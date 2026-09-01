Inzaghi a essuyé de vives critiques lors de tous ces matches, mais les plus sévères sont survenues après la rencontre qui s'est soldée par un match nul spectaculaire sur le score de 3-3.

Il s'agissait du premier Clasico disputé par Inzaghi depuis son arrivée sur le banc d'Al-Hilal, qui s'est tenu au mois de septembre 2025, soit il y a près d'un an tout juste.

Le technicien italien a mal géré cette rencontre, notamment après avoir mené sur un score vierge de trois buts en première période, puisqu'il a considérablement reculé au cours de la seconde mi-temps et a décidé de miser sur trois joueurs dans l'axe de la défense.

En raison de ce repli marqué, Al-Ahli a réussi un retour historique et a pu inscrire trois buts en moins de quinze minutes, la rencontre s'achevant ainsi sur un match nul de 3-3.

Ce match était à l'image du travail d'Inzaghi tout au long de la saison, lui qui recourait à un repli très marqué dès qu'il menait, quel que soit l'adversaire, ce qui a valu à Al-Hilal de souffrir dans de nombreux matches, y compris ceux qu'il a remportés.