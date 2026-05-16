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Du champagne et une séance d’entraînement supplémentaire : ainsi Cristiano Ronaldo a célébré son Ballon d’Or
Brûler les calories du Ballon d’Or
Invité du podcast «Tripletta » de la Gazzetta dello Sport, Davide Ancelotti, fils et adjoint de Carlo Ancelotti, a livré un témoignage éclairant sur l’éthique de travail de l’attaquant d’Al-Nassr. En 2014, au soir de son troisième Ballon d’Or conquis devant Lionel Messi et Manuel Neuer après une saison record en Espagne, le joueur avait déjà fixé son cap.
Selon Ancelotti Jr, la célébration a été brève et strictement encadrée par le joueur lui-même. « Lorsqu’il a remporté le Ballon d’Or en 2014, Cristiano a trinqué avec une coupe de champagne pour fêter ça. Lors de la première séance d’entraînement, il a demandé à faire une séance supplémentaire pour brûler les calories », a révélé Davide. Une attention obsessionnelle à sa condition physique qui éclaire la raison pour laquelle le vétéran reste au sommet de son art malgré ses quarante printemps.
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L’esprit de compétition flambe au Bernabéu.
Davide, qui se prépare actuellement à épauler son père au sein de l’équipe nationale du Brésil pour la Coupe du monde 2026, explique que cette compétitivité est contagieuse dans les vestiaires du Real Madrid. Les joueurs ne se surpassent pas uniquement sur le terrain, mais aussi dans chacune des activités menées au centre d’entraînement.
« Est-ce là le secret des champions ? Je pense que oui, même si c’est parfois exagéré », explique Davide. « Je me souviens, par exemple, qu’au Real Madrid, deux joueurs dont je tairai les noms ont disputé un match de badminton à quatre heures du matin, à leur retour d’une rencontre à l’extérieur, parce qu’ils avaient fait un pari. Une autre fois, nous avons dû démonter le terrain de football-tennis : les parties devenaient trop intenses. »
Le perfectionnisme de Kroos et Modric
Si Ronaldo fait souvent la une des journaux pour sa condition physique, Davide a également mis en avant d’autres légendes du Real Madrid qui exigeaient la perfection dans tous les aspects de leur vie professionnelle. Interrogé sur les meilleurs joueurs avec lesquels il a travaillé, il n’a pas hésité à citer les maestros du milieu de terrain qui ont marqué une époque au Bernabéu.
« [Toni] Kroos. Et bien sûr [Luka] Modric, à propos duquel j’ai une anecdote révélatrice », a-t-il précisé. « Il portait toujours des chaussettes de compression sous son équipement du Real Madrid. Un jour, au stade du Rayo, le responsable de l’équipement, qui était comme un frère pour lui, a oublié de les apporter. Luka a été furieux. Ce sont des joueurs perfectionnistes. »
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Se préparer au défi brésilien
Actuellement membre du staff de la Seleção, Davide analyse les pressions inhérentes à la gestion d’une équipe nationale et la singularité de la culture footballistique brésilienne. Après une expérience comme entraîneur principal à Botafogo, il intègre désormais l’encadrement de son père, avec pour objectif de conquérir la Coupe du monde aux États-Unis, au Mexique et au Canada.
Interrogé sur ses projets, il a déclaré : « Pour l’instant, je me consacre à la Coupe du monde aux côtés de mon père, puis je souhaite rejoindre un club qui me motive. J’ai déjà plusieurs offres et je prendrai ma décision avant le tournoi, mais nous verrons. » Au sujet de son expérience brésilienne, il ajoute : « En dehors de l’Italie, on ne retrouve pas cette culture de la gagne à tout prix, mais la passion que j’ai constatée au Brésil, aussi bien pour la Seleção que chez Botafogo, où j’ai entraîné, est impressionnante. Tout le monde veut gagner, et quand on voit le maillot vert et jaune, on ne peut s’empêcher de ressentir une immense responsabilité. »