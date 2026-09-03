Interrogé sur le niveau actuel de Gravenberch, après les bas vécus à Munich et les sommets atteints avec un titre, Hamann, qui s’exprimait en association avec Betinia NJ, a déclaré à GOAL : « Je pense qu’il se situe entre les deux, probablement un peu plus proche de ce qu’il était lors de la saison du titre.

« Il est arrivé à Munich et, pour une raison ou une autre, il n’a pas eu de temps de jeu, ce qui lui a fait manquer la Coupe du monde. Il est ensuite arrivé à Liverpool et je pense qu’il a été absolument sensationnel il y a quelques saisons.

« La saison dernière a été difficile, parce qu’il y a eu la saga [Mohamed] Salah, avec, selon moi, des frictions au sein de l’équipe. Ensuite, vous faites venir des joueurs pour énormément d’argent. L’avant-centre, [Alexander] Isak, n’est pas apte. [Hugo] Ekitike fait du bon travail. [Florian] Wirtz n’y arrive pas.

« Maintenant, si vous jouez à ce poste de sentinelle ou au milieu de terrain axial, votre travail consiste à mettre les garçons sur le ballon, sur l’aile, et à leur donner rapidement, pour qu’ils puissent se retourner. Parce que si vous faites une touche de plus, vous pouvez encore leur donner, mais quelqu’un les presse et ils ne peuvent plus se retourner. Mais quand vous leur donnez un bon ballon, tout dépend toujours de ce qu’ils en font.

« Donc Gravenberch peut donner le meilleur ballon possible à Wirtz ou à Salah, s’ils perdent ensuite le ballon, personne ne parlera de la passe. Je pense que le problème la saison dernière, c’est que si vous regardez les joueurs offensifs, [Cody] Gakpo a été très décevant. Salah a vraiment eu du mal à marquer dans le jeu. Wirtz, sur l’ensemble de la saison, a probablement eu un ou deux matches corrects.

« Donc si vous leur donnez des ballons, si vous faites quelque chose de bien, et qu’eux ne font finalement rien, les gens diront : “Alors, qu’est-ce que Gravenberch a vraiment fait ?” Eh bien, s’ils reçoivent le ballon, créent un but et marquent, alors on dira : “Oui, tout est parti de lui”.

« Et je pense que c’est toujours difficile d’évaluer un joueur à ce poste, parce que vous dépendez énormément des joueurs devant vous. Et je ne veux pas non plus le défendre entièrement, parce qu’il y a eu des moments où il n’a pas très bien joué, pas plus qu’[Alexis] Mac Allister.

« Je pense toujours que c’est un très bon joueur, un joueur puissant avec une très bonne vision. Il a aussi un sens défensif, pour repérer le danger. Je l’aime bien et je pense que si Liverpool veut retrouver son niveau d’avant, ce qui sera selon moi très difficile cette saison, il aura clairement besoin de lui. »