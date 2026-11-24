L'affaire du Sénégal arrive en tête de liste : le Tribunal arbitral du sport a rendu aujourd'hui, 24 novembre 2026, un verdict acceptant l'appel de la Fédération sénégalaise de football et annulant la décision du jury d'appel de la Confédération africaine de football, qui avait déclaré le Sénégal perdant de la finale de la Coupe d'Afrique des nations 2025 face au Maroc sur tapis vert, 3-0, et attribué le titre à la sélection marocaine.

La crise trouve son origine dans la finale disputée par les deux sélections le 18 janvier 2026 à Rabat, la capitale marocaine. L'arbitre avait alors accordé un penalty au Maroc dans les dernières minutes du temps réglementaire, une décision qui a provoqué la colère des joueurs et du staff technique sénégalais et poussé plusieurs joueurs à quitter la pelouse en signe de protestation.

Après une interruption d'environ 14 minutes, les joueurs sénégalais sont revenus pour terminer la rencontre, avant que Brahim Díaz ne manque le penalty. Le match est alors allé en prolongation, où Pape Gueye a inscrit le but de la victoire, offrant au Sénégal un succès 1-0 et le titre.

Mais la crise ne s'est pas arrêtée là. La Fédération marocaine a déposé une réclamation, puis le jury d'appel de la CAF a décidé, le 17 mars 2026, de considérer que le Sénégal avait abandonné le match, d'appliquer l'article 84 du règlement de la compétition et de déclarer le Maroc vainqueur 3-0.

La Fédération sénégalaise a rejeté cette décision et a saisi le Tribunal arbitral du sport à Lausanne, réclamant son annulation et le rétablissement du résultat obtenu sur le terrain.

Le verdict du 24 novembre a renversé la situation : le tribunal a annulé la décision de la CAF et rétabli la victoire du Sénégal en finale, qui récupère ainsi le titre officiellement attribué au Maroc entre-temps.

Ce verdict tire son importance de la nature même du litige. Il ne s'agissait pas de réduire la suspension d'un joueur ou d'annuler une amende, mais de déterminer l'identité du vainqueur d'une compétition continentale tout entière, après que l'instance organisatrice avait déclaré une sélection perdante et attribué le titre à son adversaire, avant que le tribunal n'intervienne pour annuler cette décision.

L'importance des attendus juridiques tient également à la question de la reprise du match : le verdict s'est appuyé sur l'autorité de l'arbitre pour diriger la rencontre et faire reprendre le jeu après l'interruption, et a refusé de considérer ce qui s'était passé comme un abandon définitif, contrairement à l'interprétation retenue par la CAF.