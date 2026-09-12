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Du héros au héros ! David Raya arrête un penalty de Sunderland avant que Bruno Guimaraes n'inscrive un superbe but victorieux pour Arsenal seulement 121 secondes plus tard
Raya et Guimaraes apportent l’étincelle
Dans un match qui est resté indécis pendant près d’une heure, la rencontre s’est enflammée au cours de deux minutes chaotiques en seconde période. Sunderland a hérité d’une occasion en or d’ouvrir le score lorsque l’arbitre John Brooks a estimé qu’Ezri Konsa avait franchi la ligne en luttant avec Dan Ballard sur un coup de pied arrêté.
Cependant, Enzo Le Fee a vu sa tentative repoussée par un arrêt magnifique de Raya, qui a plongé sur sa gauche pour détourner le ballon sur le poteau. Fait remarquable, les statistiques montrent qu’il ne s’est écoulé que 121 secondes entre l’arrêt de Raya sur le penalty d’Enzo Le Fée (55:40) et le but de Bruno Guimarães pour Arsenal (57:41).
Le milieu de terrain brésilien, entré à la pause, a réduit au silence le public du Stadium of Light avec un moment de génie individuel peu après la reprise. Servi par Declan Rice à l’extérieur de la surface, l’ancien capitaine de Newcastle a décoché une frappe féroce qui a touché le dessous de la barre avant de finir au fond des filets.
Bukayo Saka a refusé que le match se termine sur un seul but, inscrivant le deuxième but d’Arsenal sur penalty dans la sixième minute du temps additionnel après avoir lui-même obtenu le penalty. Ce but tardif a permis à Arsenal de conserver son départ parfait, avec quatre victoires lors de ses quatre premiers matches, alors que le club poursuit sa tentative de conserver le titre de Premier League.
- AFP
L’importance de la concentration de Raya
Si les buteurs monopolisent souvent les gros titres, le rôle de Raya dans la solidité défensive d’Arsenal ne peut pas être surestimé. Son arrêt face à Le Fee a témoigné de sa préparation et de ses réflexes, confirmant son statut parmi les meilleurs joueurs du championnat. Les données soulignent sa contribution unique cette saison, puisque Raya est le seul gardien à avoir arrêté un penalty en Premier League cette saison.
La performance de Raya ne s’est pas limitée à cet exploit sur penalty, puisqu’il a de nouveau été sollicité en fin de match pour repousser Nordi Mukiele. Le gardien a réagi rapidement sur une tentative piquée vers le petit filet, détournant le ballon avant qu’une nuée d’attaquants de Sunderland ne puisse se jeter sur le rebond. Ce nouveau clean sheet est son troisième en quatre matches de championnat, ce qui souligne pourquoi il reste le grand favori dans la course à un quatrième Gant d’or consécutif.
La profondeur d’effectif s’avère décisive pour Arteta
La stratégie de recrutement d’Arsenal et la gestion de son effectif ont été pleinement mises en évidence dans le Nord-Est, le banc apportant une nouvelle fois l’impulsion nécessaire pour débloquer la situation. La décision de faire entrer Guimaraes à la pause a changé la physionomie de la bataille au milieu de terrain, en offrant un profil offensif plus agressif que le trio de départ.
La capacité du Brésilien à se projeter vers l’avant et à trouver la lucarne a permis de débloquer la situation, là où les attaquants titulaires d’Arsenal avaient eu du mal à faire la différence lors d’une première période fermée, dominée par l’organisation défensive disciplinée de Sunderland.
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Quel but !
Revenant sur la séquence folle qui a suivi le coup de sifflet final, Raya n'a pas tardé à saluer la contribution de son coéquipier à la victoire. S'exprimant devant les médias, le gardien espagnol a souligné l'importance de cette frappe, en déclarant : « Quel but, et surtout à quel moment il a marqué », alors que les deux hommes célébraient trois points de plus.
L'arrivée de Guimaraes dans le nord de Londres a offert à Arsenal un profil différent au milieu de terrain, capable de faire avancer l'équipe et de produire des actions décisives lorsque les titulaires habituels peinent à percer un bloc bas compact.
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