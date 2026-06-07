Drame autour de Christian Eriksen ! La star s'est à nouveau effondrée sur la pelouse lors d'un match amical de préparation à la Coupe du monde

Pour des raisons juridiques liées au réglement sportif, le retour sur les terrains n’a pas pu se faire en Italie, où il était encore sous contrat avec l’Inter Milan. Le milieu de terrain, qui continuait parallèlement à honorer ses sélections avec la Danemark, a finalement rejoint le VfL Wolfsburg en septembre 2025, après des passages éclair au FC Brentford puis à Manchester United. Il y avait signé un contrat jusqu’en 2027, mais le club allemand a été relégué à l’issue de la saison dernière.

Dimanche, les images télévisées ont montré Eriksen se saisir la poitrine à deux mains avant de s’effondrer sur la pelouse. Le personnel médical est immédiatement intervenu. Ses coéquipiers ont formé un cordon pour protéger le capitaine pendant les soins. Une fois le joueur évacué, Danois et Ukrainiens ont créé un cercle, bras dessus bras dessous. La rencontre a alors été interrompue.

Selon le médecin de l’équipe, Morten Boesen, le joueur va désormais subir des examens complémentaires à l’hôpital « afin de déterminer la cause de cet incident. Nous sommes en contact permanent avec lui et les médecins de l’hôpital. Mais Christian va bien, et il m’a demandé de saluer tous les joueurs et de leur dire qu’il allait bien. »