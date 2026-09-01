« Duo effrayant ! » Danny Simpson, vainqueur de la Premier League, prédit que Bradley Barcola et Alexander Isak offriront le titre à Liverpool

S'exprimant auprès de LiveFootballTickets, Simpson estime que le prix élevé correspond à la réalité du marché actuel : « C'est une somme énorme pour Liverpool, dépenser 120 millions de livres sterling pour Bradley Barcola, mais avec le contexte actuel, cela ne me surprend pas.

« Si Elliot Anderson est parti pour 115 millions de livres sterling alors que c'est un joueur qui n'apportera pas de buts, à quoi peut-on s'attendre ? Avec Barcola, Liverpool a la garantie de buts, ce qui aiderait assurément dans la course au titre. »

Simpson s'est aussi penché sur son adaptation tactique sur un côté : « Ma seule inquiétude, c'est qu'il évolue naturellement à gauche et que Liverpool a clairement besoin d'un ailier droit. Je suis sûr qu'il pourrait s'adapter si nécessaire, mais je ne suis pas certain qu'on achète un joueur pour ce genre de somme pour le faire jouer à un poste qui n'est pas le sien.

« Malgré cela, Barcola est un ailier brillant, il élimine des joueurs de très haut niveau avec facilité, et c'est exactement le type de joueur capable de vous faire gagner des matches et des trophées quasiment à lui seul. Ses points forts résident dans le dribble et la finition, et ce type de jeu direct fera vraiment de Liverpool un candidat au titre cette saison. »