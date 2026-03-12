« Du rêve au cauchemar » : le gardien critiqué réagit à ses débuts cauchemardesques en Ligue des champions

Kinsky a quitté le terrain visiblement abattu. Avec un peu de recul, le gardien s'est exprimé pour la première fois sur cette nuit dramatique dans une story Instagram. « Merci pour vos messages », a-t-il écrit, avant d'ajouter : « Du rêve au cauchemar, puis de nouveau au rêve. À bientôt. »

Plus tôt dans la saison, le Tchèque n'avait joué que deux fois en Coupe de la Ligue anglaise, ce qui rendait d'autant plus surprenante sa sélection dans le onze de départ pour le match aller des huitièmes de finale. Après seulement six minutes, la soirée de Kinsky était déjà compromise lorsqu'il a glissé avec le ballon au pied et que Marcos Llorente a marqué le 1-0. Pour couronner le tout, il a raté son tir avant le 3-0 de Julian Alvarez.