À cinq journées de la fin, Tottenham pointe à deux points de la 17e place, synonyme de maintien, occupée par West Ham United. Un écart minime, mais crucial pour des Spurs en pleine crise. Leur dernière victoire en Premier League remonte au 28 décembre dernier, face à Crystal Palace. Depuis, le club londonien reste englué dans une série de quinze matchs sans succès et a déjà changé deux fois d’entraîneur.

Le Danois Thomas Frank a été limogé en février, son successeur, le Croate Igor Tudor, n’a tenu que 44 jours, et il a récemment été remplacé par l’Italien Roberto De Zerbi. Lors de son deuxième match sur le banc, face à Brighton & Hove Albion samedi, la fin de cette série noire semblait enfin en vue. Mais le défenseur autrichien Kevin Danso a commis une erreur décisive dans le temps additionnel, offrant l’égalisation 2-2. Danso a ensuite été victime d’une vague massive d’insultes racistes sur les réseaux sociaux, que le club a condamnées dans un communiqué.

En cas de nouveau faux pas samedi prochain face aux Wolverhampton Wanderers, qui vaudrait aux Londoniens un 16^e match sans victoire, le club égalerait un record négatif vieux de 91 ans. Il faut remonter à 1935 pour retrouver une aussi longue période d’infructuosité. Actuellement derniers du classement, les Wolves sont déjà relégués et représentent, sur le papier, l’adversaire le plus facile du reste du programme. Viendront ensuite les confrontations face aux équipes de tête, Chelsea et Aston Villa, puis contre Leeds United et, lors de la dernière journée, face à Everton.

« Cette équipe est capable de remporter cinq matchs d’affilée », assure l’entraîneur De Zerbi, qui tente de maintenir un moral élevé et exige de ses joueurs qu’ils abordent chaque séance avec optimisme. « Vous devez venir à l’entraînement avec le sourire, sinon vous pouvez rentrer chez vous tout de suite », assène De Zerbi. « Je n’ai pas de temps à consacrer aux personnes négatives, aux joueurs tristes ou aux entraîneurs adjoints. Je n’aime pas les gens qui se plaignent et qui ont une pensée négative. »