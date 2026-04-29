Le capitaine du club le plus titré d’Allemagne n’a pas seulement concédé cinq buts lors de la défaite 4-5 à Paris ; selon les statistiques officielles, il n’a repoussé aucun tir. Autrement dit : chaque tentative cadrée du PSG a fini au fond des filets.
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Du jamais vu en Ligue des champions ! Manuel Neuer établit un « record » peu glorieux lors de la défaite du FC Bayern face au PSG
Neuer est ainsi le premier gardien, depuis le début de la collecte systématique des données en 2010, à avoir encaissé au moins cinq buts lors d'un match à élimination directe sans effectuer la moindre parade. Ce phénomène s'est peut-être déjà produit auparavant, mais les données telles que les parades en Ligue des champions ne sont enregistrées de manière exhaustive que depuis seize saisons.
Selon ses propres déclarations, Neuer n’a toutefois eu aucune chance sur les cinq réalisations parisiennes, dont une sur penalty. « On a vu les buts. Il est difficile d’en arrêter un. À deux reprises, c’était très serré, j’aurais peut-être pu y arriver ou au moins le toucher (le ballon ; note de la rédaction) », a-t-il expliqué après le match. Même sur le penalty qui a porté le score à 2-3 juste avant la pause, Neuer était dans le bon coin.
Le PSG a simplement été trop efficace devant le but, a-t-il ajouté. « Nous avons peut-être aussi eu un peu de chance, que le ballon heurte le poteau ou que nous puissions le repousser. » Les Parisiens ont d’ailleurs frappé la barre transversale par l’intermédiaire du remplaçant Senny Mayulu, à la 87^e minute depuis un angle fermé. Officiellement, les tirs sur les montants ne sont pas considérés comme des tirs au but.
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Neuer : « Encaisser cinq buts perturbe évidemment la défense et le gardien. »
En réalité, Neuer n’était guère responsable de cette avalanche de buts encaissés ; c’est plutôt le PSG qui a déjoué la défense du Bayern en suivant généralement le même schéma. Après avoir récupéré le ballon, souvent dans leur propre moitié de terrain, le trio offensif ultra-rapide composé de Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé et Désiré Doué était lancé en profondeur par des passes en profondeur pour conclure le plus rapidement possible.
« Encaisser cinq buts perturbe évidemment la défense et le gardien, mais il faut regarder la réalité en face et se projeter vers l’avenir », a souligné Neuer, confiant pour le match retour programmé dans une semaine à l’Allianz Arena : « Si on est en forme, on peut faire mal à leur défense et, derrière, on sera bien meilleurs que ce soir. »