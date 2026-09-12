Dans un match qui est resté indécis pendant près d’une heure, la rencontre s’est enflammée au cours de deux minutes chaotiques en seconde période. Sunderland a hérité d’une occasion en or d’ouvrir le score lorsque l’arbitre John Brooks a estimé qu’Ezri Konsa avait franchi la ligne en luttant avec Dan Ballard sur un coup de pied arrêté.

Cependant, Enzo Le Fee a vu sa tentative repoussée par un arrêt magnifique de Raya, qui a plongé sur sa gauche pour détourner le ballon sur le poteau. Fait remarquable, les statistiques montrent qu’il ne s’est écoulé que 121 secondes entre l’arrêt de Raya sur le penalty d’Enzo Le Fée (55:40) et le but de Bruno Guimarães pour Arsenal (57:41).

Le milieu de terrain brésilien, entré à la pause, a réduit au silence le public du Stadium of Light avec un moment de génie individuel peu après la reprise. Servi par Declan Rice à l’extérieur de la surface, l’ancien capitaine de Newcastle a décoché une frappe féroce qui a touché le dessous de la barre avant de finir au fond des filets.

Bukayo Saka a refusé que le match se termine sur un seul but, inscrivant le deuxième but d’Arsenal sur penalty dans la sixième minute du temps additionnel après avoir lui-même obtenu le penalty. Ce but tardif a permis à Arsenal de conserver son départ parfait, avec quatre victoires lors de ses quatre premiers matches, alors que le club poursuit sa tentative de conserver le titre de Premier League.