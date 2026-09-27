Le capitaine du Portugal, Cristiano Ronaldo, aborde la rencontre de l'UEFA Nations League face à la Norvège dimanche soir avec un nouveau cap en ligne de mire dans sa carrière légendaire. L'attaquant de 41 ans poursuit sans relâche sa quête d'un 1.000e but officiel en carrière, menant le Portugal dans un duel générationnel intrigant face à l'attaquant de Manchester City Erling Haaland, à l'Ullevaal Stadion.

Ronaldo affiche un record de 146 buts en sélection en 234 capes avec le Portugal, tandis que Haaland, 26 ans, se présente avec l'extraordinaire total de 64 buts en 56 sélections.

Cette affiche offre une rare confrontation directe entre deux des plus redoutables machines à buts du football international.