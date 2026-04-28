Du jamais vu en Ligue des champions ! Le PSG et le FC Bayern Munich entrent dans l’histoire lors d’un spectacle époustouflant

Harry Kane a ouvert le score au Parc des Princes à la 17^e minute, transformant un penalty. Auparavant, Luis Diaz, du Bayern, avait été victime d’une faute dans la surface du PSG, provoquée par le défenseur central Willian Pacho.

Le PSG a rapidement réagi et égalisé quelques minutes plus tard par Khvicha Kvaratskhelia, dont la frappe enroulée a battu Manuel Neuer. Portés par cet élan, les Parisiens ont pris l’avantage peu après la demi-heure de jeu grâce à Joao Neves, auteur d’une tête décisive sur corner.

La rencontre, désormais totalement folle, offrait un festival de rebondissements. Juste avant la mi-temps, Michael Olise redonnait l’espoir aux siens en égalisant d’une frappe à 2-2 (41^e).