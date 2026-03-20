Du calendrier au retour en forme de ses meilleurs joueurs : voilà pourquoi Naples peut croire au titre de champion

La principale raison d'y croire réside dans le calendrier, qui s'annonce nettement plus favorable pour Naples : mis à part le duel direct contre le Milan, prévu le lundi de Pâques, les Napolitains affronteront la Lazio et Bologne à domicile, ainsi que Côme à l'extérieur, toutes classées parmi les dix premières équipes de Serie A, même si les Romains et les Émiliens n'ont plus de grands objectifs au classement. Ensuite, dans l'optique du maintien, le match au Maradona contre la Cremonese et le déplacement à Pise lors de l'avant-dernière journée, alors que les Toscans pourraient toutefois être déjà hors course. En somme, les seuls véritables obstacles à cette série de victoires semblent être les Rossoneri et les Larianis, en pleine lutte pour le Scudetto et la Ligue des champions. L'Inter, quant à elle, doit affronter un parcours difficile : les déplacements à Florence et à Côme, le match à domicile contre une Roma blessée et hors de l'Europe, ainsi que la Lazio et Bologne à l'extérieur, adversaires généralement redoutables pour les Nerazzurri loin de San Siro. Tout cela pour une équipe qui semble avoir perdu un peu de ses certitudes, malgré son avance au classement.















