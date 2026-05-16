Du champagne et une séance d’entraînement supplémentaire : ainsi Cristiano Ronaldo a célébré son Ballon d’Or

Invité du podcast «Tripletta » de la Gazzetta dello Sport, Davide Ancelotti, fils et adjoint de Carlo Ancelotti, a livré un témoignage éclairant sur l’éthique de travail de l’attaquant d’Al-Nassr. En 2014, au soir de son troisième Ballon d’Or conquis devant Lionel Messi et Manuel Neuer après une saison record en Espagne, le joueur avait déjà fixé son cap.

Selon Ancelotti Jr, la célébration a été brève et strictement encadrée par le joueur lui-même. « Lorsqu’il a remporté le Ballon d’Or en 2014, Cristiano a trinqué avec une coupe de champagne pour fêter ça. Lors de la première séance d’entraînement, il a demandé à faire une séance supplémentaire pour brûler les calories », a révélé Davide. Une attention obsessionnelle à sa condition physique qui éclaire la raison pour laquelle le vétéran reste au sommet de son art malgré ses quarante printemps.