Le début de saison catastrophique de Tottenham en Premier League a atteint un nouveau point bas après un match nul sans but contre Everton au Tottenham Hotspur StadiumTottenham a établi un triste record sous Roberto De Zerbi après avoir échoué à marquer lors de ses quatre premiers matches de Premier League à la suite d'un nul 0-0 face à Everton. Bien au-delà de deux points perdus à domicile, ce match nul laisse De Zerbi confronté à une véritable crise offensive.

Les chiffres derrière la disette de buts de Spurs dressent un tableau accablant pour le public local. Ce résultat a marqué le tout premier 0-0 enregistré au Tottenham Hotspur Stadium en Premier League, mettant fin à une remarquable série de 140 matches sans nul vierge dans la nouvelle enceinte. Plus accablant encore, ce score signifie que Tottenham n'a pas marqué lors de ses quatre premières rencontres de championnat d'une saison pour la toute première fois de son histoire.



