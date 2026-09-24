Anciens collègues au FC Copenhague, Stale Solbakken et Brian Riemer ont alimenté le drame nordique d’avant-match avant le derby de l’UEFA Nations League de jeudi entre la Norvège et le Danemark. Lors de leurs conférences de presse respectives à l’Ullevaal Stadion, les deux sélectionneurs ont échangé des piques amusantes pour faire monter l’attente avant ce choc scandinave.

Riemer a passé des années comme adjoint de Solbakken au FCK avant de prendre les rênes du Danemark en 2024.

Malgré leur profond respect mutuel, les deux entraîneurs ont clairement affiché leur intention de s’adjuger le droit de fanfaronner à Oslo.