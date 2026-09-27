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Duel de machines à buts ! Ronaldo, en quête des 1 000 buts, prêt à gâcher la fête de Haaland après la folie à Oslo
Ronaldo vise un 1 000e but historique dans un duel face à Haaland
Le capitaine du Portugal, Cristiano Ronaldo, aborde la rencontre de l'UEFA Nations League face à la Norvège dimanche soir avec un nouveau cap en ligne de mire dans sa carrière légendaire. L'attaquant de 41 ans poursuit sans relâche sa quête d'un 1.000e but officiel en carrière, menant le Portugal dans un duel générationnel intrigant face à l'attaquant de Manchester City Erling Haaland, à l'Ullevaal Stadion.
Ronaldo affiche un record de 146 buts en sélection en 234 capes avec le Portugal, tandis que Haaland, 26 ans, se présente avec l'extraordinaire total de 64 buts en 56 sélections.
Cette affiche offre une rare confrontation directe entre deux des plus redoutables machines à buts du football international.
- Sports Press Photo
Une icône portugaise déclenche une hystérie absolue à son arrivée à Oslo
L’arrivée de Ronaldo dans la capitale norvégienne a provoqué des scènes de folie parmi les supporters, démontrant l’aura mondiale intacte du vétéran. Dans un reportage de Dagbladet, la police locale et le personnel de sécurité ont eu du mal à gérer la foule alors que des milliers de supporters en émoi se rassemblaient devant l’hôtel de l’équipe et le centre d’entraînement.
L’expert Kristoffer Lokberg a souligné que même dans le pays natal de Haaland, la présence de Ronaldo a créé une atmosphère sans égale.
« Désolé, Erling ! Il y a encore quelques crans à franchir pour atteindre Cristiano Ronaldo », a déclaré Lokberg. « Quel phénomène. Il y avait ici des enfants et des jeunes qui l’avaient à peine vu jouer au football. Et pourtant, c’est ce joueur et cette personne qu’ils idolâtrent. »
Jesus envisage de faire tourner son onze au regard de sa frustration passée lors d’un derby sur le banc
Alors que Haaland reste assuré de débuter avec la Norvège, le sélectionneur du Portugal Jorge Jesus a laissé entendre qu'un turnover était possible après la victoire 1-0 de jeudi contre le pays de Galles. Pour Ronaldo, cette rencontre offre une deuxième chance de partager directement le terrain avec Haaland.
Leur précédente rencontre dans le derby de Manchester avait vu Ronaldo assister depuis le banc au triplé de Haaland.
Ronaldo vise à conserver sa place de titulaire et à s'appuyer sur ses 15 buts en carrière en Ligue des nations.
- SOPA Images
Le Portugal vise la première place avant de poursuivre sa campagne en Ligue des nations
Le Portugal se prépare au coup d’envoi à l’Ullevaal Stadion avec l’objectif de maintenir son bilan parfait sous la direction de Jesus. Une victoire à Oslo consoliderait sa première place dans son groupe de Ligue des nations tout en rapprochant Ronaldo de la barre des 1 000 buts en carrière.
La Norvège cherche à tirer parti de l’avantage du terrain et de la forme clinique de Haaland après son doublé contre le Danemark.
Ronaldo poursuit sa quête de succès sur la scène internationale et de records individuels de buts.
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