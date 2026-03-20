« Personne ne doit nous empêcher d'aller de l'avant ; aujourd'hui, nous avons mis un peu de pression sur ceux qui nous devancent. » Les paroles d'Antonio Conte résonnent avec clarté et lucidité, après la victoire de son équipe à Cagliari (1-0) grâce au but d'un Scott McTominay retrouvé : Naples croit au Scudetto et veut mettre la pression sur ses devants, avec l'idée de pouvoir vraiment tenter sa chance. D'ailleurs, avec les trois points de ce soir, les Napolitains enchaînent une quatrième victoire consécutive et se rapprochent provisoirement à six points de l'Inter, leader du classement, dépassant provisoirement le Milan de Massimiliano Allegri, désormais à deux points, en attendant le match de demain contre Turin.
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Du calendrier au retour en forme de ses meilleurs joueurs : voilà pourquoi Naples peut croire au titre de champion
LE TITRE AVEC 86 POINTS ?
Mais le Napoli peut-il vraiment croire au Scudetto, le deuxième consécutif sous Conte, le troisième au cours des quatre dernières années ? Étant donné que les Azzurri totalisent actuellement 62 points et qu'il reste huit matchs à disputer à Conte et à ses joueurs avant la fin du championnat, le calcul est vite fait : 24 points à prendre en remportant huit victoires d'affilée, avec la possibilité d'atteindre 86 points, un total qui, ces dernières années, a toujours suffi pour remporter le Scudetto, sauf lors de la saison 2017/2018, où le Napoli de Maurizio Sarri avait terminé deuxième avec un total record de 91 points, à 4 points de la Juventus de Massimiliano Allegri, championne d'Italie. L'Inter, avec 68 points, soit +6, devrait en totaliser 19 pour atteindre les 87 points : six victoires et un match nul lors des neuf prochains matchs.
POURQUOI Y CROIRE ? LE CALENDRIER
La principale raison d'y croire réside dans le calendrier, qui s'annonce nettement plus favorable pour Naples : mis à part le duel direct contre le Milan, prévu le lundi de Pâques, les Napolitains affronteront la Lazio et Bologne à domicile, ainsi que Côme à l'extérieur, toutes classées parmi les dix premières équipes de Serie A, même si les Romains et les Émiliens n'ont plus de grands objectifs au classement. Ensuite, dans l'optique du maintien, le match au Maradona contre la Cremonese et le déplacement à Pise lors de l'avant-dernière journée, alors que les Toscans pourraient toutefois être déjà hors course. En somme, les seuls véritables obstacles à cette série de victoires semblent être les Rossoneri et les Larianis, en pleine lutte pour le Scudetto et la Ligue des champions. L'Inter, quant à elle, doit affronter un parcours difficile : les déplacements à Florence et à Côme, le match à domicile contre une Roma blessée et hors de l'Europe, ainsi que la Lazio et Bologne à l'extérieur, adversaires généralement redoutables pour les Nerazzurri loin de San Siro. Tout cela pour une équipe qui semble avoir perdu un peu de ses certitudes, malgré son avance au classement.
L'ASPECT PSYCHOLOGIQUE
L'aspect psychologique peut lui aussi s'avérer décisif : en général, celui qui est en poursuite a l'élan nécessaire pour enchaîner une série de victoires, plus que le meneur qui ouvre la voie, surtout s'il semble en manque de forme physique et fatigué par les nombreuses rencontres disputées. Mais ce n'est pas tout : l'Inter a déjà perdu deux Scudetti dans la dernière ligne droite, le premier contre le Milan de Pioli et le second la saison dernière, justement contre Conte. Une situation similaire pourrait faire resurgir certains fantômes dans l'esprit des joueurs nerazzurri, qui doivent se méfier de deux prétendants. L'entraîneur lui-même a montré la voie, en démontrant par ses paroles qu'il y croyait fermement.
LE RÉTABLISSEMENT DES BLESSÉS
Une autre raison de tenter l'aventure réside dans le retour des joueurs blessés : McTominay et De Bruyne sont de retour et se sentent déjà en forme, tout comme Anguissa, qui retrouve peu à peu son meilleur niveau. Bien sûr, comme le dit Conte, c'est une chose de revenir, c'en est une autre d'être à 100 % : Lobotka n'est pas encore au meilleur de sa forme non plus, tandis que Rrahmani et Di Lorenzo sont sur le point de revenir, et qu'il faudra plus de temps à David Neres, qui sort d'une opération. Mais les piliers de l'équipe reviennent et le sommet de la montagne ne semble plus si lointain.