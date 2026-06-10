« Du calme, détendez-vous » : Gianni Infantino réagit au refus d'entrée aux États-Unis d'un arbitre somalien pour la Coupe du monde

Développant sa réponse initiale, Infantino a insisté sur les limites auxquelles l'organisation se heurte face aux frontières nationales.

Il a ajouté : « Croyez-moi, nous tentons constamment de trouver des solutions, mais nous devons reconnaître que nous ne sommes pas les rois du monde capables de diriger les gouvernements et les forces de police ; nous sommes une organisation sportive. »

L’arbitre masculin de l’année 2025 de la CAF voyageait pourtant avec des documents valides et un passeport diplomatique ; il a néanmoins été rapidement renvoyé en Turquie.

Défendant cette application stricte de la loi, Andrew Giuliani, responsable du groupe de travail de la Maison Blanche sur la Coupe du monde, a déclaré : « Bien que je ne puisse pas entrer dans les détails, je peux vous dire que c'était la bonne décision de la part des douanes et des services frontaliers, et je soutiens cette décision. »