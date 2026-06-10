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« Du calme, détendez-vous » : Gianni Infantino réagit au refus d'entrée aux États-Unis d'un arbitre somalien pour la Coupe du monde
Infantino défend la position de la FIFA
Après l’expulsion choc de l’arbitre somalien Omar Artan à l’aéroport international de Miami, le président de la FIFA a réagi lors d’une rare conférence de presse.
Interrogé sur ce contentieux migratoire qui a brisé l’opportunité historique d’Artan, Infantino a déclaré : « Ce qui est arrivé à l’arbitre somalien est regrettable. Nous ne maîtrisons pas tous les paramètres, mais nous agissons : nous discutons, nous négocions, nous avançons. Il vaut parfois mieux garder son calme que de crier immédiatement, car la fermeté obtient souvent des résultats plus sûrs que la précipitation. »
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Les agents des services frontaliers appliquent des protocoles stricts
Développant sa réponse initiale, Infantino a insisté sur les limites auxquelles l'organisation se heurte face aux frontières nationales.
Il a ajouté : « Croyez-moi, nous tentons constamment de trouver des solutions, mais nous devons reconnaître que nous ne sommes pas les rois du monde capables de diriger les gouvernements et les forces de police ; nous sommes une organisation sportive. »
L’arbitre masculin de l’année 2025 de la CAF voyageait pourtant avec des documents valides et un passeport diplomatique ; il a néanmoins été rapidement renvoyé en Turquie.
Défendant cette application stricte de la loi, Andrew Giuliani, responsable du groupe de travail de la Maison Blanche sur la Coupe du monde, a déclaré : « Bien que je ne puisse pas entrer dans les détails, je peux vous dire que c'était la bonne décision de la part des douanes et des services frontaliers, et je soutiens cette décision. »
Une occasion historique de remporter le tournoi a été manquée.
La FIFA avait précédemment publié un communiqué officiel actant l’élimination du représentant africain.
La FIFA s’est entièrement déchargée des procédures d’immigration du pays hôte, précisant : « La FIFA confirme que l’arbitre Omar Abdulkadir Artan ne pourra ni participer aux entraînements ni officier lors de la Coupe du monde de la FIFA 2026, après s’être vu refuser l’entrée aux États-Unis. La FIFA n’intervient pas dans les procédures d’immigration du pays hôte, y compris les décisions relatives aux visas, et a été informée par les autorités que le statut de M. Artan ne sera pas modifié pour le moment. Comme lors des précédentes compétitions de la FIFA, c’est au gouvernement hôte qu’il revient de décider, en dernière instance, de l’octroi des visas et de l’admission sur son territoire. »
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Quelle sera la suite pour Artan ?
Malgré le revers personnel cuisant que représente son absence aux spectaculaires matchs d'ouverture de ce jeudi, Artan reste très estimé dans les milieux arbitraux internationaux. L'arbitre a promis de maintenir son niveau d'excellence et a exprimé son souhait de participer aux prochains événements mondiaux. Dans le même temps, les 51 autres arbitres sélectionnés poursuivront leurs stages d'entraînement intensifs de préparation au tournoi à travers l'Amérique du Nord, tandis que la Fédération somalienne de football a déposé un recours d'urgence.