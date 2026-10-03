Dumfries : « Moi et Mourinho, nous aimons l’Inter. Revenir ? S’ils veulent encore de moi après le Real... »

« Après 5 ans à l’Inter, j’ai senti que c’était le bon moment pour essayer quelque chose de nouveau. Le Real est pour moi le plus grand club du monde et c’est un privilège de jouer ici. Cela n’avait rien à voir avec l’Inter, car j’y ai vécu une période magnifique.

Mais parfois, dans la vie, tu sens que tu as besoin de nouveaux défis et le Real était le club parfait pour moi. Jouer à l’Inter a été un grand honneur, mais c’était l’étape que je voulais franchir. Les gars aussi étaient très heureux pour moi. C’était le bon moment