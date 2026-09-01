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« Duo effrayant ! » Danny Simpson, vainqueur de la Premier League, prédit que Bradley Barcola et Alexander Isak offriront le titre à Liverpool
Simpson soutient la course au titre
L’ancien arrière droit de Leicester City, Simpson, estime que l’arrivée très médiatisée de Barcola peut propulser Liverpool vers le titre de Premier League s’il trouve rapidement ses automatismes avec Isak. L’ancien champion insiste sur le fait que l’ailier français fraîchement recruté possède les qualités explosives nécessaires pour former un duo terrifiant aux côtés de l’attaquant suédois dans la nouvelle attaque d’Andoni Iraola. Cette prédiction intervient après que Liverpool a bouclé un transfert retentissant de 123 millions de £ avec le PSG pour faire venir l’attaquant de 23 ans à Anfield.
- PRESSE SPORTS
Un ancien défenseur évalue ce recrutement
S'exprimant auprès de LiveFootballTickets, Simpson estime que le prix élevé correspond à la réalité du marché actuel : « C'est une somme énorme pour Liverpool, dépenser 120 millions de livres sterling pour Bradley Barcola, mais avec le contexte actuel, cela ne me surprend pas.
« Si Elliot Anderson est parti pour 115 millions de livres sterling alors que c'est un joueur qui n'apportera pas de buts, à quoi peut-on s'attendre ? Avec Barcola, Liverpool a la garantie de buts, ce qui aiderait assurément dans la course au titre. »
Simpson s'est aussi penché sur son adaptation tactique sur un côté : « Ma seule inquiétude, c'est qu'il évolue naturellement à gauche et que Liverpool a clairement besoin d'un ailier droit. Je suis sûr qu'il pourrait s'adapter si nécessaire, mais je ne suis pas certain qu'on achète un joueur pour ce genre de somme pour le faire jouer à un poste qui n'est pas le sien.
« Malgré cela, Barcola est un ailier brillant, il élimine des joueurs de très haut niveau avec facilité, et c'est exactement le type de joueur capable de vous faire gagner des matches et des trophées quasiment à lui seul. Ses points forts résident dans le dribble et la finition, et ce type de jeu direct fera vraiment de Liverpool un candidat au titre cette saison. »
« Ces deux-là pourraient leur faire gagner le championnat »
Simpson est convaincu que la vitesse fulgurante de Barcola et d’Isak terrorisera les défenses de Premier League. Il a poursuivi : « J’ai hâte de voir l’association qu’il va former avec Alexander Isak parce que si ces deux-là s’entendent bien et sont tous les deux en pleine forme pour Liverpool cette saison, cela pourrait faire un duo effrayant, ces deux-là pourraient leur faire gagner le championnat. Tous les deux sont des flèches, et ensemble ils pourraient marquer énormément de buts cette saison s’ils parviennent à rester en forme. »
- APL
La reconstruction offensive passe un test
Barcola pourrait faire ses débuts avec Liverpool vendredi alors que l’équipe d’Iraola se déplace à Ipswich Town à la recherche de sa première victoire en championnat. Doté du numéro 29, l’ailier renforce un secteur offensif en quête d’un nouvel élan après que Liverpool a entamé sa saison 2026-2027 par deux matches nuls consécutifs. Son association avec Isak sera immédiatement mise à l’épreuve à Portman Road, alors que Liverpool cherche à lancer sa saison.
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