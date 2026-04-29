Du jamais vu en Ligue des champions ! Manuel Neuer établit un « record » peu glorieux lors de la défaite du FC Bayern face au PSG

Neuer est ainsi le premier gardien, depuis le début de la collecte systématique des données en 2010, à avoir encaissé au moins cinq buts lors d'un match à élimination directe sans effectuer la moindre parade. Ce phénomène s'est peut-être déjà produit auparavant, mais les données telles que les parades en Ligue des champions ne sont enregistrées de manière exhaustive que depuis seize saisons.

Selon ses propres déclarations, Neuer n’a toutefois eu aucune chance sur les cinq réalisations parisiennes, dont une sur penalty. « On a vu les buts. Il est difficile d’en arrêter un. À deux reprises, c’était très serré, j’aurais peut-être pu y arriver ou au moins le toucher (le ballon ; note de la rédaction) », a-t-il expliqué après le match. Même sur le penalty qui a porté le score à 2-3 juste avant la pause, Neuer était dans le bon coin.

Le PSG a simplement été trop efficace devant le but, a-t-il ajouté. « Nous avons peut-être aussi eu un peu de chance, que le ballon heurte le poteau ou que nous puissions le repousser. » Les Parisiens ont d’ailleurs frappé la barre transversale par l’intermédiaire du remplaçant Senny Mayulu, à la 87^e minute depuis un angle fermé. Officiellement, les tirs sur les montants ne sont pas considérés comme des tirs au but.