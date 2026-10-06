Puis il poursuit : « Il me semble que le message est clair : “On s’en fiche, on ne les paiera pas, on les fera voyager dans les soutes.” Il n’y a même pas le moindre doute sur le fait que quelqu’un soit en train d’en profiter. Tout le monde y gagne, il n’y a aucun respect pour les joueurs africains. Je ne veux pas non plus oublier les déclarations et les chants des joueurs argentins après leur victoire en Coppa America 2024, la manière dont ils s’en sont pris à nos joueurs noirs. N’oublions pas non plus leur attitude face aux accusations de racisme ».