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Du jamais vu depuis l'humiliation du Barça 8-2 : le PSG ravive le cauchemar de l'Espagne en Ligue des champions

Villarreal vs Paris Saint-Germain
Villarreal
Paris Saint-Germain
Ligue des Champions
Luis Enrique
F. Ruiz
FC Barcelone
Espagne
France

8 minutes qui bouleversent les annales de la Ligue des champions

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Le Paris Saint-Germain a signé une victoire historique face à Villarreal sur le score de 6-0 lors de la quatrième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions, réalisant ainsi sa plus large victoire à l'extérieur de son histoire dans les compétitions européennes. 

Le club français a ouvert le score par l'intermédiaire de João Neves à la 9e minute, puis le Paris a profité d'une erreur du gardien Péter Gulácsi à la 12e minute, Désiré Doué inscrivant le deuxième but, avant que Senny Mayulu n'ajoute le troisième à la 13e minute, suivi par Fabián Ruiz à la 17e minute.

En seconde période, Ruiz est revenu pour ajouter le cinquième but à la 50e minute. Quelques minutes après son entrée en jeu, le jeune joueur David Boly est parvenu à inscrire le sixième but à la 78e minute, offrant à l'équipe de l'entraîneur Enrique une victoire écrasante ainsi qu'une poignée de records, dont certains inédits.

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  • Record de rapidité de but

    Selon les chiffres de Stats Fout, Paris a inscrit quatre buts en seulement 8 minutes, par l'intermédiaire de Neves à la 9e minute, Doué à la 12e minute, Mayulu à la 13e minute et Fabian Ruiz à la 17e minute, devenant ainsi la première équipe de l'histoire de la Ligue des champions à marquer 4 buts dans un laps de temps plus court (16 minutes et 2 secondes précisément). 

    Paris a également inscrit trois buts dans les 13 premières minutes, ce qui constitue le troisième but le plus rapide d'une équipe visiteuse dans l'histoire de la compétition, dépassant le précédent record détenu par le Borussia Dortmund, qui avait marqué son troisième but à la 17e minute face au Legia en 2016. 

    À lire aussi : Vidéo : un quadruplé en un temps record, Paris pulvérise le record historique du Real Madrid

  • Des statistiques historiques pour le PSG : une série sans défaite et 20 buts

    Le Paris Saint-Germain est devenu le premier club français à s'imposer à l'extérieur avec un écart de 6 buts en Ligue des champions depuis la victoire de l'Olympique Lyonnais face au Dinamo Zagreb 7-1 le 7 décembre 2011, selon les statistiques de Stats du Foot. 

    Paris est également devenu le deuxième club de l'histoire à s'imposer avec un écart de 6 buts face à une équipe espagnole en Ligue des champions, après le Bayern Munich qui avait battu Barcelone 8-2 le 14 août 2020.

    Paris a réalisé un autre exploit en devenant le premier club de l'histoire de la Ligue des champions à inscrire 6 buts à l'extérieur face à une équipe espagnole, dépassant Monaco qui avait marqué 5 buts face à La Corogne le 8 décembre 2004. 

    Paris n'a perdu aucun match lors de ses 14 dernières rencontres en Ligue des champions (10 victoires et 4 nuls), égalant la meilleure série sans défaite de l'histoire de la compétition, réalisée par Lyon entre décembre 2004 et mars 2006. 

    Paris a par ailleurs atteint les 20 buts après 4 journées en Ligue des champions cette saison, signant un record à ce stade, dépassant les 17 buts inscrits lors de la (phase de groupes) de la saison 2017-2018.

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