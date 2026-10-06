Christophe Dugarry a pris une position tranchée, intervenant dans l’émission « Rothen s'enflamme » sur RMC, au sujet de l’affiche de cette nuit entre l’Argentine et le Bénin, dans ce qui sera le match d’adieu de Messi avec l’Argentine : « Je crois que c’est le match de la honte. Tout le monde y gagne, sans respecter les joueurs africains. Organiser des matches de ce genre, c’est une aberration, on parle de l’Argentine, l’autre fois du Burkina Faso, maintenant du Bénin, il n’y avait pas de meilleurs adversaires ? ».
AFP
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Dugarry contre l’Argentine : « Ils font voyager les joueurs africains dans les soutes, vous vous souvenez des insultes envers nos joueurs de couleur ? »
LES INSULTES AUX JOUEURS FRANÇAIS NOIRS
Puis il poursuit : « Il me semble que le message est clair : “On s’en fiche, on ne les paiera pas, on les fera voyager dans les soutes.” Il n’y a même pas le moindre doute sur le fait que quelqu’un soit en train d’en profiter. Tout le monde y gagne, il n’y a aucun respect pour les joueurs africains. Je ne veux pas non plus oublier les déclarations et les chants des joueurs argentins après leur victoire en Coppa America 2024, la manière dont ils s’en sont pris à nos joueurs noirs. N’oublions pas non plus leur attitude face aux accusations de racisme ».
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