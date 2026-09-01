Manchester United refuse d’abandonner sa piste menant à Balde, Jijantes FC de Gerard Romero rapportant que Manchester United a effectué une nouvelle approche dans une ultime tentative pour recruter le défenseur de Barcelone.

Le club a déjà dépensé des sommes importantes cet été, en validant une reconstruction de son milieu de terrain à hauteur de 150 M£. Michael Carrick a accueilli Andrey Santos, Youri Tielemans et Carlos Baleba au club, mais le poste d’arrière gauche reste une préoccupation majeure pour le staff technique à l’approche de la date limite.

Plus tôt dans ce mercato, Lewis Hall de Newcastle United avait été identifié comme une cible prioritaire par l’équipe de recrutement d’Old Trafford. Cependant, Newcastle United est resté ferme dans son refus de vendre l’international anglais, ce qui a poussé Manchester United à chercher ailleurs des solutions immédiates.