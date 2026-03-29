Dzeko affrontera l'Italie en vue de la Coupe du monde. Mais il pourrait prendre sa retraite cet été : de Schalke aux records, quel avenir attend l'attaquant ?

Il restera sans aucun doute la menace numéro un pour les Azzurri lors de ce match très attendu à Zenica. Dzeko lui-même, en présentant la rencontre, a tenté d'expliquer ce qu'un tel match pouvait représenter pour son pays et l'importance de l'enjeu : « Je ne sais pas laquelle des deux équipes peut être considérée comme favorite. Nous pouvons y arriver. Ce serait très significatif non seulement pour moi, mais aussi pour toute la nouvelle génération de notre mouvement », a-t-il déclaré.





En véritable leader et légende du football bosniaque, Dzeko a pris en charge une équipe qui réunit des talents en devenir et des joueurs désormais confirmés sur la scène footballistique européenne. Mais la star, c’est et reste lui. Le but décisif contre le Pays de Galles – qui a conduit le match aux tirs au but où les Balkans ont pris le dessus – a été un énième but historique, de ceux qui entreront dans les annales et seront transmis aux générations futures dans son pays. Il s'agit d'un but qui lui a permis d'atteindre le chiffre de 73 en 146 sélections (dont 31 rien que lors des qualifications pour la Coupe du monde en 45 sélections) et de figurer au tableau d'affichage avec sa sélection nationale pendant 20 années consécutives. Oui, de 2007 à 2026, au moins une fois par an, Dzeko a marqué un but avec la Bosnie, un exploit colossal.





Mais les records et les classements de haut niveau dans lesquels ce quadragénaire fraîchement couronné se distingue sont innombrables. En matière de buts en qualifications pour la Coupe du monde, seuls 5 joueurs ont fait mieux que lui. Et si l’on restreint le classement aux seuls Européens, Dzeko se place en troisième position, derrière Cristiano Ronaldo et Robert Lewandowski. Enfin, dans l'ère moderne, c'est-à-dire depuis 2000, seuls 6 joueurs ont marqué plus que lui : Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Robert Lewandowski, Luis Suarez, Zlatan Ibrahimovic et Karim Benzema. Une belle compagnie.