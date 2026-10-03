Denzel Dumries continue d’être une certitude absolue pour les Pays-Bas et désormais aussi pour le Real Madrid, le club qu’il a choisi de rejoindre en disant adieu à l’Inter. Et depuis le rassemblement néerlandais, le latéral s’est confié au micro de Libero dans un long entretien, au cours duquel il est aussi revenu sur son expérience à l’Inter qui, inévitablement, l’a marqué et lui est restée dans le cœur.
Dumfries : « Moi et Mourinho, nous aimons l’Inter. Revenir ? S’ils veulent encore de moi après le Real... »
Mourinho et moi, nous aimons l’Inter
« Avec Mourinho, tout va bien. Je l’apprécie beaucoup, c’est un grand entraîneur. Il suffit de voir ce qu’il a fait au cours de sa carrière. Je connais évidemment aussi son passé à l’Inter. Nous n’en sommes qu’au début de la saison et nous commençons à faire connaissance, mais les premiers signes sont très bons. Nous avons beaucoup parlé de l’Inter. La période vécue là-bas a été très spéciale pour nous deux. Nous aimons l’Inter, nous continuons à la suivre et nous en parlons »
Je soutiens encore l’Inter
« Je suis tout et je parle encore avec mes anciens coéquipiers. C’est normal : quand tu joues ensemble pendant 5 ans, tu deviens ami, des liens se créent aussi entre les familles et les enfants. Je suis en contact avec beaucoup de joueurs et quand l’Inter marque, je suis très heureux pour eux. Cette chose ne passera jamais. Je parle beaucoup avec Marcus (Thuram, ndlr), on se fait encore les mêmes blagues et il me raconte tout. Au cours de ces cinq années, nous sommes devenus une famille. Maintenant, je les suis de loin, mais je vois tout. »
LE CHOIX DU REAL
« Après 5 ans à l’Inter, j’ai senti que c’était le bon moment pour essayer quelque chose de nouveau. Le Real est pour moi le plus grand club du monde et c’est un privilège de jouer ici. Cela n’avait rien à voir avec l’Inter, car j’y ai vécu une période magnifique.
Mais parfois, dans la vie, tu sens que tu as besoin de nouveaux défis et le Real était le club parfait pour moi. Jouer à l’Inter a été un grand honneur, mais c’était l’étape que je voulais franchir. Les gars aussi étaient très heureux pour moi. C’était le bon moment
LES CRITIQUES INITIALES
« Le début n’a pas été facile, j’ai été très critiqué. La plupart des gens ne le savent pas, mais je suis très sévère avec moi-même. Quand une critique vient de l’extérieur, je me la suis probablement déjà faite dix fois moi-même. »
« Un entraîneur, aux Pays-Bas, m’a appris que, quand les critiques arrivent, il faut les accepter, les accueillir et les transformer en motivation. Je suis arrivé après l’immense saison de Hakimi, l’Inter venait de remporter le Scudetto et beaucoup de gens ne me connaissaient pas. Je savais qu’au début, ce ne serait pas facile. Mais dès le premier jour, j’ai eu le désir de prouver que j’étais un joueur digne de l’Inter. Et c’est ce que j’ai essayé de faire jusqu’au bout. C’est pour ça que je suis parti avec le sourire. »
LES SCUDETTI REMPORTÉS
« Mon plus beau souvenir ? Je dirais le premier Scudetto. Le dernier a lui aussi été très spécial, mais le premier a été incroyable. La deuxième étoile est quelque chose qui restera à jamais dans l’histoire. Puis, bien sûr, le dernier Scudetto aussi a été une grande surprise. Tout le monde regardait l’Inter en se demandant ce qui allait se passer. Remporter le doublé avec Chivu a été fantastique. Cela a été des années incroyables, quand les matches de Ligue des champions arrivaient, les adversaires savaient qu’il serait difficile de jouer contre nous
LA FAMILLE EST SUPPORTRICE DE L’INTER
« Mon fils est italien, c’est un vrai Italien ! Et c’est un immense supporter de l’Inter. Toute ma famille est encore très supportrice de l’Inter. Le plus grand parle italien et dit toujours : “Je suis un garçon italien”.
L’Italie ne sortira jamais de la vie de ma famille et je ne veux pas que cela arrive. C’est une culture magnifique. Mes deux plus jeunes fils sont nés à Milan. L’Italie sera toujours un endroit spécial pour moi et pour ma famille. »
REVENIR ?
« Revenir ? Il faudra voir s’ils voudront encore de moi après ma carrière à Madrid ! Quoi qu’il en soit, je serai lié à l’Inter pour le reste de ma vie. Dans quel rôle, je ne le sais pas, mais certaines choses resteront pour toujours. Maintenant, je veux toutefois faire du mieux possible au Real et gagner des trophées. Ensuite, nous verrons ce qui se passera »
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