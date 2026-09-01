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Drame du dernier jour du mercato ! Manchester United lance une offre tardive pour la star de Barcelone Alejandro Balde alors que le club mancunien pousse pour boucler un transfert retentissant
Manchester United vise un renfort défensif de dernière minute
Manchester United refuse d’abandonner sa piste menant à Balde, Jijantes FC de Gerard Romero rapportant que Manchester United a effectué une nouvelle approche dans une ultime tentative pour recruter le défenseur de Barcelone.
Le club a déjà dépensé des sommes importantes cet été, en validant une reconstruction de son milieu de terrain à hauteur de 150 M£. Michael Carrick a accueilli Andrey Santos, Youri Tielemans et Carlos Baleba au club, mais le poste d’arrière gauche reste une préoccupation majeure pour le staff technique à l’approche de la date limite.
Plus tôt dans ce mercato, Lewis Hall de Newcastle United avait été identifié comme une cible prioritaire par l’équipe de recrutement d’Old Trafford. Cependant, Newcastle United est resté ferme dans son refus de vendre l’international anglais, ce qui a poussé Manchester United à chercher ailleurs des solutions immédiates.
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Négociations avec Mendes et la position du Barça
L’intérêt de Manchester United pour Balde n’est pas nouveau, puisque le club a tenu des discussions préliminaires avec son représentant, Jorge Mendes, vers la fin du mois d’août. Malgré ces échanges, on pensait au départ que le défenseur resterait en Catalogne pour se battre pour sa place sous les ordres de Hansi Flick. Cependant, sa position au sein de l’effectif est devenue de plus en plus précaire.
Bien qu’il ait été retenu dans le groupe pour la récente rencontre contre le Rayo Vallecano, Balde n’a pas encore disputé la moindre minute de football en compétition cette saison. L’émergence de Xabi Espart, 19 ans, titulaire lors des trois premiers matches de championnat du FC Barcelone, a compliqué l’avenir de Balde.
De plus, le retour de Joao Cancelo en tant qu’agent libre a offert à Flick une autre option de grande qualité au poste d’arrière, réduisant encore davantage les chances de Balde d’intégrer le onze de départ.
Obstacles liés à la valorisation et préférences en matière de prêt
Le principal obstacle reste la structure de l’opération et le montage financier nécessaire pour satisfaire le FC Barcelone. Manchester United privilégierait une formule de prêt temporaire afin de couvrir ses besoins pour l’exercice en cours.
Le FC Barcelone, cependant, fait face à ses propres contraintes financières et préférerait de loin un transfert définitif afin de renflouer ses caisses. Le géant de la Liga a clairement fait savoir qu’il était disposé à écouter les offres, mais il campe sur sa volonté de conclure un accord permanent, en valorisant Balde à 34 M£.
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United refuse Salinas
United a exploré le marché à la recherche d’alternatives, mais a écarté une approche pour Jorge Salinas, du Racing Santander. Si Salinas dispose d’une clause libératoire relativement modeste de 13 M£, le club a décidé de ne pas poursuivre la piste menant à l’international espagnol des moins de 19 ans à ce stade. Le Racing a déjà pris les devants pour assurer le remplacement de Salinas en recrutant Aaron Martin en provenance de Genoa, mais l’attention de United reste résolument tournée vers Balde.
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