Le Paris Saint-Germain a signé une victoire historique face à Villarreal sur le score de 6-0 lors de la quatrième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions, réalisant ainsi sa plus large victoire à l'extérieur de son histoire dans les compétitions européennes.
Le club français a ouvert le score par l'intermédiaire de João Neves à la 9e minute, puis le Paris a profité d'une erreur du gardien Péter Gulácsi à la 12e minute, Désiré Doué inscrivant le deuxième but, avant que Senny Mayulu n'ajoute le troisième à la 13e minute, suivi par Fabián Ruiz à la 17e minute.
En seconde période, Ruiz est revenu pour ajouter le cinquième but à la 50e minute. Quelques minutes après son entrée en jeu, le jeune joueur David Boly est parvenu à inscrire le sixième but à la 78e minute, offrant à l'équipe de l'entraîneur Enrique une victoire écrasante ainsi qu'une poignée de records, dont certains inédits.