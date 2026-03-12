Le joueur de 22 ans a commis deux erreurs capitales en début de match lors de la débâcle 2-5 des Spurs contre l'Atlético Madrid, ce qui a poussé l'entraîneur Igor Tudor à le « soulager » alors que le score était de 0-3 après seulement 17 minutes, une décision qui lui a valu de vives critiques.
« Du rêve au cauchemar » : le gardien critiqué réagit à ses débuts cauchemardesques en Ligue des champions
Kinsky a quitté le terrain visiblement abattu. Avec un peu de recul, le gardien s'est exprimé pour la première fois sur cette nuit dramatique dans une story Instagram. « Merci pour vos messages », a-t-il écrit, avant d'ajouter : « Du rêve au cauchemar, puis de nouveau au rêve. À bientôt. »
Plus tôt dans la saison, le Tchèque n'avait joué que deux fois en Coupe de la Ligue anglaise, ce qui rendait d'autant plus surprenante sa sélection dans le onze de départ pour le match aller des huitièmes de finale. Après seulement six minutes, la soirée de Kinsky était déjà compromise lorsqu'il a glissé avec le ballon au pied et que Marcos Llorente a marqué le 1-0. Pour couronner le tout, il a raté son tir avant le 3-0 de Julian Alvarez.
« C'est ainsi qu'il a complètement détruit sa carrière »
Tudor a justifié ce remplacement en expliquant qu'il voulait « protéger le joueur et l'équipe ». « Après le match, j'ai expliqué à Toni qu'il était le bon homme et un bon gardien. Malheureusement, ces erreurs se sont produites lors de ce match important. »
Néanmoins, l'entraîneur des Spurs a été vivement critiqué. « Désormais, tout le monde dans le monde du football se souviendra de ce moment lorsqu'il verra ou entendra le nom de Kinsky. Vous auriez au moins dû le laisser jouer jusqu'à la mi-temps. Vous avez complètement détruit sa carrière. Je compatis vraiment avec lui », a par exemple déclaré le légendaire gardien Peter Schmeichel.
Kinsky est sous contrat avec Tottenham depuis début 2025, après avoir été transféré du Slavia Prague à Londres pour 16,5 millions d'euros. Cependant, il ne parvient pas à supplanter le titulaire Guglielmo Vicario. Au total, il a disputé 13 matchs jusqu'à présent.
