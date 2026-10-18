« Du jamais-vu depuis 2011 ! » : Florian Wirtz entre dans l’histoire de la Premier League lors de la remontée de Liverpool

Florian Wirtz a livré une véritable démonstration de meneur de jeu pour permettre à Liverpool de renverser Brentford (2-1) au Gtech Community Stadium. Le milieu allemand a délivré la passe décisive sur l’égalisation de Victor Munoz en seconde période, avant qu’Alexander Isak ne scelle la victoire.

Wirtz a été désigné homme du match après avoir mis à mal le bloc bas de Brentford tout au long de la seconde période.

Sa créativité a aidé Liverpool à surmonter son retard à la pause dans l’ouest de Londres.