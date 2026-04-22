À titre d’avertissement, ce texte regorge de chiffres, mais ils sont indispensables pour mesurer l’ampleur des investissements réalisés par Tottenham Hotspur. En trois ans, le club a investi 726 millions d’euros en recrutements, un montant surpassé seulement par Chelsea et Manchester City en Angleterre. Après déduction des recettes de transferts, le solde net atteint −466 millions, deuxième plus fort déficit derrière Arsenal. L’été dernier, Tottenham a encore injecté 266 millions dans son effectif.
Traduit par
Du jamais vu dans l’histoire du football mondial ! En Angleterre, l’impensable est bel et bien en train de se produire
Ces dépenses colossales font de l’effectif des Spurs l’un des plus onéreux de la planète. D’après la plateforme spécialisée Transfermarkt, la valeur marchande globale de ses joueurs atteint actuellement 803 millions d’euros. Seuls huit clubs, dans le monde, affichent unecotesupérieure. En Allemagne, seul le Bayern Munich, évalué à 969 millions, devance Tottenham.
Malgré tout, les Spurs risquent bel et bien la relégation de Premier League. Selon Transfermarkt, le record de valeur pour un club relégué est détenu par Leicester City, évalué à 444 millions d’euros lors de la saison 2022/23 – soit un peu plus de la moitié de la valeur actuelle de Tottenham. Les Foxes, champions en 2016, ont ensuite chuté jusqu’en troisième division.
- AFP
Tottenham Hotspur risque d’égaler un record négatif vieux de 91 ans.
À cinq journées de la fin, Tottenham pointe à deux points de la 17e place, synonyme de maintien, occupée par West Ham United. Un écart minime, mais crucial pour des Spurs en pleine crise. Leur dernière victoire en Premier League remonte au 28 décembre dernier, face à Crystal Palace. Depuis, le club londonien reste englué dans une série de quinze matchs sans succès et a déjà changé deux fois d’entraîneur.
Le Danois Thomas Frank a été limogé en février, son successeur, le Croate Igor Tudor, n’a tenu que 44 jours, et il a récemment été remplacé par l’Italien Roberto De Zerbi. Lors de son deuxième match sur le banc, face à Brighton & Hove Albion samedi, la fin de cette série noire semblait enfin en vue. Mais le défenseur autrichien Kevin Danso a commis une erreur décisive dans le temps additionnel, offrant l’égalisation 2-2. Danso a ensuite été victime d’une vague massive d’insultes racistes sur les réseaux sociaux, que le club a condamnées dans un communiqué.
En cas de nouveau faux pas samedi prochain face aux Wolverhampton Wanderers, qui vaudrait aux Londoniens un 16^e match sans victoire, le club égalerait un record négatif vieux de 91 ans. Il faut remonter à 1935 pour retrouver une aussi longue période d’infructuosité. Actuellement derniers du classement, les Wolves sont déjà relégués et représentent, sur le papier, l’adversaire le plus facile du reste du programme. Viendront ensuite les confrontations face aux équipes de tête, Chelsea et Aston Villa, puis contre Leeds United et, lors de la dernière journée, face à Everton.
« Cette équipe est capable de remporter cinq matchs d’affilée », assure l’entraîneur De Zerbi, qui tente de maintenir un moral élevé et exige de ses joueurs qu’ils abordent chaque séance avec optimisme. « Vous devez venir à l’entraînement avec le sourire, sinon vous pouvez rentrer chez vous tout de suite », assène De Zerbi. « Je n’ai pas de temps à consacrer aux personnes négatives, aux joueurs tristes ou aux entraîneurs adjoints. Je n’aime pas les gens qui se plaignent et qui ont une pensée négative. »
- AFP
Tottenham : un bon début de saison et des succès en Ligue des champions
Tottenham ne compte pas parmi les clubs les plus titrés d'Angleterre, mais il appartient depuis toujours à l'élite nationale. Les Spurs ont été sacrés champions en 1951 et 1961 ; en tant que l'un des six membres fondateurs de la Premier League créée en 1992, ils n'ont jamais été relégués ; au cours des 13 dernières années, ils ont terminé dix fois dans le top 6 ; en 2017, ils ont terminé deuxièmes, en 2019 ils ont atteint la finale de la Ligue des champions, avant de remporter l’Europa League en mai dernier, soit leur quatrième couronne continentale et leur premier succès depuis 2008.
Malgré ces succès, l’entraîneur Ange Postecoglou a été limogé en raison des résultats décevants en Premier League. Le club n’a jamais été réellement menacé par la relégation, mais il a terminé à la 17e place, la Coupe d’Europe étant alors sa seule priorité. Après une nouvelle campagne de transferts ambitieuse l’été dernier, les Spurs ont bien commencé la saison sous la direction de Frank et pointaient à la 3e place du classement à la mi-octobre.
En septembre, le départ surprise de Daniel Levy, président de longue date et peu apprécié, a déclenché un nouvel élan d’optimisme. Il a été remplacé par Peter Charrington et Vinai Venkatesham, deux noms peu connus sur la scène internationale. Si les Spurs ont ensuite dégringolé en championnat durant l’automne, ils ont maintenu des performances correctes en Ligue des champions. En janvier, les Spurs ont facilement battu le Borussia Dortmund et l’Eintracht Francfort pour terminer à la quatrième place du groupe.
Ils ont toutefois été éliminés en huitièmes de finale par l’Atlético Madrid. Ce duel restera dans les mémoires pour la gestion surprenante d’Antonin Kinsky par Tudor : à l’aller, le technicien avait aligné son gardien remplaçant d’entrée, avant de le remplacer dès la 17^e minute – score 0-3 – après plusieurs erreurs flagrantes.
- Getty Images Sport
Tottenham est frappé par une série de blessures tout à fait exceptionnelle.
D’un côté, un excellent départ en championnat et des performances remarquables en phase de groupes de la Ligue des champions. De l’autre, une chute historique en Premier League depuis le début de l’année. Ces deux réalités coexistent de manière irrationnelle. Plusieurs problèmes fondamentaux peuvent toutefois être pointés.
En raison des nombreux changements d’entraîneurs ces dernières années, le club dispose d’un effectif coûteux, mais aussi d’un groupe bricolé par des stratèges aux visions très divergentes, sans structure ni hiérarchie claires. Heung-Min Son, pilier et capitaine, a quitté le club l’été dernier, laissant un vide de leadership que personne n’a encore comblé. Privés de véritables leaders, les Spurs n’ont jamais réussi à revenir au score lors de leurs 32 dernières sorties en championnat lorsqu’ils ont été menés au score.
La malchance s’en mêle : Daniel Kulusevski et James Maddison, deux des meilleurs éléments, n’ont toujours pas joué cette saison en raison de blessures. Lucas Bergvall et Dominic Solanke ont déjà manqué plusieurs mois, Mohammed Kudus est à l’arrêt depuis début janvier, et la saison de Cristian Romero, le capitaine, est sans doute terminée.
- Getty Images Sport
Le milieu défensif Joao Palhinha, actuellement en prêt, devrait faire son retour au FC Bayern.
Plusieurs nouvelles recrues n’ont pas répondu aux attentes élevées, notamment les deux anciens joueurs du Bayern, Joao Palhinha et Mathys Tel. Bien qu’il ait débuté de manière prometteuse avec un but inscrit d’une reprise acrobatique, Palhinha, prêté par le club allemand, ne verra pas son option d’achat de 30 millions d’euros levée par Tottenham et devra donc revenir au FC Bayern cet été. Sur le plan financier, le club le plus titré d’Allemagne partage donc les déconvenues des Spurs ; sur le plan personnel, la relégation de son ancien club devrait également beaucoup affecter Harry Kane.
Xavi Simons est également resté en deçà de son potentiel, même s’il a participé aux deux buts lors du match nul 2-2 contre Brighton ce week-end. Le directeur sportif Max Eberl, le directeur technique Christoph Freund et l’entraîneur Vincent Kompany avaient fait de sa venue au Bayern Munich leur priorité estivale. Mais le président du club, Uli Hoeneß, refusa de débloquer les fonds nécessaires, se contentant de distribuer des tartes aux pommes en guise de lot de consolation. Tottenham profita alors de l’occasion et fit de Simons le transfert le plus cher de son histoire, pour 65 millions d’euros. Un investissement parmi tant d’autres ces dernières années, qui n’a pas porté ses fruits.
Le classement de la Premier League
Pos. Équipe Match Buts Diff. Points 1 Arsenal FC 33 63:26 37 70 2 Manchester City 32 65:29 36 67 3 Manchester United 33 58:45 13 58 4 Aston Villa FC 33 47:41 6 58 5 Liverpool FC 33 54:43 11 55 6 Chelsea FC 33 53:42 11 48 7 Brentford FC 33 48:44 4 48 8 AFC Bournemouth 33 50:50 0 48 9 Brighton & Hove Albion 33 45:39 6 47 10 Everton FC 33 40:39 1 47 11 Sunderland AFC 33 36:40 différence de buts : -4 46 12 Fulham FC 33 43:46 -3 45 13 Crystal Palace 32 35:36 différence de buts : -1 43 14 Newcastle United 33 46:49 différence de buts : -3 42 15 Leeds United 33 42:49 différence de buts : -7 39 16 Nottingham Forest 33 36:45 différence de buts : -9 36 17 West Ham United 33 40:57 -17 33 18 Tottenham Hotspur 33 42:53 différence de buts : -11 31 19 Burnley FC 33 34:67 -33 20 20 Wolverhampton Wanderers 33 24 tirs, 61 % de possession différence de buts : -37 17