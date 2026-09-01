Mais tous ces matchs pèsent d'un côté de la balance, et la dernière rencontre face à Al-Ahly de l'autre, car elle s'est révélée totalement différente de la première, disputée un an plus tôt et conclue sur un match nul 3-3.
La différence est venue d'Inzaghi lui-même. Bien qu'il ait terminé la première période avec une avance de deux buts, et malgré le fait qu'Al-Ahly ait disputé la seconde période à dix joueurs, après l'expulsion du défenseur turc Merih Demiral, il n'a pas reculé comme il l'avait fait auparavant.
L'entraîneur italien a conservé la structure de l'équipe en 4-3-3 sans changement, tout en offrant sa chance à la recrue, l'attaquant anglais Ollie Watkins, dès le début de la seconde période, avant que ce dernier ne prouve sa valeur en inscrivant le troisième but.
En raison de cette forte pression, Al-Ahly n'a pas pu créer de réel danger devant le but du gardien marocain Yassine Bounou, à l'exception d'une seule attaque de l'ailier brésilien Galeno.
En revanche, Al-Hilal est parvenu à se présenter devant le but d'Al-Ahly à plusieurs reprises, et a même inscrit un but qui a été refusé, avec une grande prestation du gardien sénégalais Édouard Mendy.
Cette approche offensive, exempte de tout repli après avoir pris l'avantage, est ce que les supporters d'Al-Hilal souhaitent voir au cours de la nouvelle saison, d'autant plus que de solides recrues pourraient aider l'équipe encore davantage dans toutes les compétitions.
Et si Inzaghi parvient à maintenir cette approche lors des prochains matchs, sans changement au fil de la saison et de l'enchaînement des rencontres, il prouvera que le pari de la direction sur lui était un pari réussi, ce que souhaitent les supporters, y compris ceux qui avaient réclamé son départ.