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Paris Saint-Germain v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final First LegGetty Images Sport
Oliver Maywurm

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Du jamais vu en Ligue des champions ! Le PSG et le FC Bayern Munich entrent dans l’histoire lors d’un spectacle époustouflant

Ligue des Champions
Paris Saint-Germain vs Bayern Munich
Paris Saint-Germain
Bayern Munich

Le Paris Saint-Germain et le FC Bayern Munich ont inscrit leur nom en lettres d’or dans l’histoire de la Ligue des champions lors de ce match aller de demi-finale spectaculaire.

C’est la première fois dans l’histoire de la Ligue des champions, dont le nom est utilisé depuis la saison 1992-1993, qu’une demi-finale voit cinq buts être marqués au cours des 45 premières minutes. Mardi soir, le PSG et le Bayern ont inscrit un autre record : dès le but de Dayot Upamecano, qui a porté le score à 3-5 pour Munich à la 65^e minute, la rencontre est devenue la demi-finale la plus prolifique de l’histoire de la C1.

  • Harry Kane a ouvert le score au Parc des Princes à la 17^e minute, transformant un penalty. Auparavant, Luis Diaz, du Bayern, avait été victime d’une faute dans la surface du PSG, provoquée par le défenseur central Willian Pacho.

    Le PSG a rapidement réagi et égalisé quelques minutes plus tard par Khvicha Kvaratskhelia, dont la frappe enroulée a battu Manuel Neuer. Portés par cet élan, les Parisiens ont pris l’avantage peu après la demi-heure de jeu grâce à Joao Neves, auteur d’une tête décisive sur corner.

    La rencontre, désormais totalement folle, offrait un festival de rebondissements. Juste avant la mi-temps, Michael Olise redonnait l’espoir aux siens en égalisant d’une frappe à 2-2 (41^e).

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    Le PSG et le FC Bayern ont offert un spectacle exceptionnel.

    Alors que la rencontre se dirigeait vers un score de parité à la mi-temps, le PSG a obtenu un penalty pour une main contestable, après intervention du VAR. Juste avant la pause, Ousmane Dembélé a transformé la sentence pour donner l’avantage 3-2 aux Parisiens.

    Après la pause, la rencontre reste intense et Kvaratskhelia porte le score à 4-2 pour le PSG (56^e). Peu après, Dembélé a doublé la mise en surprenant Neuer d’une frappe dans le petit filet. Le Bayern n’a pas abdiqué : à la 65^e, Upamecano a réduit le score (3-5), avant que Díaz ne ramène les siens à un but (4-5, 69^e).

    La qualification se jouera toutefois la semaine prochaine, lors du match retour à Munich. Le vainqueur de cette double confrontation affrontera Arsenal ou l’Atlético de Madrid en finale de la Ligue des champions, fin mai à Budapest.

  • Les prochaines rencontres du FC Bayern Munich


    Date

    Match

    Compétition

    Samedi 2 mai

    FC Bayern Munich – 1. FC Heidenheim

    Bundesliga

    Mercredi 6 mai

    FC Bayern – Paris Saint-Germain

    Ligue des champions

    Samedi 9 mai

    VfL Wolfsburg – Bayern Munich

    Bundesliga

    Samedi 16 mai

    FC Bayern Munich – 1. FC Cologne

    Bundesliga


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