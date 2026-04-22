À titre d’avertissement, ce texte regorge de chiffres, mais ils sont indispensables pour mesurer l’ampleur des investissements réalisés par Tottenham Hotspur. En trois ans, le club a investi 726 millions d’euros en recrutements, un montant surpassé seulement par Chelsea et Manchester City en Angleterre. Après déduction des recettes de transferts, le solde net atteint –466 millions, deuxième plus fort déficit derrière Arsenal. L’été dernier, Tottenham a ainsi engagé 266 millions.
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Du jamais vu dans l’histoire du football mondial : en Angleterre, l’impensable est en train de se produire
Ces dépenses colossales font de l’effectif des Spurs l’un des plus onéreux de la planète. D’après la plateforme spécialisée Transfermarkt, la valeur marchande globale de l’équipe atteint actuellement 803 millions d’euros. Seuls huit clubs, dans le monde, affichent unecotesupérieure. En Allemagne, seul le FC Bayern, estimé à 969 millions, devance Tottenham.
Pourtant, les Spurs sont actuellement menacés de relégation en Premier League. Selon Transfermarkt, le club le plus valorisé de l’histoire à avoir été relégué est Leicester City, lors de la saison 2022/23 : l’effectif des Foxes était alors évalué à 444 millions d’euros, soit un peu plus de la moitié de la valeur actuelle de Tottenham. Rappelons que Leicester avait connu un parcours exceptionnel, passant du titre de champion en 2016 à la troisième division.
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Tottenham Hotspur risque d’égaler un record négatif vieux de 91 ans.
À cinq journées de la fin, Tottenham pointe à deux points de la 17e place, synonyme de maintien, occupée par West Ham United. Un écart minime, mais crucial pour des Spurs en plein doute. Leur dernière victoire en Premier League remonte au 28 décembre dernier, face à Crystal Palace. Depuis, les Londoniens restent englués dans une série de quinze matchs sans succès et ont déjà changé deux fois d’entraîneur.
Le Danois Thomas Frank a été limogé en février, son successeur, le Croate Igor Tudor, n’a tenu que 44 jours, et il a récemment été remplacé par l’Italien Roberto De Zerbi. Lors de son deuxième match sur le banc, face à Brighton & Hove Albion samedi, la fin de cette série noire semblait enfin en vue. Mais le défenseur autrichien Kevin Danso a commis une erreur décisive dans le temps additionnel, offrant l’égalisation 2-2. Danso a ensuite été victime d’une vague massive d’insultes racistes sur les réseaux sociaux, que le club a condamnées dans un communiqué.
En cas de nouveau faux pas samedi prochain face aux Wolverhampton Wanderers, qui vaudrait aux Londoniens un 16e match sans victoire, le club égalerait une série noire vieille de 91 ans : en 1935, les Spurs étaient restés aussi longtemps sans succès. Actuellement derniers du classement, les Wolves sont déjà condamnés à la relégation et représentent, sur le papier, l’adversaire le plus abordable du reste du programme. Viendront ensuite des rendez-vous bien plus périlleux : le FC Chelsea, Aston Villa, Leeds United, puis, lors de la dernière journée, le FC Everton.
« Cette équipe est capable de remporter cinq matchs d’affilée », assure l’entraîneur De Zerbi, qui tente d’imprimer un optimisme à tout prix et exige que ses joueurs conservent le sourire. « Vous devez venir à l’entraînement avec le sourire, sinon vous pouvez rentrer chez vous tout de suite », assène De Zerbi. « Je n’ai pas de temps à consacrer aux personnes négatives, aux joueurs tristes ou aux entraîneurs adjoints. Je n’aime pas les gens qui se plaignent et qui ont une pensée négative. »
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Tottenham : un bon début de saison et des succès en Ligue des champions
Tottenham ne compte pas parmi les clubs les plus titrés d'Angleterre, mais il appartient depuis toujours à l'élite nationale. Les Spurs ont été sacrés champions en 1951 et 1961 ; en tant que l'un des six membres fondateurs de la Premier League créée en 1992, ils n'ont jamais été relégués ; au cours des 13 dernières années, ils ont terminé dix fois dans le top 6 ; en 2017, ils ont terminé deuxièmes, en 2019, ils ont atteint la finale de la Ligue des champions, avant de remporter l’Europa League en mai dernier, soit leur quatrième couronne continentale et leur premier succès depuis 2008.
Malgré ces succès, l’entraîneur Ange Postecoglou a été limogé en raison des résultats décevants en Premier League. Si le club n’a jamais été réellement menacé par la relégation, il a tout de même terminé à la 17e place, la Coupe d’Europe étant alors sa seule priorité. Après un mercato estival ambitieux, les Spurs ont bien entamé l’exercice suivant sous les ordres de Frank et pointaient à la 3e place du classement à la mi-octobre.
En septembre, le départ surprise de Daniel Levy, président de longue date et peu apprécié, a déclenché un nouvel élan d’euphorie. Il a été remplacé par Peter Charrington et Vinai Venkatesham, deux noms peu connus sur la scène internationale. Si les Spurs ont ensuite dégringolé en Premier League durant l’automne, leurs performances en Ligue des champions sont restées solides. En janvier, les Spurs ont facilement dominé le Borussia Dortmund puis l’Eintracht Francfort pour conclure la phase de groupes à la quatrième place.
Ils ont toutefois été éliminés en huitièmes de finale par l’Atlético Madrid. Ce duel restera dans les mémoires pour la gestion surprenante d’Antonin Kinsky par Tudor : à l’aller, le technicien avait aligné son gardien remplaçant d’entrée, avant de le remplacer dès la 17^e minute – score 0-3 – après plusieurs erreurs flagrantes.
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Tottenham est frappé par une série de blessures tout à fait exceptionnelle.
D’un côté, un excellent départ en championnat et des performances remarquables en phase de groupes de la Ligue des champions. De l’autre, un plongeon historique en Premier League depuis le début de l’année. Ces deux réalités coexistent de manière irrationnelle. Plusieurs problèmes fondamentaux sont néanmoins identifiables.
Multiples changements d’entraîneurs ces dernières années, effectif coûteux et bricolé par des stratèges aux visions divergentes, absence de structure claire : le club souffre d’un manque de stabilité organisationnelle. Heung-Min Son, pilier et capitaine, a quitté le club l’été dernier, laissant un vide de leadership. Depuis, l’équipe manque de joueurs capables d’imposer stabilité et résilience. Preuve en est : les Spurs n’ont jamais remporté les 32 derniers matchs de championnat où ils ont été menés au score.
À cela s’ajoute une série de blessures handicapantes : Daniel Kulusevski et James Maddison, deux des meilleurs joueurs, n’ont toujours pas disputé le moindre match cette saison. Lucas Bergvall et Dominic Solanke ont déjà manqué plusieurs mois de compétition. Mohammed Kudus est absent depuis début janvier, tandis que la saison est probablement terminée pour le capitaine Cristian Romero.
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En fin de prêt, Joao Palhinha devrait revenir au FC Bayern.
Plusieurs nouvelles recrues n’ont pas répondu aux attentes élevées, notamment les deux anciens joueurs du Bayern, Joao Palhinha et Mathys Tel. Bien qu’il ait brillé dès ses débuts avec une reprise acrobatique, Palhinha, prêté par le club allemand, ne verra pas son option d’achat de 30 millions d’euros levée par Tottenham et devra donc revenir au FC Bayern cet été. Sur le plan financier, le club le plus titré d’Allemagne partage donc les déconvenues des Spurs ; sur le plan personnel, la relégation du club de longue date de Harry Kane devrait également beaucoup affecter l’attaquant.
Xavi Simons est également resté en deçà de son potentiel, même s’il a participé aux deux buts lors du match nul 2-2 contre Brighton ce week-end. Le directeur sportif Max Eberl, le directeur technique Christoph Freund et l’entraîneur Vincent Kompany avaient fait de sa venue au Bayern Munich leur priorité estivale. Mais le président Uli Hoeneß refusa de débloquer les fonds, se contentant de distribuer des tartes aux pommes en guise de consolation. Tottenham profita alors de l’occasion et fit de Simons le transfert le plus cher de son histoire, pour 65 millions d’euros. Un investissement parmi tant d’autres ces dernières années, qui n’a pas porté ses fruits.
Le classement de la Premier League
Pos. Équipe Match Buts Diff. Points 1 Arsenal FC 33 63:26 37 70 2 Manchester City 32 65:29 36 67 3 Manchester United 33 58:45 13 58 4 Aston Villa FC 33 47:41 6 58 5 Liverpool FC 33 54:43 11 55 6 Chelsea FC 33 53:42 11 48 7 Brentford FC 33 48:44 4 48 8 AFC Bournemouth 33 50:50 0 48 9 Brighton & Hove Albion 33 45:39 6 47 10 Everton FC 33 40:39 1 47 11 Sunderland AFC 33 36:40 différence de buts : -4 46 12 Fulham FC 33 43:46 -3 45 13 Crystal Palace 32 35:36 différence de buts : -1 43 14 Newcastle United 33 46:49 différence de buts : -3 42 15 Leeds United 33 42:49 différence de buts : -7 39 16 Nottingham Forest 33 36:45 différence de buts : -9 36 17 West Ham United 33 40:57 -17 33 18 Tottenham Hotspur 33 42:53 différence de buts : -11 31 19 Burnley FC 33 34:67 -33 20 20 Wolverhampton Wanderers 33 24 tirs, 61 % de possession différence de buts : -37 17