Le capitaine du Portugal, Bruno Fernandes, sera le point d’ancrage de l’entrejeu de son équipe lorsque la Seleção recevra la Norvège dans un match du groupe A4 de la Ligue des nations de l’UEFA à l’Estadio do Dragao. Le Portugal occupe la tête du classement du groupe avec neuf points après avoir remporté ses trois premiers matches.

Le milieu de terrain de Manchester United a joué un rôle clé lors des récentes victoires contre le pays de Galles, la Norvège et le Danemark.

Fernandes s’attend à une nouvelle bataille difficile face à l’équipe de Stale Solbakken.