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Du jamais-vu dans l'histoire du club ! Le Tottenham de Roberto De Zerbi touche le fond après un cauchemar de match nul face à Everton
Une soirée de records dont le nord de Londres se serait bien passé
Le début de saison catastrophique de Tottenham en Premier League a atteint un nouveau point bas après un match nul sans but contre Everton au Tottenham Hotspur StadiumTottenham a établi un triste record sous Roberto De Zerbi après avoir échoué à marquer lors de ses quatre premiers matches de Premier League à la suite d'un nul 0-0 face à Everton. Bien au-delà de deux points perdus à domicile, ce match nul laisse De Zerbi confronté à une véritable crise offensive.
Les chiffres derrière la disette de buts de Spurs dressent un tableau accablant pour le public local. Ce résultat a marqué le tout premier 0-0 enregistré au Tottenham Hotspur Stadium en Premier League, mettant fin à une remarquable série de 140 matches sans nul vierge dans la nouvelle enceinte. Plus accablant encore, ce score signifie que Tottenham n'a pas marqué lors de ses quatre premières rencontres de championnat d'une saison pour la toute première fois de son histoire.
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De Zerbi confronte Tel sur le terrain
L'incapacité de Tottenham à débloquer la situation a illustré une prestation sans mordant dans le dernier tiers, l'équipe ne cadrant que deux tirs sur l'ensemble des 90 minutes. La tension a éclaté au coup de sifflet final, De Zerbi étant clairement visible sur la pelouse en train d'échanger vivement avec le remplaçant Mathys Tel.
Tel, entré juste après l'heure de jeu pour apporter un peu d'étincelle, a eu beaucoup de mal à peser sur le cours du match. Le Français n'a réussi que 12 passes et n'a tenté qu'un seul tir, sans parvenir à apporter l'efficacité clinique dont De Zerbi a désespérément besoin.
Des excuses d’entraîneur et des préoccupations physiques
S’exprimant auprès de Sky Sports après le match, De Zerbi a tenté d’expliquer le manque de rythme, en pointant du doigt les arrivées tardives lors de la préparation estivale. « Ce n’est pas un moment difficile. La saison dernière, c’était un moment difficile. Maintenant, ce n’est pas normal, mais quand vous commencez tard, parce que nous avons commencé à travailler avec Marmoush, Savio, Solanke et Maddison il y a seulement deux jours », a expliqué l’Italien. Il a souligné que la baisse de régime après un début prometteur avait été un facteur majeur dans le résultat final.
« Je pense que nous avons vraiment très bien joué pendant les 30 premières minutes. Peut-être que notre énergie a baissé parce que notre condition physique n’est pas la meilleure. Nous devons tirer plus souvent au but. Nous sommes entrés 74 fois dans la surface d’Everton, mais nous n’avons pas créé assez d’occasions. Nous avons pris trop de mauvaises décisions, mais nous avons bien joué. Je ne suis ni positif ni négatif. Je suis réaliste. Si vous jouez comme nous l’avons fait pendant les 30 premières minutes, c’est parce que vous êtes capables de jouer au football. Nous devons prolonger cela sur 90 minutes et rester concentrés. »
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Surmonter l’obstacle psychologique
L'entraîneur de Tottenham a admis que l'incapacité à marquer tôt dans les matches commence à peser lourdement sur le mental de son groupe, notamment au milieu d'un début de saison catastrophique qui a vu Tottenham laisser des points contre Brentford (3-0), Newcastle (2-0), Nottingham Forest (0-0), et désormais Everton (0-0). « Je dois analyser les performances et le potentiel de mes joueurs. Quand nous n'avons pas marqué après 30 minutes, notre confiance en a trop souffert. Je l'ai aussi observé en seconde période et cela ne me plaît pas », a-t-il confié.
Malgré ce plus bas historique, De Zerbi reste convaincu que son plan tactique finira par porter ses fruits si ses joueurs parviennent à maintenir leur intensité. Il a conclu : « Les joueurs sont humains. Ils sont sensibles. Mon rôle est de les aider à rester concentrés sur notre progression. Si nous jouons 90 minutes comme nous l'avons fait pendant les 30 premières, nous gagnerons beaucoup de matches. »
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