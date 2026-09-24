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Drame nordique ! Endurcissez-vous, les gars ! Solbakken s’en prend à la presse danoise alors que Riemer se moque du « politicien » Stale
Solbakken et Riemer mettent le feu au drame nordique à Oslo
Anciens collègues au FC Copenhague, Stale Solbakken et Brian Riemer ont alimenté le drame nordique d’avant-match avant le derby de l’UEFA Nations League de jeudi entre la Norvège et le Danemark. Lors de leurs conférences de presse respectives à l’Ullevaal Stadion, les deux sélectionneurs ont échangé des piques amusantes pour faire monter l’attente avant ce choc scandinave.
Riemer a passé des années comme adjoint de Solbakken au FCK avant de prendre les rênes du Danemark en 2024.
Malgré leur profond respect mutuel, les deux entraîneurs ont clairement affiché leur intention de s’adjuger le droit de fanfaronner à Oslo.
- AFP
Riemer se moque du « politicien » Solbakken et se souvient de la visite de Haaland
Riemer a ouvert les échanges avec les médias en qualifiant en plaisantant Solbakken de « politicien à temps partiel » en raison de la propension fréquente du Norvégien à répondre à des questions politiques. Le sélectionneur danois a également raconté avec légèreté comment il avait conduit un jeune Erling Haaland à dîner lors d’une visite d’essai au FCK, avant que le club ne renonce à le signer.
Riemer s’est dédouané de ne pas avoir réussi à faire venir l’attaquant, qualifiant ce transfert manqué d’anecdote classique du football.
« Il est devenu un peu un politicien à temps partiel », a souri Riemer. « Erling a été invité à venir à Copenhague. À ce moment-là, il n’était pas encore un joueur totalement développé, mais heureusement, ce n’était pas moi qui ai volé 200 millions au FCK là-dessus. J’espère que nous aurons un drame nordique. »
Solbakken réplique à la presse danoise dans une tirade hilarante
Répondant directement aux reporters danois qui affirmaient que la Norvège était clairement favorite en raison des récents retraits en sélection du Danemark, Solbakken a lancé une contre-attaque passionnée. L’entraîneur de 58 ans s’est moqué de la presse pour s’être soudainement mise à vénérer son équipe quart de finaliste de la Coupe du monde après des décennies de critiques sévères.
Solbakken a souligné que le Danemark disposait toujours d’un effectif rempli de talents évoluant dans les cinq grands championnats européens, dont un trio au milieu composé de Pierre-Emile Hojbjerg, Morten Hjulmand et Victor Froholdt.
« C’est triste de voir mes collègues danois ramper jusque dans la salle de presse et vénérer l’équipe norvégienne », a ri Solbakken. « Vous êtes très sur la défensive. Vous devez vous endurcir un peu. Le Danemark a une équipe composée de joueurs issus des cinq grands championnats. »
- AFP
Un premier match à enjeux élevés en Ligue A attend à Oslo
Ce choc nordique lance une fenêtre de Ligue des nations intense pour les deux sélections dans le groupe 4 de la Ligue A. La Norvège recevra le Portugal trois jours plus tard avant de se déplacer au pays de Galles, tandis que le Danemark rentrera à domicile pour affronter le pays de Galles avant de recevoir le Portugal.
Les jeux tactiques étant terminés, les joueurs des deux camps se préparent à entrer sur la pelouse d’un Ullevaal à guichets fermés.
La Norvège et le Danemark cherchent à décrocher trois précieux points d’entrée de jeu.
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