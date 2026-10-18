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« Du jamais-vu depuis 2011 ! » : Florian Wirtz entre dans l’histoire de la Premier League lors de la remontée de Liverpool
La prestation magistrale de Wirtz inspire le redressement de Liverpool
Florian Wirtz a livré une véritable démonstration de meneur de jeu pour permettre à Liverpool de renverser Brentford (2-1) au Gtech Community Stadium. Le milieu allemand a délivré la passe décisive sur l’égalisation de Victor Munoz en seconde période, avant qu’Alexander Isak ne scelle la victoire.
Wirtz a été désigné homme du match après avoir mis à mal le bloc bas de Brentford tout au long de la seconde période.
Sa créativité a aidé Liverpool à surmonter son retard à la pause dans l’ouest de Londres.
- Getty Images Sport
Un meneur de jeu allemand établit un record inédit depuis 15 ans en Premier League
Selon les données d’Opta, Wirtz a créé neuf occasions pour ses coéquipiers dans le jeu lors du match de samedi. Aucun joueur n’en avait créé autant dans un match de Premier League depuis Sadio Mane, en janvier 2021.
Il s’agit également du plus grand nombre d’occasions créées dans le jeu à l’extérieur dans l’élite depuis plus de 15 ans, et les 10 occasions créées par Samir Nasri en août 2011.
L’entraîneur Andoni Iraola a salué la capacité unique de Wirtz à trouver des espaces face à des défenses repliées très bas.
Van Dijk dispute son 200e match en tant que capitaine de Liverpool
Cette rencontre a également marqué une étape historique pour le défenseur Virgil van Dijk, qui portait le brassard de capitaine de Liverpool pour la 200e fois. Le défenseur central néerlandais est devenu le huitième joueur de l’histoire du club à atteindre ce cap.
Van Dijk rejoint une liste prestigieuse qui comprend Steven Gerrard (470), Ron Yeats (417), Emlyn Hughes (335) et Jordan Henderson (268).
Sur ses 200 matches en tant que capitaine, 150 ont eu lieu en Premier League, depuis qu’il a mené l’équipe sur le terrain avec le brassard pour la première fois en octobre 2018.
- Focus Images
Les cadres guident Liverpool à l’approche d’un automne chargé
Les performances historiques de Wirtz et Van Dijk ont couronné un après-midi réussi dans l’ouest de Londres pour l’équipe d’Andoni Iraola.
Porté par ses cadres offensifs et défensifs au meilleur de leur forme, Liverpool conserve son élan sur la scène nationale comme en Europe.
Liverpool se prépare désormais à une semaine chargée, avec la réception de Villarreal à Anfield en Ligue des champions de l’UEFA.
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