Du jamais vu dans l’histoire du football mondial : en Angleterre, l’impensable est en train de se produire

À cinq journées de la fin, Tottenham pointe à deux points de la 17e place, synonyme de maintien, occupée par West Ham United. Un écart minime, mais crucial pour des Spurs en plein doute. Leur dernière victoire en Premier League remonte au 28 décembre dernier, face à Crystal Palace. Depuis, les Londoniens restent englués dans une série de quinze matchs sans succès et ont déjà changé deux fois d’entraîneur.

Le Danois Thomas Frank a été limogé en février, son successeur, le Croate Igor Tudor, n’a tenu que 44 jours, et il a récemment été remplacé par l’Italien Roberto De Zerbi. Lors de son deuxième match sur le banc, face à Brighton & Hove Albion samedi, la fin de cette série noire semblait enfin en vue. Mais le défenseur autrichien Kevin Danso a commis une erreur décisive dans le temps additionnel, offrant l’égalisation 2-2. Danso a ensuite été victime d’une vague massive d’insultes racistes sur les réseaux sociaux, que le club a condamnées dans un communiqué.

En cas de nouveau faux pas samedi prochain face aux Wolverhampton Wanderers, qui vaudrait aux Londoniens un 16e match sans victoire, le club égalerait une série noire vieille de 91 ans : en 1935, les Spurs étaient restés aussi longtemps sans succès. Actuellement derniers du classement, les Wolves sont déjà condamnés à la relégation et représentent, sur le papier, l’adversaire le plus abordable du reste du programme. Viendront ensuite des rendez-vous bien plus périlleux : le FC Chelsea, Aston Villa, Leeds United, puis, lors de la dernière journée, le FC Everton.

« Cette équipe est capable de remporter cinq matchs d’affilée », assure l’entraîneur De Zerbi, qui tente d’imprimer un optimisme à tout prix et exige que ses joueurs conservent le sourire. « Vous devez venir à l’entraînement avec le sourire, sinon vous pouvez rentrer chez vous tout de suite », assène De Zerbi. « Je n’ai pas de temps à consacrer aux personnes négatives, aux joueurs tristes ou aux entraîneurs adjoints. Je n’aime pas les gens qui se plaignent et qui ont une pensée négative. »