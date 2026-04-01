Du jamais vu dans le football allemand ! Un club de tradition prend une décision surprenante contre le RB Leipzig

Interrogé par l'Agencede presse allemande (dpa), Leipzig n'a pas souhaité s'exprimer sur cette décision, qui semble unique dans le football allemand. La rancœur du club de ligue régionale envers le club financé par le fabricant de boissons Red Bull n'est en aucun cas nouvelle. Dans le milieu des supporters, le RBL est d'ailleurs détesté dans tout le pays en raison de sa commercialisation, qui prend le pas sur les traditions.

Pourtant, il y avait bien eu des liens entre le HFC et le RB Leipzig. Pas plus tard qu'en hiver, Halle avait demandé s'il était possible d'utiliser les terrains chauffés de Leipzig pour s'entraîner en raison de ses propres conditions défavorables dues aux températures froides – et avait obtenu une réponse positive. De plus, certains joueurs ont changé de club, notamment sous forme de prêt.

Le rival local, le BSG Chemie Leipzig, ne suit toutefois pas le mouvement. Le club a indiqué à l'agence dpa qu'aucune initiative en vue d'une éventuelle décision n'était prévue. Tout comme le Rot-Weiß Erfurt et le Lok Leipzig, le club de ligue régionale a lui aussi profité des conditions d'entraînement bien meilleures offertes par le RB après l'arrivée de l'hiver.