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Durs efforts ! Le capitaine Fernandes prévient que le Portugal devra souffrir pour battre la dangereuse Norvège
Fernandes mène le Portugal pour son retour à domicile à Porto
Le capitaine du Portugal, Bruno Fernandes, sera le point d’ancrage de l’entrejeu de son équipe lorsque la Seleção recevra la Norvège dans un match du groupe A4 de la Ligue des nations de l’UEFA à l’Estadio do Dragao. Le Portugal occupe la tête du classement du groupe avec neuf points après avoir remporté ses trois premiers matches.
Le milieu de terrain de Manchester United a joué un rôle clé lors des récentes victoires contre le pays de Galles, la Norvège et le Danemark.
Fernandes s’attend à une nouvelle bataille difficile face à l’équipe de Stale Solbakken.
- Eibner
Le capitaine salue le travail défensif lors de la victoire à Oslo
Revenant sur la victoire 2-1 du Portugal contre la Norvège en septembre, Fernandes a reconnu que l’équipe avait dû traverser des moments difficiles. Il a souligné l’importance d’apprécier la discipline défensive du groupe sous les ordres du sélectionneur Jorge Jesus.
Fernandes a noté que l’arrière-garde du Portugal avait bien répondu lorsqu’elle a été mise à l’épreuve.
« Nous avons dû souffrir lors du premier match contre la Norvège, une équipe de grande qualité qui pose des problèmes, a déclaré Fernandes aux journalistes. Nous devons reconnaître et apprécier le travail défensif qui a été accompli, et qui a été bon. Nous avons concédé des occasions que nous ne voulions pas concéder, mais en même temps, nous avons réussi à être très efficaces en défense. »
Le trio du milieu vise à dicter le tempo à l’Estádio do Dragão
Fernandes s’associera à Vitinha et Ruben Neves au milieu de terrain pour dicter la possession et créer des occasions pour les attaquants de couloir Rafael Leao et Goncalo Ramos. Le Portugal cherchera à limiter les lignes d’approvisionnement vers les principaux attaquants de la Norvège.
Le Portugal a inscrit neuf buts lors de ses cinq derniers matches internationaux.
Le capitaine a souligné que le contrôle du milieu de terrain serait la clé pour assurer la victoire.
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Le Portugal se concentre sur le maintien de son sans-faute en phase de groupes
Fernandes et ses coéquipiers visent à prendre trois points à Porto pour se rapprocher des quarts de finale de la Ligue des nations. Une victoire préserverait l'invincibilité du Portugal à domicile dans la compétition.
La Norvège reste troisième du groupe A4 avec trois points.
Le match débute à 18 h 45 GMT.
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