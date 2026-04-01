Goal.com
En direct
RB LeipzigGetty
Tim Ursinus

Traduit par

Du jamais vu dans le football allemand ! Un club de tradition prend une décision surprenante contre le RB Leipzig

Bundesliga
RB Leipzig
Hallescher FC
Regionalliga

Le Hallesche FC fait sensation avec une initiative sans précédent dans l'histoire du football allemand contre le RB Leipzig.

Ce club traditionnel de la Ligue régionale de Saxe-Anhalt s'est imposé, par décision de ses membres, une séparation totale avec le club de Bundesliga.

  • La rupture délibérée des liens avec le RB Leipzig a été décidée dimanche lors de l'assemblée générale correspondante « sous un tonnerre d'applaudissements », comme l'indique le procès-verbal. Cela inclut également la suppression des coopérations sportives telles que les matchs amicaux, les tournois sur invitation ou les séances d'entraînement communes. 

    Cette mesure vise à préserver l'identité propre du Halleschen FC. On ne sait pas encore concrètement si cette démarcation s'étendra au-delà des matchs officiels. 

    • Publicité
  • Arminia Bielefeld v Hallescher FC - 3. LigaGetty Images Sport

    Halle a encore utilisé récemment les terrains d'entraînement de Leipzig

    Interrogé par l'Agencede presse allemande (dpa), Leipzig n'a pas souhaité s'exprimer sur cette décision, qui semble unique dans le football allemand. La rancœur du club de ligue régionale envers le club financé par le fabricant de boissons Red Bull n'est en aucun cas nouvelle. Dans le milieu des supporters, le RBL est d'ailleurs détesté dans tout le pays en raison de sa commercialisation, qui prend le pas sur les traditions. 

    Pourtant, il y avait bien eu des liens entre le HFC et le RB Leipzig. Pas plus tard qu'en hiver, Halle avait demandé s'il était possible d'utiliser les terrains chauffés de Leipzig pour s'entraîner en raison de ses propres conditions défavorables dues aux températures froides – et avait obtenu une réponse positive. De plus, certains joueurs ont changé de club, notamment sous forme de prêt.

    Le rival local, le BSG Chemie Leipzig, ne suit toutefois pas le mouvement. Le club a indiqué à l'agence dpa qu'aucune initiative en vue d'une éventuelle décision n'était prévue. Tout comme le Rot-Weiß Erfurt et le Lok Leipzig, le club de ligue régionale a lui aussi profité des conditions d'entraînement bien meilleures offertes par le RB après l'arrivée de l'hiver.

Regionalliga
Hallescher FC crest
Hallescher FC
HAL
VSG Altglienicke crest
VSG Altglienicke
ATG
Bundesliga
RB Leipzig crest
RB Leipzig
RBL
M'Gladbach crest
M'Gladbach
BMG