’aime. Cela fait maintenant vingt ans, dont neuf passés en Italie. Mes enfants sont nés à Rome, qui reste ma deuxième maison. Pourtant, dès que je retrouve mes parents à Sarajevo et que ma mère cuisine pour toute la famille, je me sens pleinement heureux. Lorsque j’enfile ce maillot, mon cœur bat différemment.





Je joue pour mon peuple, pour les garçons et les filles des rues de Sarajevo, pour toutes les cultures et toutes les religions qui font la beauté de notre pays, malgré ceux qui veulent encore nous diviser.





Ils n'y parviendront jamais.





Ce n’est pas de ma faute. Ce n’est pas de la faute des adultes. Nous n’apprenons jamais. C’est de votre faute, les jeunes… Vous ne changez jamais.





Alors, accordez-moi une dernière faveur, d’accord ?





Que vous viviez à Sarajevo, à Rome ou à Saint-Louis… Que vous soyez musulmans, juifs, catholiques ou orthodoxes…





N’oubliez jamais d’où vous venez.





Vous êtes Bosniaques. Le monde est à vos pieds.





Je vous aime.





Avec toute mon affection,





Edin



