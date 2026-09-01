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Simone Inzaghi Al HilalGOAL

Traduit par

Du premier Clasico au dernier : Inzaghi gagne son pari et fait taire les supporters d'Al Hilal grâce à Al Ahli

FEATURES
S. Inzaghi
Al Hilal vs Al Ahli
Al Hilal
Al Ahli
Saudi Pro League
Italie
Arabie saoudite

L'entraîneur italien a prouvé sa valeur

L'Italien Simone Inzaghi, entraîneur d'Al-Hilal, a été le premier artisan de la large victoire lors du premier Clasico de la nouvelle saison, aux dépens du rival traditionnel Al-Ahli.

Inzaghi a mené Al-Hilal à la victoire face à Al-Ahli sur le score de 3-0, lors du match reporté de la troisième journée qui a opposé les deux équipes, mardi, au stade Kingdom Arena dans la capitale saoudienne Riyad.

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  • La malédiction d'Al Ahly

    Inzaghi a abordé le match avec de mauvais souvenirs, d'autant plus qu'il n'était pas parvenu à décrocher la moindre victoire face à Al-Ahli dans le temps réglementaire, depuis son arrivée sur le banc d'Al-Hilal avant le début de la saison dernière.

    L'entraîneur italien a affronté la formation d'Al-Ahli à 3 reprises la saison dernière, des rencontres qui se sont toutes soldées par un match nul, sur les scores de 3-3 et 0-0 en Roshn League, et de 1-1 en demi-finale de la Coupe du Serviteur des Deux Saintes Mosquées, avant une victoire aux tirs au but.

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  • Le cauchemar du premier Clasico

    Inzaghi a essuyé de vives critiques lors de tous ces matches, mais les plus sévères sont survenues après la rencontre qui s'est soldée par un match nul spectaculaire sur le score de 3-3.

    Il s'agissait du premier Clasico disputé par Inzaghi depuis son arrivée sur le banc d'Al-Hilal, qui s'est tenu au mois de septembre 2025, soit il y a près d'un an tout juste.

    Le technicien italien a mal géré cette rencontre, notamment après avoir mené sur un score vierge de trois buts en première période, puisqu'il a considérablement reculé au cours de la seconde mi-temps et a décidé de miser sur trois joueurs dans l'axe de la défense.

    En raison de ce repli marqué, Al-Ahli a réussi un retour historique et a pu inscrire trois buts en moins de quinze minutes, la rencontre s'achevant ainsi sur un match nul de 3-3.

    Ce match était à l'image du travail d'Inzaghi tout au long de la saison, lui qui recourait à un repli très marqué dès qu'il menait, quel que soit l'adversaire, ce qui a valu à Al-Hilal de souffrir dans de nombreux matches, y compris ceux qu'il a remportés.

  • Une vague de colère et un nouveau pari

    Ce style a suscité une grande colère chez les supporters d'Al-Hilal, qui ont estimé que l'entraîneur italien n'était pas adapté à la nature d'une équipe cherchant constamment à attaquer.

    Les supporters d'Al-Hilal ont réclamé l'engagement d'un autre entraîneur au début de la nouvelle saison, notamment à la lumière de la conclusion de recrues de poids, à l'image de l'ailier néerlandais Crysencio Summerville, de l'attaquant anglais Ollie Watkins et de l'ailier brésilien Gabriel Martinelli.

    Les supporters n'ont pas été les seuls à réclamer le départ d'Inzaghi, puisque c'était également la demande de certaines légendes du club saoudien, à l'image de Sami Al-Jaber et Mohamed Al-Deayea, qui ont estimé que l'entraîneur italien avait fait perdre son identité à l'équipe.

    Cependant, la direction d'Al-Hilal a refusé de se plier aux avis des supporters et des légendes, et a insisté pour accorder à Inzaghi l'occasion de diriger l'équipe sous sa nouvelle forme lors de la saison actuelle, misant sur sa réussite.

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  • Un début historique

    Et de fait, Inzaghi a débuté la nouvelle saison à la tête de la direction technique du club d'Al-Hilal, un début historique dans toute l'acception du terme.

    Après quatre journées, l'entraîneur italien est parvenu à mener Al-Hilal en tête du championnat saoudien avec 12 points, à la différence de buts devant Al-Nassr, deuxième, les deux seules équipes à avoir décroché le maximum de points possible.

    Au cours de ces quatre matchs, Al-Hilal a inscrit 15 buts, soit une moyenne proche de 4 buts par rencontre, sans jamais en marquer moins de 3 dans un match.

  • L'Ahly a-t-il donné raison au pari d'Inzaghi ?

    Mais tous ces matchs pèsent d'un côté de la balance, et la dernière rencontre face à Al-Ahly de l'autre, car elle s'est révélée totalement différente de la première, disputée un an plus tôt et conclue sur un match nul 3-3.

    La différence est venue d'Inzaghi lui-même. Bien qu'il ait terminé la première période avec une avance de deux buts, et malgré le fait qu'Al-Ahly ait disputé la seconde période à dix joueurs, après l'expulsion du défenseur turc Merih Demiral, il n'a pas reculé comme il l'avait fait auparavant.

    L'entraîneur italien a conservé la structure de l'équipe en 4-3-3 sans changement, tout en offrant sa chance à la recrue, l'attaquant anglais Ollie Watkins, dès le début de la seconde période, avant que ce dernier ne prouve sa valeur en inscrivant le troisième but.

    En raison de cette forte pression, Al-Ahly n'a pas pu créer de réel danger devant le but du gardien marocain Yassine Bounou, à l'exception d'une seule attaque de l'ailier brésilien Galeno.

    En revanche, Al-Hilal est parvenu à se présenter devant le but d'Al-Ahly à plusieurs reprises, et a même inscrit un but qui a été refusé, avec une grande prestation du gardien sénégalais Édouard Mendy.

    Cette approche offensive, exempte de tout repli après avoir pris l'avantage, est ce que les supporters d'Al-Hilal souhaitent voir au cours de la nouvelle saison, d'autant plus que de solides recrues pourraient aider l'équipe encore davantage dans toutes les compétitions.

    Et si Inzaghi parvient à maintenir cette approche lors des prochains matchs, sans changement au fil de la saison et de l'enchaînement des rencontres, il prouvera que le pari de la direction sur lui était un pari réussi, ce que souhaitent les supporters, y compris ceux qui avaient réclamé son départ.

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