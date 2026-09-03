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Du flop au Bayern Munich au meilleur joueur de Premier League ! Où en est Ryan Gravenberch aujourd’hui ? Une ancienne star de Liverpool explique le statut du milieu néerlandais en 2026
Le plus jeune débutant à l’Ajax et les difficultés du Bayern
Gravenberch est issu du célèbre centre de formation de l’Ajax, ce qui signifie qu’il a reçu la meilleure formation possible avant de faire des débuts records en équipe première à l’âge de 16 ans et 130 jours, devenant ainsi le plus jeune joueur à disputer un match d’Eredivisie avec le géant d’Amsterdam.
Le poids lourd de Bundesliga qu’est le Bayern est venu le chercher en 2022, mais il n’a passé qu’une seule saison complète, ponctuée de 33 apparitions, à l’Allianz Arena avant de partir pour l’Angleterre. Les titularisations régulières étaient difficiles à obtenir en Allemagne.
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Du vainqueur du titre aux interrogations sur son rôle à Liverpool
Il était toujours considéré comme l’un des plus grands espoirs à son arrivée à Liverpool, quelqu’un devant encore révéler tout le potentiel de son jeu. Jurgen Klopp n’y est pas tout à fait parvenu, mais Arne Slot, lui, l’a fait en menant le club à un nouveau sacre en première division. Gravenberch n’a manqué qu’un seul match de Premier League cette saison-là.
Le Néerlandais, plein d’énergie, a de nouveau été presque omniprésent la saison dernière, mais le niveau collectif a baissé en 2025-2026, ce qui a conduit à une campagne sans trophée et à une cinquième place. Certains se sont demandé si Liverpool utilisait Gravenberch correctement, alors qu’un joueur doit évoluer juste devant Virgil van Dijk afin d’apporter une protection indispensable à une arrière-garde à quatre un peu perméable.
Les meilleurs de Premier League : où est Gravenberch ?
Interrogé sur le niveau actuel de Gravenberch, après les bas vécus à Munich et les sommets atteints avec un titre, Hamann, qui s’exprimait en association avec Betinia NJ, a déclaré à GOAL : « Je pense qu’il se situe entre les deux, probablement un peu plus proche de ce qu’il était lors de la saison du titre.
« Il est arrivé à Munich et, pour une raison ou une autre, il n’a pas eu de temps de jeu, ce qui lui a fait manquer la Coupe du monde. Il est ensuite arrivé à Liverpool et je pense qu’il a été absolument sensationnel il y a quelques saisons.
« La saison dernière a été difficile, parce qu’il y a eu la saga [Mohamed] Salah, avec, selon moi, des frictions au sein de l’équipe. Ensuite, vous faites venir des joueurs pour énormément d’argent. L’avant-centre, [Alexander] Isak, n’est pas apte. [Hugo] Ekitike fait du bon travail. [Florian] Wirtz n’y arrive pas.
« Maintenant, si vous jouez à ce poste de sentinelle ou au milieu de terrain axial, votre travail consiste à mettre les garçons sur le ballon, sur l’aile, et à leur donner rapidement, pour qu’ils puissent se retourner. Parce que si vous faites une touche de plus, vous pouvez encore leur donner, mais quelqu’un les presse et ils ne peuvent plus se retourner. Mais quand vous leur donnez un bon ballon, tout dépend toujours de ce qu’ils en font.
« Donc Gravenberch peut donner le meilleur ballon possible à Wirtz ou à Salah, s’ils perdent ensuite le ballon, personne ne parlera de la passe. Je pense que le problème la saison dernière, c’est que si vous regardez les joueurs offensifs, [Cody] Gakpo a été très décevant. Salah a vraiment eu du mal à marquer dans le jeu. Wirtz, sur l’ensemble de la saison, a probablement eu un ou deux matches corrects.
« Donc si vous leur donnez des ballons, si vous faites quelque chose de bien, et qu’eux ne font finalement rien, les gens diront : “Alors, qu’est-ce que Gravenberch a vraiment fait ?” Eh bien, s’ils reçoivent le ballon, créent un but et marquent, alors on dira : “Oui, tout est parti de lui”.
« Et je pense que c’est toujours difficile d’évaluer un joueur à ce poste, parce que vous dépendez énormément des joueurs devant vous. Et je ne veux pas non plus le défendre entièrement, parce qu’il y a eu des moments où il n’a pas très bien joué, pas plus qu’[Alexis] Mac Allister.
« Je pense toujours que c’est un très bon joueur, un joueur puissant avec une très bonne vision. Il a aussi un sens défensif, pour repérer le danger. Je l’aime bien et je pense que si Liverpool veut retrouver son niveau d’avant, ce qui sera selon moi très difficile cette saison, il aura clairement besoin de lui. »
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Calendrier de Liverpool 2026-2027 : déplacement à Ipswich en prochain match
Gravenberch, qui a représenté son pays lors de la phase finale de la Coupe du monde en Amérique du Nord, a débuté le match d’ouverture de Liverpool en 2026-2027 sur le terrain de Newcastle, mais n’a disputé que 19 minutes en sortie de banc lors du match nul 2-2 de Liverpool contre Nottingham Forest la dernière fois. Andoni Iraola apprend encore à connaître les joueurs à sa disposition.
Le technicien espagnol alignera un nouveau onze de départ vendredi, lorsque Liverpool se déplacera chez le promu Ipswich. La solidité néerlandaise devrait faire partie de sa réflexion à Portman Road, avec la nécessité d’un système stable pour permettre à un effectif assemblé à grands frais d’évoluer au sommet de ses capacités.
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