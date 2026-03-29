La Bosnie-Herzégovine a l'occasion d'entrer dans l'histoire, une fois de plus. La sélection balkanique n'est plus qu'à un match de revenir en Coupe du monde, où elle ne s'est rendue qu'une seule fois, en 2014. À l’époque comme aujourd’hui, le destin des Dragons repose en grande partie sur le joueur le plus emblématique du football bosniaque : Edin Dzeko. Si l’équipe de Barbarez se retrouve en effet en finale des barrages contre l’Italie, c’est précisément grâce à un but, le énième pour lui, de l’ancienjoueur de la Roma, de l’Inter et de la Fiorentina, marqué contre le Pays de Galles alors que tout semblait sourire aux Britanniques. Le « cygne de Sarajevo » reste une figure emblématique du football européen qui, à 40 ans, est toujours décisif, mais dont l’avenir reste à écrire. Dans quelques mois, même s’il continue à marquer régulièrement, Dzeko pourrait décider de raccrocher.
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Dzeko affrontera l'Italie en vue de la Coupe du monde. Mais il pourrait prendre sa retraite cet été : de Schalke aux records, quel avenir attend l'attaquant ?
DES CHIFFRES RECORDS
Il restera sans aucun doute la menace numéro un pour les Azzurri lors de ce match très attendu à Zenica. Dzeko lui-même, en présentant la rencontre, a tenté d'expliquer ce qu'un tel match pouvait représenter pour son pays et l'importance de l'enjeu : « Je ne sais pas laquelle des deux équipes peut être considérée comme favorite. Nous pouvons y arriver. Ce serait très significatif non seulement pour moi, mais aussi pour toute la nouvelle génération de notre mouvement », a-t-il déclaré.
En véritable leader et légende du football bosniaque, Dzeko a pris en charge une équipe qui réunit des talents en devenir et des joueurs désormais confirmés sur la scène footballistique européenne. Mais la star, c’est et reste lui. Le but décisif contre le Pays de Galles – qui a conduit le match aux tirs au but où les Balkans ont pris le dessus – a été un énième but historique, de ceux qui entreront dans les annales et seront transmis aux générations futures dans son pays. Il s'agit d'un but qui lui a permis d'atteindre le chiffre de 73 en 146 sélections (dont 31 rien que lors des qualifications pour la Coupe du monde en 45 sélections) et de figurer au tableau d'affichage avec sa sélection nationale pendant 20 années consécutives. Oui, de 2007 à 2026, au moins une fois par an, Dzeko a marqué un but avec la Bosnie, un exploit colossal.
Mais les records et les classements de haut niveau dans lesquels ce quadragénaire fraîchement couronné se distingue sont innombrables. En matière de buts en qualifications pour la Coupe du monde, seuls 5 joueurs ont fait mieux que lui. Et si l’on restreint le classement aux seuls Européens, Dzeko se place en troisième position, derrière Cristiano Ronaldo et Robert Lewandowski. Enfin, dans l'ère moderne, c'est-à-dire depuis 2000, seuls 6 joueurs ont marqué plus que lui : Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Robert Lewandowski, Luis Suarez, Zlatan Ibrahimovic et Karim Benzema. Une belle compagnie.
COMMENT ÇA SE PASSE À SCHALKE 04 ?
L'immortel Dzeko ne marque pas seulement avec l'équipe nationale, mais il retrouve une seconde jeunesse en Zweite Bundesliga, où il a été transféré en janvier dernier. Après un passage sans relief sous le maillot de la Fiorentina, le Bosnien est revenu en Allemagne – où il avait remporté le titre avec Wolfsburg – et fait les beaux jours de Schalke 04, leader du classement et en pleine lutte pour revenir parmi les grands.
Né en 1986, il a fait une entrée fracassante dans son nouvel environnement : il a marqué dès ses débuts et n’a plus cessé depuis. En 8 matchs disputés avec le club de Gelsenkirchen, il a inscrit 6 buts et délivré 3 passes décisives, loin d’être un chant du cygne.
D'ailleurs, le Bosnien sortait d'une expérience chez les Violets qui, comme on l'a dit, n'avait pas convaincu. En 18 apparitions et 1 257 minutes jouées avec la Fiorentina, il n'avait jamais trouvé le chemin des filets en championnat et n'avait marqué qu'en Ligue Europa Conférence. Son impact sur le terrain avait été limité et, en réalité, on avait davantage parlé de lui pour ses attaques contre les médias et ses malentendus avec les supporters pendant la période la plus compliquée de l’équipe de Pioli de l’époque. Sur le terrain, en revanche, peu de choses à signaler, si ce n’est une cohabitation difficile avec ce Kean qu’il va désormais affronter.
L'AVENIR ENTRE LA COUPE DU MONDE ET LE STAGE D'ENTRAÎNEMENT
Il est difficile de savoir ce que l'avenir réserve à Dzeko. Le match à Zenica contre l'Italie sera bien sûr décisif et pourrait prolonger sa carrière. S'il venait à être éliminé avec la Bosnie, les discussions sur une éventuelle retraite reprendraient cet été. À la Coupe du monde, en revanche, il pourrait écrire une nouvelle page d'histoire. Parmi les joueurs ayant participé à cette compétition mondiale – à l'exception des gardiens –, ils sont très peu nombreux, voire un seul : Roger Milla, âgé de 42 ans, pour le Cameroun lors de la Coupe du monde 1994 aux États-Unis. Mais lors de la prochaine Coupe du monde, Dzeko pourrait bien se retrouver une fois de plus en excellente compagnie : Luka Modric et Cristiano Ronaldo, en effet, bien plus « âgés » que lui, pourraient participer à leur sixième Coupe du monde.
Un autre facteur susceptible d’influencer sa décision reste la possible promotion en Bundesliga avec Schalke. Véritable pilier de son nouveau club, Dzeko pourrait donc décider de rester pour se mesurer une dernière fois à l’un des meilleurs championnats, une dernière course romantique avant de raccrocher les crampons.
À l’été 2025, avant sa saison avec la Fiorentina, il s’était exprimé ainsi sur le sujet : « Je veux arriver au stage de préparation avec le bon état d’esprit ; quand je serai heureux d’arrêter, j’arrêterai. Je me sens encore loin de ce jour-là. Et je suis fier de pouvoir le dire. Je sais que je ne peux plus jouer tous les matchs, les temps de récupération ne sont plus les mêmes qu’à vingt ans. Mais j’ai encore beaucoup à donner ». Récemment, il a ajouté : « Cet été, j’écouterai mon corps et je verrai ce qu’il me dira, mais pour l’instant, je me sens encore bien, comme le montre le fait que je continue à marquer ».