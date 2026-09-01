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Hussein Hamdy

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Du premier carton rouge à la fin de la malédiction : les moments inoubliables du parcours de Messi avec l'Argentine

L. Messi
Argentine
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Coupe du monde
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Argentine
É.-U.
Espagne

20 années de dévouement

Lionel Messi a annoncé, lundi, sa retraite internationale avec la sélection argentine, à travers une publication sur son compte Instagram comportant l'image d'une page manuscrite tirée de son carnet de notes.

Messi a révélé qu'il avait pris la décision de prendre sa retraite seulement deux jours après la défaite de l'Argentine face à l'Espagne sur le score de 1-0 en finale de la Coupe du monde 2026, mais le décès de son père Jorge Messi le 8 août a confirmé sa décision.

Messi referme désormais un chapitre avec la sélection argentine après plus de 20 ans.

Depuis ses débuts internationaux en 2005, Messi a offert aux supporters d'innombrables raisons de célébrer, des moments de joie ininterrompus et des titres qui façonneront à jamais son héritage.

La légende argentine a mené la sélection au sacre en Coupe du monde, à deux titres en Copa América, à la médaille d'or olympique et au titre de la Finalissima, devenant l'un des joueurs les plus étroitement liés à l'histoire et au maillot de la sélection.

Alors que les cœurs des supporters de l'Argentine se brisent aujourd'hui à travers le monde, le réseau « ESPN » passe en revue les moments forts de Messi qui immortaliseront à jamais son nom dans les annales de l'histoire de la sélection.

  • Argentina v France: Final - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

    2022 : le sacre enfin en Coupe du monde au Qatar

    Tout le monde se souvient du moment où Messi est tombé à genoux lorsque Gonzalo Montiel a inscrit le tir au but décisif face à la France, sacrant l'Argentine championne de la Coupe du monde 2022.

    Messi a réussi à mener la sélection argentine vers son premier titre de Coupe du monde depuis 36 ans, ajoutant le trophée le plus précieux à la liste de ses accomplissements.

    Il a joué un rôle central pour l'Argentine en finale, après avoir inscrit deux buts durant le temps réglementaire, en plus de marquer le premier tir au but lors de la séance de tirs au but, assurant ainsi la victoire.

    Après plus de 15 ans passés avec la sélection, Messi a décroché la victoire la plus importante de toute sa carrière.

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  • England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    2026 : Messi devient le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du monde

    Nombreux sont ceux qui se sont interrogés sur le niveau que Messi allait afficher lors de la Coupe du monde 2026, à l'âge de 39 ans. Il s'était fixé une barre extrêmement haute après son sacre historique quatre ans plus tôt, mais il a rapidement fait taire les doutes avec des performances remarquables les unes après les autres aux États-Unis.

    Messi a de nouveau inscrit son nom dans les livres d'histoire, devenant le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du monde lorsqu'il a marqué contre l'Autriche lors du match de l'Argentine en phase de groupes, portant son total à 18 buts.

    Le capitaine argentin avait abordé la rencontre avec 16 buts au compteur, après avoir signé un triplé lors du match d'ouverture face à l'Algérie, mais il lui fallait un seul but pour se défaire de l'égalité avec la légende allemande Miroslav Klose.

    Bien que Messi ait manqué un penalty en début de match, il a compensé cette erreur en inscrivant deux buts.

    La star française Kylian Mbappé a finalement dépassé Messi, terminant la Coupe du monde avec 22 buts au fil de ses participations, mais la plupart des supporters se souviendront du match face à l'Autriche, lorsque Messi est entré dans l'histoire.

  • 2016 : Messi prend sa retraite internationale après la défaite en Copa América face au Chili

    Lundi n'était pas la première fois que Messi annonçait sa retraite internationale avec l'Argentine. Le capitaine de l'Inter Miami avait en effet déclaré qu'il s'éloignerait de la sélection après la défaite en finale de la Copa América 2016 face au Chili, une décision qui avait choqué les journalistes présents en zone mixte à l'issue du match à cette époque.

    Messi avait confié à un groupe de journalistes : « Ce que je pense maintenant, après avoir réfléchi à la question dans le vestiaire, c'est que j'en ai fini avec la sélection nationale. »

    Il avait ajouté : « J'ai fait tout mon possible. C'est la quatrième fois que je dispute une finale et je n'ai pas réussi à la gagner. J'ai essayé par tous les moyens. Cela me fait plus mal qu'à n'importe qui d'autre, mais il est clair que ce n'est pas fait pour moi. Je veux, plus que quiconque, remporter un titre avec la sélection nationale, mais malheureusement cela n'est pas arrivé. »

    Messi est ensuite revenu en sélection et a écrit l'histoire en remportant deux éditions consécutives de la Copa América, la Coupe du monde, tout en pulvérisant des records individuels.

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  • Round of 16 Argentina v Mexico - World Cup 2006Getty Images Sport

    2006 : la première apparition en Coupe du monde

    La journée du 16 juin 2006 a marqué le moment où Messi a changé à jamais le cours de l'histoire de la Coupe du monde. Âgé de 18 ans, Messi a effectué sa première apparition parmi ses nombreuses participations en Coupe du monde, après être entré en jeu comme remplaçant avec l'Argentine face à la Serbie-et-Monténégro en phase de groupes, à la 74e minute.

    Messi s'est rapidement imposé sur la scène internationale, en inscrivant un but quelques minutes seulement après son entrée sur la pelouse. Messi a terminé la rencontre avec un but et une passe décisive, contribuant ainsi à la large victoire de l'Argentine sur le score de 6-0.

    Ce fut le premier des nombreux moments de bonheur que Messi allait offrir aux supporters de l'Argentine.

  • 2022 : le match entre l'Argentine et le Mexique en phase de groupes

    L'histoire de la sélection argentine aurait pu prendre un tout autre tournant sans le magnifique but de Messi face au Mexique lors de la Coupe du monde au Qatar.

    L'Argentine était menacée d'élimination de la Coupe du monde lors de son dernier match de la phase de groupes. La première période s'est achevée sur un score nul, l'Argentine nourrissant l'espoir désespéré de faire la différence en seconde période.

    Enfin, Messi a débloqué la situation à la 64e minute d'une frappe surpuissante du pied gauche qui a fini au fond des filets, guidant l'Argentine vers une victoire sur le score de 2-0, un succès qui a finalement contribué à mener la sélection argentine jusqu'au sacre.

  • Germany v Argentina: 2014 FIFA World Cup Brazil FinalGetty Images Sport

    2014 : défaite en finale de la Coupe du monde face à l'Allemagne

    Messi a disputé sa première finale de Coupe du monde lorsque l'Argentine a atteint la confrontation face à l'Allemagne en 2014. Il a joué un rôle central dans le match, après que l'Argentine a résisté à l'Allemagne, mais le but de Mario Götze durant les prolongations a scellé la rencontre.

    Malgré la défaite de l'Argentine, Messi a reçu le Ballon d'or en reconnaissance de sa performance remarquable tout au long du tournoi. Il a inscrit quatre buts et délivré une passe décisive en sept matches lors de la Coupe du monde 2014.

    Depuis cet instant, Messi s'est engagé à revenir plus fort et à offrir la Coupe du monde à l'Argentine, ce qu'il a réussi à accomplir huit ans plus tard.

  • 2021 : l'Argentine met fin à sa disette de titres en remportant la Copa América

    Après les échecs de 2007, 2015 et 2016, Messi a enfin réussi à soulever le trophée de la Copa América 2021 en tant que capitaine de la sélection argentine.

    L'Argentine a été sacrée après une victoire sur le score de 1-0 face au Brésil dans l'historique stade Maracana, à Rio de Janeiro, mettant ainsi fin à une disette de 28 ans sans titre pour la sélection argentine.

    En l'espace de six ans, Messi est passé de deux défaites douloureuses en finale de la Copa América à la conquête de ce trophée qui l'avait auparavant poussé à annoncer sa retraite internationale.

  • Argentine Lionel Messi (D) vies for theAFP

    2005 : Messi fait ses débuts avec la sélection et se fait immédiatement expulser

    Messi, alors âgé de 18 ans, a disputé son premier match avec la sélection argentine le 17 août 2005, lors d'une rencontre amicale face à la Hongrie dans la capitale Budapest.

    Cette journée fut marquée par des émotions contradictoires pour le joueur, après avoir écopé d'un carton rouge quelques secondes seulement après son entrée en jeu en seconde période.

    Ce ne fut pas le meilleur des débuts pour Messi, mais il a largement compensé cette expulsion à travers des décennies de brio.

  • 2010 : la Coupe du monde avec Maradona comme entraîneur

    Deux des plus grands joueurs de l'histoire du football se sont réunis en 2010, lorsque Diego Maradona a pris en charge l'entraînement du jeune Lionel Messi avec la sélection argentine lors de la Coupe du monde.

    Le tournoi n'a pas été particulièrement mémorable pour la sélection argentine sur le terrain, après son élimination face à l'Allemagne en quart de finale, mais les souvenirs les plus marquants sont venus de l'extérieur du terrain.

    Pour les Argentins, c'était la seule occasion de voir les deux capitaines les plus étroitement liés à l'histoire de la sélection argentine collaborer d'une certaine manière durant une Coupe du monde.

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  • England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    2026 : demi-finale de la Coupe du monde face à l'Angleterre

    Les supporters de l'Argentine n'oublieront jamais la victoire face à l'ennemi historique, l'Angleterre, en demi-finale de la Coupe du monde 2026.

    Messi a déclaré : « Même s'il ne s'agissait que d'un seul match, nous avons vécu des moments particuliers. Les supporters voulaient cette victoire plus que toute autre, en raison de ce que représente une confrontation contre l'Angleterre en demi-finale et le fait d'atteindre une nouvelle finale de Coupe du monde. »

    Messi a délivré deux passes décisives durant la rencontre, menant l'Argentine à une victoire 2-1 après avoir renversé le score, et offrant à la sélection sa place en finale.

    Le capitaine de l'Argentine a par ailleurs réussi à égaler la performance de Diego Maradona en s'imposant face à l'Angleterre sur la scène internationale, 40 ans après le souvenir de la victoire en quart de finale de la Coupe du monde 1986, un match qui avait vu la « main de Dieu » et le « but du siècle ».

  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    2026 : la défaite en finale de la Coupe du monde face à l'Espagne

    La victoire de l'Espagne sur l'Argentine (1-0) en finale de la Coupe du monde 2026 a mis un terme douloureux à la carrière internationale de Messi.

    Messi s'est battu pendant plus de 120 minutes malgré l'épuisement psychologique et physique, mais l'Argentine a échoué de peu à remporter le titre de champion du monde pour la deuxième fois consécutive.

    Malgré la défaite de l'Argentine en finale, la Coupe du monde 2026 restera à jamais liée à la capacité de Messi à pulvériser les records et à écrire l'histoire, à l'âge de 39 ans.

    Jusqu'à la dernière minute du match, et lors de son dernier tournoi avec l'Argentine, Messi est resté déterminé à tout donner pour les millions de supporters qui suivaient la rencontre.