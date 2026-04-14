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FlickGetty Images
Jonas Rütten

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Du jamais vu ! Hansi Flick inscrit une première historique pour le FC Barcelone face à l’Atlético Madrid

Ligue des Champions
Atletico Madrid vs FC Barcelone
Atletico Madrid
FC Barcelone
L. Yamal
H. Flick
F. Torres
F. Lopez

La remontée du FC Barcelone lors du match retour contre l'Atlético de Madrid a d’abord marqué les annales. Elle a ensuite offert un spectacle endiablé, parfois sanglant.

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Avant le match retour des quarts de finale entre le FC Barcelone et l’Atlético Madrid, l’entraîneur Hansi Flick a inscrit son nom dans l’histoire du club catalan. Avec une moyenne d’âge de 24 ans et 347 jours, l’Allemand a aligné le plus jeune onze de départ du Barça jamais vu dans un match à élimination directe de la Ligue des champions.

  • Pour ce match, il a modifié son onze de départ à trois postes par rapport à la défaite 0-2 de l’aller. Gavi, Fermin Lopez et Ferran Torres ont remplacé Marcus Rashford, Robert Lewandowski et Pau Cubarsi, ce dernier étant suspendu après un carton rouge. L’entrée de Torres s’est rapidement révélée décisive.

    Après une grossière erreur de Clément Lenglet, Torres servait immédiatement Lamine Yamal, qui ouvrait le score dès la 4^e minute, portant le score à 1-0 au total des deux matchs. Dix-neuf minutes plus tard, il convertissait d’une frappe puissante dans la lucarne droite une passe décisive de Dani Olmo, égalisant ainsi le score cumulé à 2-2 dès la 24e minute.

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  • Fermin LopezGetty Images

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    Peu après son entrée en jeu sous les ordres de Flick, Fermin Lopez a vécu un véritable choc. Bien servi par Yamal, l’attaquant s’est retrouvé seul pour reprendre de la tête, mais il a heurté le gardien de l’Atlético, Juan Musso. Malheureusement pour lui, les crampons du portier l’ont ensuite frappé au visage et au nez. Le sang coule abondamment, nécessitant plusieurs minutes d’intervention des soigneurs. Le joueur de 22 ans finit toutefois par reprendre sa place.

    Les Rojiblancos ont immédiatement exploité ce temps mort forcé : quelques instants après la reprise, Antoine Griezmann a lancé Fernando Llorente, lequel a servi Ademola Lookman au centre, et l’attaquant a réduit le score (1-2, 31^e).

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