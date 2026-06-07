Le joueur international danois Christian Eriksen s'est à nouveau effondré sur la pelouse, presque jour pour jour cinq ans après son arrêt cardiaque lors de l'Euro 2021. L’incident s’est produit dimanche, à la 65^e minute du match international contre l’Ukraine à Odense. Le joueur de 34 ans, qui évolue au VfL Wolfsburg, a reçu des soins médicaux sur la pelouse et a pu ensuite gagner l’ambulance par ses propres moyens.
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Drame autour de Christian Eriksen ! La star s'est à nouveau effondrée sur la pelouse lors d'un match amical de préparation à la Coupe du monde
« Eriksen va bien, compte tenu des circonstances », a déjà déclaré le speaker du stade à ce moment-là ; peu après, la fédération danoise a également publié une première déclaration du médecin de l'équipe. « Christian va bien et il a quitté le terrain par ses propres moyens. D'après ce que je vois, le pacemaker fonctionne comme il se doit », a déclaré Morten Boesen : « Il a brièvement perdu connaissance, mais il a très vite repris conscience et nous avons rapidement pu communiquer avec lui. »
Les images de son effondrement lors de Danemark-Finlande, le 12 juin 2021 à Copenhague, sont encore vives : victime d’un arrêt cardiaque, il avait été réanimé sur la pelouse avant de recevoir un défibrillateur cardiaque. « J’ai été mort pendant cinq minutes », avait-il confié plus tard à la presse. Un défibrillateur lui avait alors été implanté, et les médecins avaient donné leur feu vert médical au joueur le plus capé de l’histoire de la sélection pour qu’il poursuive sa carrière professionnelle.
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Il y a presque exactement cinq ans, Christian Eriksen a été victime d’un arrêt cardiaque sur le terrain.
Pour des raisons juridiques liées au réglement sportif, le retour sur les terrains n’a pas pu se faire en Italie, où il était encore sous contrat avec l’Inter Milan. Le milieu de terrain, qui continuait parallèlement à honorer ses sélections avec la Danemark, a finalement rejoint le VfL Wolfsburg en septembre 2025, après des passages éclair au FC Brentford puis à Manchester United. Il y avait signé un contrat jusqu’en 2027, mais le club allemand a été relégué à l’issue de la saison dernière.
Dimanche, les images télévisées ont montré Eriksen se saisir la poitrine à deux mains avant de s’effondrer sur la pelouse. Le personnel médical est immédiatement intervenu. Ses coéquipiers ont formé un cordon pour protéger le capitaine pendant les soins. Une fois le joueur évacué, Danois et Ukrainiens ont créé un cercle, bras dessus bras dessous. La rencontre a alors été interrompue.
Selon le médecin de l’équipe, Morten Boesen, le joueur va désormais subir des examens complémentaires à l’hôpital « afin de déterminer la cause de cet incident. Nous sommes en contact permanent avec lui et les médecins de l’hôpital. Mais Christian va bien, et il m’a demandé de saluer tous les joueurs et de leur dire qu’il allait bien. »