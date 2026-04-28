C’est la première fois dans l’histoire de la Ligue des champions, dont le nom est utilisé depuis la saison 1992-1993, qu’une demi-finale voit cinq buts être marqués au cours des 45 premières minutes. Mardi soir, le PSG et le Bayern ont inscrit un autre record : dès le but de Dayot Upamecano, qui a porté le score à 3-5 pour Munich à la 65^e minute, la rencontre est devenue la demi-finale la plus prolifique de l’histoire de la C1.
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Du jamais vu en Ligue des champions ! Le PSG et le FC Bayern Munich entrent dans l’histoire lors d’un spectacle époustouflant
Harry Kane a ouvert le score au Parc des Princes à la 17^e minute, transformant un penalty. Auparavant, Luis Diaz, du Bayern, avait été victime d’une faute dans la surface du PSG, provoquée par le défenseur central Willian Pacho.
Le PSG a rapidement réagi et égalisé quelques minutes plus tard par Khvicha Kvaratskhelia, dont la frappe enroulée a battu Manuel Neuer. Portés par cet élan, les Parisiens ont pris l’avantage peu après la demi-heure de jeu grâce à Joao Neves, auteur d’une tête décisive sur corner.
La rencontre, désormais totalement folle, offrait un festival de rebondissements. Juste avant la mi-temps, Michael Olise redonnait l’espoir aux siens en égalisant d’une frappe à 2-2 (41^e).
- AFP
Le PSG et le FC Bayern ont offert un spectacle exceptionnel.
Alors que la rencontre se dirigeait vers un score de parité à la mi-temps, le PSG a obtenu un penalty pour une main contestable, après intervention du VAR. Juste avant la pause, Ousmane Dembélé a transformé la sentence pour donner l’avantage 3-2 aux Parisiens.
Après la pause, la rencontre reste intense et Kvaratskhelia porte le score à 4-2 pour le PSG (56^e). Peu après, Dembélé a doublé la mise en surprenant Neuer d’une frappe dans le petit filet. Le Bayern n’a pas abdiqué : à la 65^e, Upamecano a réduit le score (3-5), avant que Díaz ne ramène les siens à un but (4-5, 69^e).
La qualification se jouera toutefois la semaine prochaine, lors du match retour à Munich. Le vainqueur de cette double confrontation affrontera Arsenal ou l’Atlético de Madrid en finale de la Ligue des champions, fin mai à Budapest.
Les prochaines rencontres du FC Bayern Munich
Date
Match
Compétition
Samedi 2 mai
FC Bayern Munich – 1. FC Heidenheim
Bundesliga
Mercredi 6 mai
FC Bayern – Paris Saint-Germain
Ligue des champions
Samedi 9 mai
VfL Wolfsburg – Bayern Munich
Bundesliga
Samedi 16 mai
FC Bayern Munich – 1. FC Cologne
Bundesliga