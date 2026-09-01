Du premier carton rouge à la fin de la malédiction : les moments inoubliables du parcours de Messi avec l'Argentine

Lionel Messi a annoncé, lundi, sa retraite internationale avec la sélection argentine, à travers une publication sur son compte Instagram comportant l'image d'une page manuscrite tirée de son carnet de notes.

Messi a révélé qu'il avait pris la décision de prendre sa retraite seulement deux jours après la défaite de l'Argentine face à l'Espagne sur le score de 1-0 en finale de la Coupe du monde 2026, mais le décès de son père Jorge Messi le 8 août a confirmé sa décision.

Messi referme désormais un chapitre avec la sélection argentine après plus de 20 ans.

Depuis ses débuts internationaux en 2005, Messi a offert aux supporters d'innombrables raisons de célébrer, des moments de joie ininterrompus et des titres qui façonneront à jamais son héritage.

La légende argentine a mené la sélection au sacre en Coupe du monde, à deux titres en Copa América, à la médaille d'or olympique et au titre de la Finalissima, devenant l'un des joueurs les plus étroitement liés à l'histoire et au maillot de la sélection.

Alors que les cœurs des supporters de l'Argentine se brisent aujourd'hui à travers le monde, le réseau « ESPN » passe en revue les moments forts de Messi qui immortaliseront à jamais son nom dans les annales de l'histoire de la sélection.