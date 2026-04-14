Du jamais vu ! Hansi Flick inscrit une première historique pour le FC Barcelone face à l’Atlético Madrid

Pour ce match, il a modifié son onze de départ à trois postes par rapport à la défaite 0-2 de l’aller. Gavi, Fermin Lopez et Ferran Torres ont remplacé Marcus Rashford, Robert Lewandowski et Pau Cubarsi, ce dernier étant suspendu après un carton rouge. L’entrée de Torres s’est rapidement révélée décisive.

Après une grossière erreur de Clément Lenglet, Torres servait immédiatement Lamine Yamal, qui ouvrait le score dès la 4^e minute, portant le score à 1-0 au total des deux matchs. Dix-neuf minutes plus tard, il convertissait d’une frappe puissante dans la lucarne droite une passe décisive de Dani Olmo, égalisant ainsi le score cumulé à 2-2 dès la 24e minute.